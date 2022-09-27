https://ria.ru/20220927/proverka-1819875183.html

Шойгу лично проверил ход подготовки мобилизованных в ЗВО

Шойгу лично проверил ход подготовки мобилизованных в ЗВО - РИА Новости, 27.09.2022

Шойгу лично проверил ход подготовки мобилизованных в ЗВО

Глава Минобороны Сергей Шойгу посетил тренировки призванных из запаса россиян на полигонах Западного военного округа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T17:47

2022-09-27T17:47

2022-09-27T18:40

специальная военная операция на украине

безопасность

сергей шойгу

юнус-бек евкуров

иван бувальцев

россия

украина

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819891640_106:0:3747:2048_1920x0_80_0_0_08c3e73166197c6fab1e584cb7a69734.jpg

ПОЛИГОН АЛАБИНО (Московская область), 27 сен — РИА Новости. Глава Минобороны Сергей Шойгу посетил тренировки призванных из запаса россиян на полигонах Западного военного округа, передает корреспондент РИА Новости.Министр лично проинспектировал практические занятия по огневой, тактической и медицинской подготовке. Обучение проходит с повышенной интенсивностью, в том числе в ночное время.Глава военного ведомства обратил особое внимание командования на условия размещения и обеспечения мобилизованных горячим питанием как в расположении части, так и на полигонах.На военном полигоне глава ведомства также заслушал доклады замминистра обороны генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова и начальника Главного управления боевой подготовки ВС России генерал-полковника Ивана Бувальцева о прохождении мобилизованными курса боевой подготовки по различным военно-учетным специальностям, а также дальнейшего боевого слаживания в составе подразделений.Президент Владимир Путин 21 сентября в обращении к гражданам сообщил, что российским военным противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации глава государства считает необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в России частичной мобилизации. Глава государства подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в Вооруженных силах, имеет опыт и военно-учетную специальность.По словам Сергея Шойгу, в общей сложности будут призваны 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса.

https://ria.ru/20220927/sukhpaek-1819795690.html

https://ria.ru/20220927/oruzhie-1819752888.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, сергей шойгу, юнус-бек евкуров, иван бувальцев, россия, украина, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии