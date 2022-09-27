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Песков заявил о готовности властей к имплементации итогов референдума

Песков заявил о готовности властей к имплементации итогов референдума - РИА Новости, 27.09.2022

Песков заявил о готовности властей к имплементации итогов референдума

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос, готова ли правовая система России к принятию новых регионов, представитель Кремля ответил положительно. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T12:34

2022-09-27T12:34

2022-09-27T13:27

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донецкая народная республика

луганская народная республика

референдум в донбассе

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референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос, готова ли правовая система России к принятию новых регионов, представитель Кремля ответил положительно."Разумеется, и наши законодатели, и наши органы исполнительной власти и правовые подразделения готовы", - сказал Песков.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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