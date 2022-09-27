https://ria.ru/20220927/rossiya-1819733712.html
В Госдуме назвали вхождение регионов в состав России охранной грамотой
В Госдуме назвали вхождение регионов в состав России охранной грамотой - РИА Новости, 27.09.2022
В Госдуме назвали вхождение регионов в состав России охранной грамотой
Референдумы на Донбассе уже можно считать состоявшимися, и вступление ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ станет для этих регионов охранной... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T11:46
2022-09-27T11:46
2022-09-27T11:46
специальная военная операция на украине
политика
россия
госдума рф
вячеслав макаров
херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819299997_0:26:3026:1729_1920x0_80_0_0_c8ad1ae037d619816b09bd1c5f4f3b59.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Референдумы на Донбассе уже можно считать состоявшимися, и вступление ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ станет для этих регионов охранной грамотой от издевательств и преступлений, которые совершались против русских людей, заявил журналистам первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Вячеслав Макаров.Политик добавил, что Россия будет приветствовать вхождение территорий в состав страны - "это наш ответ на требование людей, которые выражают свое желание, боль, чтобы быть в составе РФ". Депутат заявил, что этот шаг станет для жителей территорий "защитой, охранной грамотой от тех издевательств и преступлений, которые совершаются против русских людей".
https://ria.ru/20220927/golosovanie-1819575029.html
россия
херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819299997_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_2dd32e8fed7dde65785bd62c23d8a18b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, госдума рф, вячеслав макаров, херсонская область , запорожская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Госдума РФ, Вячеслав Макаров, Херсонская область , Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
В Госдуме назвали вхождение регионов в состав России охранной грамотой
Депутат Макаров назвал вхождение новых регионов в состав России охранной грамотой для них