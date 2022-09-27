16:10 27.09.2022 (обновлено: 16:13 27.09.2022)
В ЛНР закончился референдум
В ЛНР закончился референдум по присоединению республики к России, идет подсчет голосов
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР голосует в Луганске на референдуме по вхождению ЛНР в состав России
Военнослужащий Народной милиции ЛНР голосует в Луганске на референдуме по вхождению ЛНР в состав России
ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. В Луганской Народной Республике завершен процесс голосования на референдуме по вопросу вхождения в состав РФ, начинается подсчет голосов, сообщил глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник.
"На большинстве участков референдум закончен. Начинается подсчет голосов", - написал Мирошник в Telegram-канале.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Вторник, 27 сентября - последний день голосования.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.