https://ria.ru/20220927/referendum-1819757340.html

Эксперт из Франции выразил уверенность в законности референдумов в Донбассе

Эксперт из Франции выразил уверенность в законности референдумов в Донбассе - РИА Новости, 27.09.2022

Эксперт из Франции выразил уверенность в законности референдумов в Донбассе

Эксперт из Франции по геополитическим вопросам Фабрис Беор заявил, что не испытывает сомнений в легитимности и законности референдумов по вопросу вхождения ДНР, РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T13:02

2022-09-27T13:02

2022-09-27T13:06

специальная военная операция на украине

в мире

франция

донбасс

луганская народная республика

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Эксперт из Франции по геополитическим вопросам Фабрис Беор заявил, что не испытывает сомнений в легитимности и законности референдумов по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации."Нет сомнений в том, что референдум прошел законно, абсолютно легитимно исторически и в соответствии с международным правом", - сказал французский политический аналитик в ходе круглого стола, организованного медиагруппой "Россия сегодня"."Референдумы, которые только что прошли в Донецкой и Луганской республиках и областях, являются для меня самым настоящим примером народного волеизъявления", - добавил он.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжается пять дней, до 27 сентября.

https://ria.ru/20220921/referendumy-1818295165.html

франция

донбасс

луганская народная республика

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в мире, франция, донбасс, луганская народная республика