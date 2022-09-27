https://ria.ru/20220927/rossiya-1819733712.html

В Госдуме назвали вхождение регионов в состав России охранной грамотой

В Госдуме назвали вхождение регионов в состав России охранной грамотой - РИА Новости, 27.09.2022

В Госдуме назвали вхождение регионов в состав России охранной грамотой

Референдумы на Донбассе уже можно считать состоявшимися, и вступление ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ станет для этих регионов охранной... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T11:46

2022-09-27T11:46

2022-09-27T11:46

специальная военная операция на украине

политика

россия

госдума рф

вячеслав макаров

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Референдумы на Донбассе уже можно считать состоявшимися, и вступление ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ станет для этих регионов охранной грамотой от издевательств и преступлений, которые совершались против русских людей, заявил журналистам первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Вячеслав Макаров.Политик добавил, что Россия будет приветствовать вхождение территорий в состав страны - "это наш ответ на требование людей, которые выражают свое желание, боль, чтобы быть в составе РФ". Депутат заявил, что этот шаг станет для жителей территорий "защитой, охранной грамотой от тех издевательств и преступлений, которые совершаются против русских людей".

https://ria.ru/20220927/golosovanie-1819575029.html

россия

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Кирилл Волков

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