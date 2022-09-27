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В Донбассе, на Запорожье и Херсонщине стартует пятый день референдума - РИА Новости, 27.09.2022
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https://ria.ru/20220927/referendum-1819669918.html
В Донбассе, на Запорожье и Херсонщине стартует пятый день референдума
В Донбассе, на Запорожье и Херсонщине стартует пятый день референдума - РИА Новости, 27.09.2022
В Донбассе, на Запорожье и Херсонщине стартует пятый день референдума
Сегодня начинается заключительный этап голосования на референдуме о вхождении в состав России в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В отличии от... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T00:12
2022-09-27T00:22
специальная военная операция на украине
референдум в донбассе
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
цик лнр
херсонская область
запорожская область
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ДОНЕЦК, 27 сен — РИА Новости. Сегодня начинается заключительный этап голосования на референдуме о вхождении в состав России в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В отличии от предыдущих четырех дней он пройдет на избирательных участках, которые откроются в 8.00 мск.Плебисцит по вопросу о вхождении в состав России стартовал в минувшую пятницу. Первые четыре дня голосование в целях обеспечения безопасности проводилось удаленно — мобильными группами комиссий на придомовых территориях. Несмотря на обстрелы и провокации со стороны Киева, явка в регионах перевалила за 60 процентов.Во вторник — заключительный день референдума — проголосовать можно будет на участках.Под обстрелами, с максимальной явкойВсе четыре дня голосование в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях шло на фоне продолжающихся обстрелов и провокаций со стороны украинских войск. В Донецкой Народной Республике украинские войска вели огонь по жилым кварталам. По словам председателя ЦИК Республики Владимира Высоцкого, из-за этого членам комиссий приходилось спускаться в укрытия.В Горловке в результате обстрелов пострадали член участковой избирательной комиссии и сотрудник полиции, сопровождавший мобильную группу. В министерстве госбезопасности ДНР заявили, что вскрыли агентурную сеть службы внешней разведки Украины, которая готовила теракты во время референдума о вхождении республики в состав России.В ЛНР — в некоторых населенных пунктах — люди голосовали даже в убежищах из-за массированных обстрелов со стороны украинских войск.В Рубежном в ЛНР украинские войска обстреляли школу, в которой находился избирательный участок, в здание попало шесть снарядов. Комиссии были перемещены на резервные участки.В Херсонской области украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли, в том числе экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. Власти региона назвали это терактом и пообещали усилить меры безопасности.Несмотря на обстрелы и угрозы членам избирательных комиссий явка за четыре дня голосования оказалась очень высокой. В ДНР она составила 86,89 процента, в ЛНР — 83,61 процента, в Запорожской области — 66,43 процента, в Херсонской — 63,58 процента.Итоговый деньВо вторник референдум пройдет на участках. Здесь смогут проголосовать те, кто не успел или не смог это сделать на придомовых территориях. Открыты они будут с 8.00 до 16.00 (совпадает с мск). Власти ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей пообещали максимально усилить меры безопасности.Еще до 27 сентября все участки были проверены пиротехниками и правоохранителями. На каждом из них будут дежурить сотрудники полиции, МЧС. Ожидается, что предварительные результаты плебисцита озвучат 27-28 сентября. Окончательные данные должны быть известны в течение пяти дней после окончания голосования.Несмотря на возможные провокации и попытки сорвать голосование на участках, по мнению представителей общественности, референдум в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях можно считать состоявшимся — за четыре дня в регионах уже проголосовало больше половины избирателей."Согласно международным нормам, референдум считается состоявшимся, если на нем проголосовало 50 процентов плюс один избиратель", — пояснял председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман.В случае, если по итогам референдума большинство избирателей поддержали вхождение в состав России, власти регионов должны будут обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области в состав России. В Кремле отметили, что признанию итогов референдумов в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях будет предшествовать определенная "процедура с законодателями".С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, поставляющих оружие для убийства мирного населения.Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.
https://ria.ru/20220925/donbass-1819191514.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
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"Настанет мир, стабильность" – жители Мариуполя активно голосуют на референдуме
Жители Мариуполя активно голосуют на референдуме, хотя многие ждут вторника, чтобы торжественно проголосовать на участках
2022-09-27T00:12
true
PT1M59S
"Относимся положительно" – российские военные о своем отношении к референдумам
Находящиеся на передовой российские военные рассказали о своем отношении к идущим сейчас референдумам
2022-09-27T00:12
true
PT0M23S
"За воссоединение с Россией!": референдум в ЛДНР и соседних областях
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Вхождение в состав РФ обезопасит территории и "восстановит справедливость", считают жители поселка городского типа Новотошковское. На сегодняшний день явка в регионах превышает 70 процентов. Избиратели уверены, что после голосования начнется новая страница истории, "без коррупции и фашизма".
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референдум в донбассе, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, цик лнр, херсонская область , запорожская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Референдум в Донбассе, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Россия, ЦИК ЛНР, Херсонская область , Запорожская область, В мире
00:12 27.09.2022 (обновлено: 00:22 27.09.2022)
 
