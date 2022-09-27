18:18 27.09.2022 (обновлено: 18:36 27.09.2022)
В Мариуполе задержали девушку, готовившую теракт на референдуме
В Мариуполе задержали девушку, пытавшуюся совершить теракт на референдуме
Стела при въезде в Мариуполь. Архивное фото
МАРИУПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Силовики в Мариуполе (ДНР) задержали девушку, которая по заданию киевских спецслужб пыталась совершить теракт в день проведения референдума о вступлении республики в состав РФ, сообщили РИА Новости в УВД по городу.
"Обезврежена девушка, которая намеревалась совершить теракт в последний день референдума по заданию киевских спецслужб", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что задержанная – Ирина Навальная 1998 года рождения.
На вопрос, куда именно ее куратор потребовал подложить бомбу, задержанная Ирина Навальная ответила: "Сказал на администрацию… Приморскую… Туда положить, может через дорогу или прям около здания". Как сообщили РИА Новости в МВД ДНР, девушка действовала по заданию киевских спецслужб, теракт планировался на день проведения референдума о вступлении республики в состав РФ. Предотвратить теракт удалось благодаря показаниям водителя такси, который увидел девушку на велосипеде, сбросившую подозрительный пакет, и сообщил об этом в правоохранительные органы.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Вторник, 27 сентября - последний день голосования.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.