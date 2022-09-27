13:31 27.09.2022 (обновлено: 14:30 27.09.2022)
Опрос ВЦИОМ: россияне назвали Путина символом страны
Исследование ВЦИОМ: россияне назвали Путина, Шойгу и Лаврова современными символами страны
Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Символами современной России граждане страны считают президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и министра иностранных дел Сергея Лаврова, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Респондентов попросили назвать "символы России". Лидером в народном рейтинге стал Путин, имя которого назвали 28% участников опроса. Второе место занял Шойгу (7%), третье - Лавров (5%).
Также, по мнению респондентов, современную Россию символизируют кинорежиссер Никита Михалков (4%), журналист Владимир Соловьёв (2%), премьер Михаил Мишустин (2%).
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 10-11 сентября 2022 года совместно с общероссийским проектом "Народов много – Родина одна", в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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