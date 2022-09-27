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Опрос ВЦИОМ: россияне назвали Путина символом страны - РИА Новости, 27.09.2022
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Опрос ВЦИОМ: россияне назвали Путина символом страны
Опрос ВЦИОМ: россияне назвали Путина символом страны - РИА Новости, 27.09.2022
Опрос ВЦИОМ: россияне назвали Путина символом страны
Символами современной России граждане страны считают президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и министра иностранных дел Сергея Лаврова,... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T13:31
2022-09-27T14:30
общество
владимир путин
сергей шойгу
сергей лавров
россия
вциом
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Символами современной России граждане страны считают президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и министра иностранных дел Сергея Лаврова, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Респондентов попросили назвать "символы России". Лидером в народном рейтинге стал Путин, имя которого назвали 28% участников опроса. Второе место занял Шойгу (7%), третье - Лавров (5%).Также, по мнению респондентов, современную Россию символизируют кинорежиссер Никита Михалков (4%), журналист Владимир Соловьёв (2%), премьер Михаил Мишустин (2%).Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 10-11 сентября 2022 года совместно с общероссийским проектом "Народов много – Родина одна", в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20220913/spetsoperatsiya-1816453392.html
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общество, владимир путин, сергей шойгу, сергей лавров, россия, вциом
Общество, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Россия, ВЦИОМ
13:31 27.09.2022 (обновлено: 14:30 27.09.2022)
 
Опрос ВЦИОМ: россияне назвали Путина символом страны

Исследование ВЦИОМ: россияне назвали Путина, Шойгу и Лаврова современными символами страны

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на саммите ШОС
Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Символами современной России граждане страны считают президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и министра иностранных дел Сергея Лаврова, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Респондентов попросили назвать "символы России". Лидером в народном рейтинге стал Путин, имя которого назвали 28% участников опроса. Второе место занял Шойгу (7%), третье - Лавров (5%).
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Также, по мнению респондентов, современную Россию символизируют кинорежиссер Никита Михалков (4%), журналист Владимир Соловьёв (2%), премьер Михаил Мишустин (2%).
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 10-11 сентября 2022 года совместно с общероссийским проектом "Народов много – Родина одна", в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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ОбществоВладимир ПутинСергей ШойгуСергей ЛавровРоссияВЦИОМ
 
 
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