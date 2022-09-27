Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали вхождение регионов в состав России охранной грамотой - РИА Новости, 27.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220927/rossiya-1819733712.html
В Госдуме назвали вхождение регионов в состав России охранной грамотой
В Госдуме назвали вхождение регионов в состав России охранной грамотой - РИА Новости, 27.09.2022
В Госдуме назвали вхождение регионов в состав России охранной грамотой
Референдумы на Донбассе уже можно считать состоявшимися, и вступление ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ станет для этих регионов охранной... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T11:46
2022-09-27T11:46
специальная военная операция на украине
политика
россия
госдума рф
вячеслав макаров
херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819299997_0:26:3026:1729_1920x0_80_0_0_c8ad1ae037d619816b09bd1c5f4f3b59.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Референдумы на Донбассе уже можно считать состоявшимися, и вступление ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ станет для этих регионов охранной грамотой от издевательств и преступлений, которые совершались против русских людей, заявил журналистам первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Вячеслав Макаров.Политик добавил, что Россия будет приветствовать вхождение территорий в состав страны - "это наш ответ на требование людей, которые выражают свое желание, боль, чтобы быть в составе РФ". Депутат заявил, что этот шаг станет для жителей территорий "защитой, охранной грамотой от тех издевательств и преступлений, которые совершаются против русских людей".
https://ria.ru/20220927/golosovanie-1819575029.html
россия
херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819299997_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_2dd32e8fed7dde65785bd62c23d8a18b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, госдума рф, вячеслав макаров, херсонская область , запорожская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Госдума РФ, Вячеслав Макаров, Херсонская область , Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
11:46 27.09.2022
 
В Госдуме назвали вхождение регионов в состав России охранной грамотой

Депутат Макаров назвал вхождение новых регионов в состав России охранной грамотой для них

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкНа референдуме на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
На референдуме на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
На референдуме на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Референдумы на Донбассе уже можно считать состоявшимися, и вступление ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ станет для этих регионов охранной грамотой от издевательств и преступлений, которые совершались против русских людей, заявил журналистам первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Вячеслав Макаров.
"Уже сейчас, на 11.00 сегодняшнего дня, можно сказать, что референдум состоялся. И в Херсонской области, и в Запорожской области, и на Донбассе. Люди сделали свой выбор быть в составе РФ", - заявил парламентарий.
Политик добавил, что Россия будет приветствовать вхождение территорий в состав страны - "это наш ответ на требование людей, которые выражают свое желание, боль, чтобы быть в составе РФ". Депутат заявил, что этот шаг станет для жителей территорий "защитой, охранной грамотой от тех издевательств и преступлений, которые совершаются против русских людей".
Женщина на выездном голосовании в салоне общественного транспорта в Луганске на референдуме о вступлении Луганской народной республики в состав РФ - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
"Нас хотят запугать": что происходит на участках для голосования в ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРоссияГосдума РФВячеслав МакаровХерсонская областьЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала