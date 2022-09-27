https://ria.ru/20220927/referendum-1819757340.html
Эксперт из Франции выразил уверенность в законности референдумов в Донбассе
Эксперт из Франции выразил уверенность в законности референдумов в Донбассе - РИА Новости, 27.09.2022
Эксперт из Франции выразил уверенность в законности референдумов в Донбассе
Эксперт из Франции по геополитическим вопросам Фабрис Беор заявил, что не испытывает сомнений в легитимности и законности референдумов по вопросу вхождения ДНР, РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T13:02
2022-09-27T13:02
2022-09-27T13:06
специальная военная операция на украине
в мире
франция
донбасс
луганская народная республика
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Эксперт из Франции по геополитическим вопросам Фабрис Беор заявил, что не испытывает сомнений в легитимности и законности референдумов по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации."Нет сомнений в том, что референдум прошел законно, абсолютно легитимно исторически и в соответствии с международным правом", - сказал французский политический аналитик в ходе круглого стола, организованного медиагруппой "Россия сегодня"."Референдумы, которые только что прошли в Донецкой и Луганской республиках и областях, являются для меня самым настоящим примером народного волеизъявления", - добавил он.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжается пять дней, до 27 сентября.
https://ria.ru/20220921/referendumy-1818295165.html
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в мире, франция, донбасс, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Донбасс, Луганская Народная Республика
13:02 27.09.2022 (обновлено: 13:06 27.09.2022)
Эксперт из Франции выразил уверенность в законности референдумов в Донбассе
Эксперт из Франции Беор выразил уверенность в легитимности референдумов в Донбассе