В Донбассе, на Запорожье и Херсонщине стартует пятый день референдума

В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начнется заключительный день референдума

© РИА Новости / Риа Новости Крым / Перейти в медиабанкМемориал с Вечным огнем в поселении Чернобаевка в Херсонской области Украины
Мемориал с Вечным огнем в поселении Чернобаевка в Херсонской области Украины - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Риа Новости Крым
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Мемориал с Вечным огнем в поселении Чернобаевка в Херсонской области Украины. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 сен — РИА Новости. Сегодня начинается заключительный этап голосования на референдуме о вхождении в состав России в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В отличии от предыдущих четырех дней он пройдет на избирательных участках, которые откроются в 8.00 мск.
Плебисцит по вопросу о вхождении в состав России стартовал в минувшую пятницу. Первые четыре дня голосование в целях обеспечения безопасности проводилось удаленно — мобильными группами комиссий на придомовых территориях. Несмотря на обстрелы и провокации со стороны Киева, явка в регионах перевалила за 60 процентов.
Во вторник — заключительный день референдума — проголосовать можно будет на участках.

Под обстрелами, с максимальной явкой

Все четыре дня голосование в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях шло на фоне продолжающихся обстрелов и провокаций со стороны украинских войск. В Донецкой Народной Республике украинские войска вели огонь по жилым кварталам. По словам председателя ЦИК Республики Владимира Высоцкого, из-за этого членам комиссий приходилось спускаться в укрытия.
В Горловке в результате обстрелов пострадали член участковой избирательной комиссии и сотрудник полиции, сопровождавший мобильную группу. В министерстве госбезопасности ДНР заявили, что вскрыли агентурную сеть службы внешней разведки Украины, которая готовила теракты во время референдума о вхождении республики в состав России.
В ЛНР — в некоторых населенных пунктах — люди голосовали даже в убежищах из-за массированных обстрелов со стороны украинских войск.
"Что касается обстрелов, они действительно немного напугали наших избирателей, но при этом голосование продолжилось в бомбоубежищах по просьбе самих избирателей — это в городах Рубежное и Сватово", — рассказала председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко.
В Рубежном в ЛНР украинские войска обстреляли школу, в которой находился избирательный участок, в здание попало шесть снарядов. Комиссии были перемещены на резервные участки.
В Херсонской области украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли, в том числе экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. Власти региона назвали это терактом и пообещали усилить меры безопасности.
"Ночью снова были обстрелы Энергодара, продолжились звонки и сообщения с угрозами на телефоны членов комиссий референдума со стороны киевского режима, но никто из них не дрогнул, все члены комиссий в строю и продолжают свою работу", — отметила председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко.
Несмотря на обстрелы и угрозы членам избирательных комиссий явка за четыре дня голосования оказалась очень высокой. В ДНР она составила 86,89 процента, в ЛНР — 83,61 процента, в Запорожской области — 66,43 процента, в Херсонской — 63,58 процента.

Итоговый день

Во вторник референдум пройдет на участках. Здесь смогут проголосовать те, кто не успел или не смог это сделать на придомовых территориях. Открыты они будут с 8.00 до 16.00 (совпадает с мск). Власти ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей пообещали максимально усилить меры безопасности.
Еще до 27 сентября все участки были проверены пиротехниками и правоохранителями. На каждом из них будут дежурить сотрудники полиции, МЧС. Ожидается, что предварительные результаты плебисцита озвучат 27-28 сентября. Окончательные данные должны быть известны в течение пяти дней после окончания голосования.
Несмотря на возможные провокации и попытки сорвать голосование на участках, по мнению представителей общественности, референдум в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях можно считать состоявшимся — за четыре дня в регионах уже проголосовало больше половины избирателей.
Мужчина голосует на референдуме на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
25 сентября, 08:00
Донбасс возвращается на свою Родину
"Согласно международным нормам, референдум считается состоявшимся, если на нем проголосовало 50 процентов плюс один избиратель", — пояснял председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман.
В случае, если по итогам референдума большинство избирателей поддержали вхождение в состав России, власти регионов должны будут обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области в состав России. В Кремле отметили, что признанию итогов референдумов в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях будет предшествовать определенная "процедура с законодателями".
"Этому будет предшествовать определенная процедура, связанная с нашими законодателями, и так далее. Мы будем информировать вас своевременно", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, поставляющих оружие для убийства мирного населения.
Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.
"Люди очень хотят отдать свой голос". Референдумы о присоединении к России
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Референдумы о вхождении в состав России продлятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пять дней, с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование проходит на придомовых территориях, а во вторник для всех желающих отдать свой голос откроются избирательные участки.

Девушка голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
1 из 14

Референдумы о вхождении в состав России продлятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пять дней, с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование проходит на придомовых территориях, а во вторник для всех желающих отдать свой голос откроются избирательные участки.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости

Многие жители Мелитополя стремятся проголосовать в первый же день. "Сегодня мы еще начать не успели, а уже было много желающих людей отдать свой голос. Мы им объясняли, что голосование будет на участках 27 числа, а до этого — на дому. Люди очень хотят отдать свой голос", — рассказали в городской избирательной комиссии.

Люди голосуют на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке на Мелитопольском предприятии
2 из 14

Многие жители Мелитополя стремятся проголосовать в первый же день. "Сегодня мы еще начать не успели, а уже было много желающих людей отдать свой голос. Мы им объясняли, что голосование будет на участках 27 числа, а до этого — на дому. Люди очень хотят отдать свой голос", — рассказали в городской избирательной комиссии.

© РИА Новости
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

В ЛНР развернули оперативные штабы для обеспечения безопасности голосования. Подразделения Народной милиции привели в повышенную боеготовность.

Военнослужащие Народной милиции ЛНР голосуют в Луганске на референдуме по вхождению ЛНР в состав России
3 из 14

В ЛНР развернули оперативные штабы для обеспечения безопасности голосования. Подразделения Народной милиции привели в повышенную боеготовность.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

Референдум в ЛНР для Украины как кость в горле, поэтому в республике ожидают, что Киев попытается сорвать его, и принимают меры по охране избирательных участков, сообщил глава местной Общественной палаты.

Военнослужащие Народной милиции ЛНР голосуют в Луганске на референдуме по вхождению ЛНР в состав России
4 из 14

Референдум в ЛНР для Украины как кость в горле, поэтому в республике ожидают, что Киев попытается сорвать его, и принимают меры по охране избирательных участков, сообщил глава местной Общественной палаты.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Для вынужденных переселенцев заработали участки в российских регионах.

Голосование на референдумах о присоединении к РФ в Москве
5 из 14

Для вынужденных переселенцев заработали участки в российских регионах.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Участки в Москве открылись в пятницу утром в спокойной обстановке.

Урна с бюллетенями на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
6 из 14

Участки в Москве открылись в пятницу утром в спокойной обстановке.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Посол Донецкой Народной Республики в России Ольга Макеева проголосовала в посольстве ДНР в Москве.

Посол Донецкой народной республики в РФ Ольга Макеева голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
7 из 14

Посол Донецкой Народной Республики в России Ольга Макеева проголосовала в посольстве ДНР в Москве.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Выездное голосование в салоне автобуса в Луганске.

Женщина на выездном голосовании в салоне автобуса в Луганске на референдуме о вступлении Луганской народной республики в состав РФ
8 из 14

Выездное голосование в салоне автобуса в Луганске.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

В российской Общественной палате начал работу ситуационный центр по наблюдению за референдумами.

Женщина голосует на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке на Мелитопольском предприятии
9 из 14

В российской Общественной палате начал работу ситуационный центр по наблюдению за референдумами.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

На референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в качестве наблюдателей работают в том числе российские сенаторы.

Мужчина голосует на референдуме о присоединении Луганской народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
10 из 14

На референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в качестве наблюдателей работают в том числе российские сенаторы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Референдумы организованы на максимально высоком уровне — так, что "не к чему придраться", отмечают наблюдатели.

Люди голосуют на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке на Мелитопольском предприятии
11 из 14

Референдумы организованы на максимально высоком уровне — так, что "не к чему придраться", отмечают наблюдатели.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Никаких эксцессов в первый день референдума не зафиксировали.

Женщина голосует на избирательном участке в Доме культуры железнодорожников в Москве, где проводится голосование на референдумах о вхождении в состав России ЛНР и ДНР
12 из 14

Никаких эксцессов в первый день референдума не зафиксировали.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Участковые комиссии работают в штатном режиме, объезжают придомовые территории.

Члены участковой избирательной комиссии проводят надомное голосование в Донецке на референдуме о вступлении Донецкой народной республики в состав РФ
13 из 14

Участковые комиссии работают в штатном режиме, объезжают придомовые территории.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Итоги референдума станут известны в течение пяти дней после завершения голосования.

Женщина голосует надомно в Донецке на референдуме о вступлении Донецкой народной республики в состав РФ
14 из 14

Итоги референдума станут известны в течение пяти дней после завершения голосования.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 14

Референдумы о вхождении в состав России продлятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пять дней, с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование проходит на придомовых территориях, а во вторник для всех желающих отдать свой голос откроются избирательные участки.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 14

Многие жители Мелитополя стремятся проголосовать в первый же день. "Сегодня мы еще начать не успели, а уже было много желающих людей отдать свой голос. Мы им объясняли, что голосование будет на участках 27 числа, а до этого — на дому. Люди очень хотят отдать свой голос", — рассказали в городской избирательной комиссии.

© РИА Новости
3 из 14

В ЛНР развернули оперативные штабы для обеспечения безопасности голосования. Подразделения Народной милиции привели в повышенную боеготовность.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
4 из 14

Референдум в ЛНР для Украины как кость в горле, поэтому в республике ожидают, что Киев попытается сорвать его, и принимают меры по охране избирательных участков, сообщил глава местной Общественной палаты.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
5 из 14

Для вынужденных переселенцев заработали участки в российских регионах.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
6 из 14

Участки в Москве открылись в пятницу утром в спокойной обстановке.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
7 из 14

Посол Донецкой Народной Республики в России Ольга Макеева проголосовала в посольстве ДНР в Москве.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
8 из 14

Выездное голосование в салоне автобуса в Луганске.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
9 из 14

В российской Общественной палате начал работу ситуационный центр по наблюдению за референдумами.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 14

На референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в качестве наблюдателей работают в том числе российские сенаторы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
11 из 14

Референдумы организованы на максимально высоком уровне — так, что "не к чему придраться", отмечают наблюдатели.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 14

Никаких эксцессов в первый день референдума не зафиксировали.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
13 из 14

Участковые комиссии работают в штатном режиме, объезжают придомовые территории.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 14

Итоги референдума станут известны в течение пяти дней после завершения голосования.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
 
Специальная военная операция на УкраинеРеферендум в ДонбассеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссияЦИК ЛНРХерсонская областьЗапорожская областьВ мире
 
 
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