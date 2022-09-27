https://ria.ru/20220927/referendum-1819789340.html

Села на Кинбурнской косе проголосовали на референдуме

Села на Кинбурнской косе проголосовали на референдуме - РИА Новости, 27.09.2022

Села на Кинбурнской косе проголосовали на референдуме

Голосование на референдуме о присоединении к России проходит и в освобожденной части Николаевской области, включенной в состав соседней Херсонской, передает... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T14:27

2022-09-27T14:27

2022-09-27T17:42

специальная военная операция на украине

референдумы на освобожденных территориях

россия

николаевская область

политика

херсонская область

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АЛЕШКИ (Херсонская область), 27 сен – РИА Новости. Голосование на референдуме о присоединении к России проходит и в освобожденной части Николаевской области, включенной в состав соседней Херсонской, передает корреспондент РИА Новости.Двадцать первого сентября, в преддверии референдума, глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил о включении в его состав Снигиревского и Александровского муниципальных округов. В частности, надомное голосование прошло в населенных пунктах на Кинбурнской косе между Черным морем и Днепровско-Бугским лиманом. До начала российской военной операции коса была разделена между Николаевской и Херсонской областями Украины. В настоящее время она практически со всей территорией Херсонской области находится под контролем России.Члены избиркомов провели надомное голосование во всех трех селах полуострова, входивших в состав Николаевской области, - в Васильевке, Покровке и Покровском. Местные жители встречали их тепло, среди них был участник Великой Отечественной войны. Проголосовали все жители этих сел, кто был дома.Один из сотрудников избиркома рассказал, что он родом из Николаева. "Чтобы мимо вас не проходило такое историческое событие, мы пришли и на косу к николаевцам, к нашим родным... Еще пока не вся (Николаевская – ред.) область голосует, но ничего", - сказал он. Ранее активисты подполья в подконтрольном Киеву городе Николаеве рассказали РИА Новости, что надеются в перспективе на проведение референдума по присоединению к России и в целом по всей области.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование проходит на протяжении пяти дней, до 27 сентября включительно. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.Голосование на референдуме о вхождении в состав РФ проходит в части Николаевской области, проголосовали села на Кинбурнской косе - РИА Новости

https://ria.ru/20220927/nikolaev-1819679020.html

https://ria.ru/20220927/golosovanie-1819575029.html

россия

николаевская область

херсонская область

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Кирилл Волков

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Голосование в освобожденной части Николаевской области, вошедшей в состав Херсонской Голосование о вхождении Херсонской области к России проходит и в освобожденной части Николаевской области, которая уже присоединилась к Херсонщине, передаёт корреспондент РИА Новости 2022-09-27T14:27 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

референдумы на освобожденных территориях, россия, николаевская область, политика, херсонская область