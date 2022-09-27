https://ria.ru/20220927/referendum-1819828053.html

В ЛНР закончился референдум

В ЛНР закончился референдум - РИА Новости, 27.09.2022

В ЛНР закончился референдум

В Луганской Народной Республике завершен процесс голосования на референдуме по вопросу вхождения в состав РФ, начинается подсчет голосов, сообщил глава... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T16:10

2022-09-27T16:10

2022-09-27T16:13

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

референдум в донбассе

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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. В Луганской Народной Республике завершен процесс голосования на референдуме по вопросу вхождения в состав РФ, начинается подсчет голосов, сообщил глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник."На большинстве участков референдум закончен. Начинается подсчет голосов", - написал Мирошник в Telegram-канале.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Вторник, 27 сентября - последний день голосования.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220927/golosovanie-1819575029.html

луганская народная республика

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, луганская народная республика, референдум в донбассе