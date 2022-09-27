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В Донбассе, на Запорожье и Херсонщине стартует пятый день референдума

В Донбассе, на Запорожье и Херсонщине стартует пятый день референдума - РИА Новости, 27.09.2022

В Донбассе, на Запорожье и Херсонщине стартует пятый день референдума

Сегодня начинается заключительный этап голосования на референдуме о вхождении в состав России в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В отличии от... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T00:12

2022-09-27T00:12

2022-09-27T00:22

специальная военная операция на украине

референдум в донбассе

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

цик лнр

херсонская область

запорожская область

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ДОНЕЦК, 27 сен — РИА Новости. Сегодня начинается заключительный этап голосования на референдуме о вхождении в состав России в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В отличии от предыдущих четырех дней он пройдет на избирательных участках, которые откроются в 8.00 мск.Плебисцит по вопросу о вхождении в состав России стартовал в минувшую пятницу. Первые четыре дня голосование в целях обеспечения безопасности проводилось удаленно — мобильными группами комиссий на придомовых территориях. Несмотря на обстрелы и провокации со стороны Киева, явка в регионах перевалила за 60 процентов.Во вторник — заключительный день референдума — проголосовать можно будет на участках.Под обстрелами, с максимальной явкойВсе четыре дня голосование в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях шло на фоне продолжающихся обстрелов и провокаций со стороны украинских войск. В Донецкой Народной Республике украинские войска вели огонь по жилым кварталам. По словам председателя ЦИК Республики Владимира Высоцкого, из-за этого членам комиссий приходилось спускаться в укрытия.В Горловке в результате обстрелов пострадали член участковой избирательной комиссии и сотрудник полиции, сопровождавший мобильную группу. В министерстве госбезопасности ДНР заявили, что вскрыли агентурную сеть службы внешней разведки Украины, которая готовила теракты во время референдума о вхождении республики в состав России.В ЛНР — в некоторых населенных пунктах — люди голосовали даже в убежищах из-за массированных обстрелов со стороны украинских войск.В Рубежном в ЛНР украинские войска обстреляли школу, в которой находился избирательный участок, в здание попало шесть снарядов. Комиссии были перемещены на резервные участки.В Херсонской области украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли, в том числе экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. Власти региона назвали это терактом и пообещали усилить меры безопасности.Несмотря на обстрелы и угрозы членам избирательных комиссий явка за четыре дня голосования оказалась очень высокой. В ДНР она составила 86,89 процента, в ЛНР — 83,61 процента, в Запорожской области — 66,43 процента, в Херсонской — 63,58 процента.Итоговый деньВо вторник референдум пройдет на участках. Здесь смогут проголосовать те, кто не успел или не смог это сделать на придомовых территориях. Открыты они будут с 8.00 до 16.00 (совпадает с мск). Власти ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей пообещали максимально усилить меры безопасности.Еще до 27 сентября все участки были проверены пиротехниками и правоохранителями. На каждом из них будут дежурить сотрудники полиции, МЧС. Ожидается, что предварительные результаты плебисцита озвучат 27-28 сентября. Окончательные данные должны быть известны в течение пяти дней после окончания голосования.Несмотря на возможные провокации и попытки сорвать голосование на участках, по мнению представителей общественности, референдум в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях можно считать состоявшимся — за четыре дня в регионах уже проголосовало больше половины избирателей."Согласно международным нормам, референдум считается состоявшимся, если на нем проголосовало 50 процентов плюс один избиратель", — пояснял председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман.В случае, если по итогам референдума большинство избирателей поддержали вхождение в состав России, власти регионов должны будут обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области в состав России. В Кремле отметили, что признанию итогов референдумов в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях будет предшествовать определенная "процедура с законодателями".С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, поставляющих оружие для убийства мирного населения.Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.

https://ria.ru/20220925/donbass-1819191514.html

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