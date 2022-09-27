В России закрылись участки для голосования на референдумах
В России закончилось голосование жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСотрудники избирательной комиссии на избирательном участке в Симферополе считают голоса по итогам референдума по вопросу вхождения в состав России Запорожской области
Сотрудники избирательной комиссии на избирательном участке в Симферополе считают голоса по итогам референдума по вопросу вхождения в состав России Запорожской области. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Участки для голосования жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на референдуме о вхождении в состав России по завершении итогового дня голосования завершили работу в регионах России, включая самую западную Калининградскую область.
Вторник - заключительный день референдума. В российских регионах во всех федеральных округах в этот день были открыты избирательные участки, на которых могли проголосовать беженцы, прибывшие в страну из республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Участки, расположенные в Дальневосточном, Сибирском, Уральском федеральных округах и ряде регионов Приволжья и юга России, закрылись ранее в соответствии со своими часовыми поясами.
В 16.00 по московскому времени прекратили работу избирательные участки в Центральном, Северо-Западном, Северо-Кавказском федеральных округах, а также в части регионов Приволжского и Южного федеральных округов. В их числе - Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Липецкая, Рязанская, Тверская, Ярославская, Ленинградская, Новгородская, Нижегородская, Ростовская области, Калмыкия, Дагестан, Крым, Карелия, Санкт-Петербург, Ставропольский край и другие субъекты РФ.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Во вторник, 27 сентября, был последний день голосования.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.