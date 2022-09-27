https://ria.ru/20220927/referendum-1819777622.html
Жительница Луганска пришла на референдум с котом
Жительница Луганска пришла на референдум с котом - РИА Новости, 27.09.2022
Жительница Луганска пришла на референдум с котом
Жительница Луганска пришла проголосовать на референдуме по вопросу вхождения в состав РФ со своим любимым котом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T13:54
2022-09-27T13:54
2022-09-27T13:54
специальная военная операция на украине
в мире
луганск
луганская народная республика
референдум в донбассе
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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Жительница Луганска пришла проголосовать на референдуме по вопросу вхождения в состав РФ со своим любимым котом, передает корреспондент РИА Новости."За Россию (голосую – ред.). Я хочу жить в государстве, которое есть на карте", - сказала луганчанка.Она уточнила, что своего питомца она когда-то забрала с улицы.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220927/golosovanie-1819575029.html
луганск
луганская народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"Хочу жить в государстве, которое есть на карте" – жительница Луганска о своем выборе на референдуме
Луганчанка пришла голосовать за вхождение в состав России со своим любимым котом. "Я хочу жить в государстве, которое есть на карте", – сказала она.
2022-09-27T13:54
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"За воссоединение с Россией!": референдум в ЛДНР и соседних областях
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Вхождение в состав РФ обезопасит территории и "восстановит справедливость", считают жители поселка городского типа Новотошковское. На сегодняшний день явка в регионах превышает 70 процентов. Избиратели уверены, что после голосования начнется новая страница истории, "без коррупции и фашизма".
2022-09-27T13:54
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PT1M06S
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, луганск, луганская народная республика, референдум в донбассе
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганск, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе
Жительница Луганска пришла на референдум с котом
Жительница Луганска сообщила, что хочет жить в государстве, которое есть на карте