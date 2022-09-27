https://ria.ru/20220927/referendum-1819885626.html

В России подсчитали более 50 процентов голосов жителей ДНР на референдуме

В России подсчитали более 50 процентов голосов жителей ДНР на референдуме - РИА Новости, 27.09.2022

В России подсчитали более 50 процентов голосов жителей ДНР на референдуме

На участках в России на референдуме ДНР подсчитали 51,83% голосов, следует из предварительных данных. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T18:15

2022-09-27T18:15

2022-09-27T18:36

россия

референдум в донбассе

донецкая народная республика

в мире

украина

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. На участках в России на референдуме ДНР подсчитали 51,83% голосов, следует из предварительных данных.За вхождение в состав РФ проголосовали 98,63% (152503 человека), против - 1,12% (1729 человек).

россия

донецкая народная республика

украина

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, референдум в донбассе, донецкая народная республика, в мире, украина