https://ria.ru/20220927/rossiya-1819766346.html

Опрос ВЦИОМ: россияне назвали Путина символом страны

Опрос ВЦИОМ: россияне назвали Путина символом страны - РИА Новости, 27.09.2022

Опрос ВЦИОМ: россияне назвали Путина символом страны

Символами современной России граждане страны считают президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и министра иностранных дел Сергея Лаврова,... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T13:31

2022-09-27T13:31

2022-09-27T14:30

общество

владимир путин

сергей шойгу

сергей лавров

россия

вциом

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Символами современной России граждане страны считают президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и министра иностранных дел Сергея Лаврова, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Респондентов попросили назвать "символы России". Лидером в народном рейтинге стал Путин, имя которого назвали 28% участников опроса. Второе место занял Шойгу (7%), третье - Лавров (5%).Также, по мнению респондентов, современную Россию символизируют кинорежиссер Никита Михалков (4%), журналист Владимир Соловьёв (2%), премьер Михаил Мишустин (2%).Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 10-11 сентября 2022 года совместно с общероссийским проектом "Народов много – Родина одна", в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20220913/spetsoperatsiya-1816453392.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220815/putin-1809758070.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, сергей шойгу, сергей лавров, россия, вциом