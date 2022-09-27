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В Мариуполе задержали девушку, готовившую теракт на референдуме - РИА Новости, 27.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220927/referendum-1819886306.html
В Мариуполе задержали девушку, готовившую теракт на референдуме
В Мариуполе задержали девушку, готовившую теракт на референдуме - РИА Новости, 27.09.2022
В Мариуполе задержали девушку, готовившую теракт на референдуме
Силовики в Мариуполе (ДНР) задержали девушку, которая по заданию киевских спецслужб пыталась совершить теракт в день проведения референдума о вступлении... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T18:18
2022-09-27T18:36
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
мвд днр
донецкая народная республика
референдум в донбассе
украина
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МАРИУПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Силовики в Мариуполе (ДНР) задержали девушку, которая по заданию киевских спецслужб пыталась совершить теракт в день проведения референдума о вступлении республики в состав РФ, сообщили РИА Новости в УВД по городу."Обезврежена девушка, которая намеревалась совершить теракт в последний день референдума по заданию киевских спецслужб", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что задержанная – Ирина Навальная 1998 года рождения.На вопрос, куда именно ее куратор потребовал подложить бомбу, задержанная Ирина Навальная ответила: "Сказал на администрацию… Приморскую… Туда положить, может через дорогу или прям около здания". Как сообщили РИА Новости в МВД ДНР, девушка действовала по заданию киевских спецслужб, теракт планировался на день проведения референдума о вступлении республики в состав РФ. Предотвратить теракт удалось благодаря показаниям водителя такси, который увидел девушку на велосипеде, сбросившую подозрительный пакет, и сообщил об этом в правоохранительные органы.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Вторник, 27 сентября - последний день голосования.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220923/referendum-1819031247.html
https://ria.ru/20220927/golosovanie-1819575029.html
мариуполь
донецкая народная республика
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в мире, мариуполь, мвд днр, донецкая народная республика, референдум в донбассе, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мариуполь, МВД ДНР, Донецкая Народная Республика, Референдум в Донбассе, Украина
18:18 27.09.2022 (обновлено: 18:36 27.09.2022)
 
В Мариуполе задержали девушку, готовившую теракт на референдуме

В Мариуполе задержали девушку, пытавшуюся совершить теракт на референдуме

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела при въезде в Мариуполь
Стела при въезде в Мариуполь - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
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Стела при въезде в Мариуполь. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Силовики в Мариуполе (ДНР) задержали девушку, которая по заданию киевских спецслужб пыталась совершить теракт в день проведения референдума о вступлении республики в состав РФ, сообщили РИА Новости в УВД по городу.
"Обезврежена девушка, которая намеревалась совершить теракт в последний день референдума по заданию киевских спецслужб", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что задержанная – Ирина Навальная 1998 года рождения.
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На вопрос, куда именно ее куратор потребовал подложить бомбу, задержанная Ирина Навальная ответила: "Сказал на администрацию… Приморскую… Туда положить, может через дорогу или прям около здания". Как сообщили РИА Новости в МВД ДНР, девушка действовала по заданию киевских спецслужб, теракт планировался на день проведения референдума о вступлении республики в состав РФ. Предотвратить теракт удалось благодаря показаниям водителя такси, который увидел девушку на велосипеде, сбросившую подозрительный пакет, и сообщил об этом в правоохранительные органы.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Вторник, 27 сентября - последний день голосования.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Женщина на выездном голосовании в салоне общественного транспорта в Луганске на референдуме о вступлении Луганской народной республики в состав РФ - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМариупольМВД ДНРДонецкая Народная РеспубликаРеферендум в ДонбассеУкраина
 
 
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