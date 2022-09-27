https://ria.ru/20220927/rferendumy-1819853690.html

В России закрылись участки для голосования на референдумах

В России закрылись участки для голосования на референдумах - РИА Новости, 27.09.2022

В России закрылись участки для голосования на референдумах

Участки для голосования жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на референдуме о вхождении в состав России по завершении итогового дня голосования... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T16:58

2022-09-27T16:58

2022-09-27T16:58

политика

владимир путин

россия

херсонская область

луганская народная республика

нато

референдумы на освобожденных территориях

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819851313_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e031e915e41adac8c3bbb66d373c8948.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Участки для голосования жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на референдуме о вхождении в состав России по завершении итогового дня голосования завершили работу в регионах России, включая самую западную Калининградскую область.Вторник - заключительный день референдума. В российских регионах во всех федеральных округах в этот день были открыты избирательные участки, на которых могли проголосовать беженцы, прибывшие в страну из республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.Участки, расположенные в Дальневосточном, Сибирском, Уральском федеральных округах и ряде регионов Приволжья и юга России, закрылись ранее в соответствии со своими часовыми поясами.В 16.00 по московскому времени прекратили работу избирательные участки в Центральном, Северо-Западном, Северо-Кавказском федеральных округах, а также в части регионов Приволжского и Южного федеральных округов. В их числе - Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Липецкая, Рязанская, Тверская, Ярославская, Ленинградская, Новгородская, Нижегородская, Ростовская области, Калмыкия, Дагестан, Крым, Карелия, Санкт-Петербург, Ставропольский край и другие субъекты РФ.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Во вторник, 27 сентября, был последний день голосования.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220927/referendum-1819828053.html

https://ria.ru/20220927/referendum-1819826678.html

россия

херсонская область

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин, россия, херсонская область , луганская народная республика, нато, референдумы на освобожденных территориях