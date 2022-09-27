17:47 27.09.2022 (обновлено: 18:40 27.09.2022)
Шойгу лично проверил ход подготовки мобилизованных в ЗВО
Шойгу лично проверил ход подготовки призванных из запаса россиян на военных полигонах ЗВО
© Минобороны РФМинистр обороны России Сергей Шойгу во время проверки подготовки мобилизованных. Кадр из видео
© Минобороны РФ
ПОЛИГОН АЛАБИНО (Московская область), 27 сен — РИА Новости. Глава Минобороны Сергей Шойгу посетил тренировки призванных из запаса россиян на полигонах Западного военного округа, передает корреспондент РИА Новости.
Министр лично проинспектировал практические занятия по огневой, тактической и медицинской подготовке. Обучение проходит с повышенной интенсивностью, в том числе в ночное время.
Глава военного ведомства обратил особое внимание командования на условия размещения и обеспечения мобилизованных горячим питанием как в расположении части, так и на полигонах.
На военном полигоне глава ведомства также заслушал доклады замминистра обороны генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова и начальника Главного управления боевой подготовки ВС России генерал-полковника Ивана Бувальцева о прохождении мобилизованными курса боевой подготовки по различным военно-учетным специальностям, а также дальнейшего боевого слаживания в составе подразделений.
Президент Владимир Путин 21 сентября в обращении к гражданам сообщил, что российским военным противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации глава государства считает необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в России частичной мобилизации. Глава государства подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в Вооруженных силах, имеет опыт и военно-учетную специальность.
По словам Сергея Шойгу, в общей сложности будут призваны 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса.