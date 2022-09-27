https://ria.ru/20220927/ranennye-1819809960.html

Спецборт доставил в Жуковский раненных при стрельбе в Ижевске

Спецборт доставил в Жуковский раненных при стрельбе в Ижевске - РИА Новости, 27.09.2022

Спецборт доставил в Жуковский раненных при стрельбе в Ижевске

Спецборт МЧС России доставил в подмосковный аэропорт "Жуковский" раненных при стрельбе в ижевской школе, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T15:13

2022-09-27T15:13

2022-09-27T18:41

происшествия

жуковский

ижевск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

стрельба в школе в ижевске

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Спецборт МЧС России доставил в подмосковный аэропорт "Жуковский" раненных при стрельбе в ижевской школе, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."Самолет Ил-76 доставил пострадавших в аэропорт "Жуковский", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в полете пострадавшие находились в специальных медицинских модулях, позволяющих контролировать состояние пациентов.Медицинские модули предназначены для перевозки раненых и пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, а также для интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких. Они являются российской разработкой и не имеют аналогов в мире.Впервые медицинские модули были использованы в декабре 2008 года для доставки в Москву пострадавших в результате ДТП в Израиле. С помощью модулей в Москву, Санкт-Петербург и Челябинск были транспортированы пострадавшие в результате пожара в ночном клубе "Хромая лошадь" в Перми в 2009 году.В одном модуле можно разместить четверых пострадавших. Всего в транспортном самолете Ил-76ТД можно установить пять модулей, время их монтажа занимает всего 20 минут.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик Артем Казанцев застрелил 17 человек, ранил несколько десятков, а после покончил с собой. В СК сообщили, что стрелявший был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. В Удмуртии объявлен траур. По данным властей, Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

https://realty.ria.ru/20220927/shkola-1819802685.html

https://ria.ru/20220927/izhevsk-1819777097.html

жуковский

ижевск

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Прибытие в аэропорт Жуковский спецборта МЧС с пострадавшими из Ижевска Прибытие в аэропорт Жуковский спецборта МЧС с пострадавшими из Ижевска 2022-09-27T15:13 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, жуковский, ижевск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), стрельба в школе в ижевске