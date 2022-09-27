https://ria.ru/20220927/referendum-1819827372.html

В Общественной палате предложили рассказывать в школах о референдуме

В Общественной палате предложили рассказывать в школах о референдуме - РИА Новости, 27.09.2022

В Общественной палате предложили рассказывать в школах о референдуме

Разговоры учителей с детьми о референдуме на освобожденных территориях должны пройти в школах, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по делам... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T16:09

2022-09-27T16:09

2022-09-27T16:09

специальная военная операция на украине

общество

образование - общество

россия

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

общественная палата рф

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Разговоры учителей с детьми о референдуме на освобожденных территориях должны пройти в школах, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Елена Родионова."Коль уж мы затронули "Разговор о важном", ...тем, кто проводит классные часы,... нужно дать ту правильную информацию для учителей, для детей по референдумам", - сказала Родионова на брифинге по работе Общественного ситуационного центра по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Она отметила, что разговоры учителей со школьниками о референдуме "должны быть очень честными и максимально полезными".Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220919/shkola-1817895175.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, образование - общество, россия, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, общественная палата рф