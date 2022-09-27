https://ria.ru/20220927/referendum-1819777622.html

Жительница Луганска пришла на референдум с котом

Жительница Луганска пришла на референдум с котом - РИА Новости, 27.09.2022

Жительница Луганска пришла на референдум с котом

Жительница Луганска пришла проголосовать на референдуме по вопросу вхождения в состав РФ со своим любимым котом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T13:54

2022-09-27T13:54

2022-09-27T13:54

специальная военная операция на украине

в мире

луганск

луганская народная республика

референдум в донбассе

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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Жительница Луганска пришла проголосовать на референдуме по вопросу вхождения в состав РФ со своим любимым котом, передает корреспондент РИА Новости."За Россию (голосую – ред.). Я хочу жить в государстве, которое есть на карте", - сказала луганчанка.Она уточнила, что своего питомца она когда-то забрала с улицы.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220927/golosovanie-1819575029.html

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"Хочу жить в государстве, которое есть на карте" – жительница Луганска о своем выборе на референдуме Луганчанка пришла голосовать за вхождение в состав России со своим любимым котом. "Я хочу жить в государстве, которое есть на карте", – сказала она. 2022-09-27T13:54 true PT0M28S

"За воссоединение с Россией!": референдум в ЛДНР и соседних областях Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Вхождение в состав РФ обезопасит территории и "восстановит справедливость", считают жители поселка городского типа Новотошковское. На сегодняшний день явка в регионах превышает 70 процентов. Избиратели уверены, что после голосования начнется новая страница истории, "без коррупции и фашизма". 2022-09-27T13:54 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, луганск, луганская народная республика, референдум в донбассе