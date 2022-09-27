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Шойгу лично проверил ход подготовки мобилизованных в ЗВО - РИА Новости, 27.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Шойгу лично проверил ход подготовки мобилизованных в ЗВО
Шойгу лично проверил ход подготовки мобилизованных в ЗВО - РИА Новости, 27.09.2022
Шойгу лично проверил ход подготовки мобилизованных в ЗВО
Глава Минобороны Сергей Шойгу посетил тренировки призванных из запаса россиян на полигонах Западного военного округа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T17:47
2022-09-27T18:40
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей шойгу
юнус-бек евкуров
иван бувальцев
россия
украина
вооруженные силы рф
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ПОЛИГОН АЛАБИНО (Московская область), 27 сен — РИА Новости. Глава Минобороны Сергей Шойгу посетил тренировки призванных из запаса россиян на полигонах Западного военного округа, передает корреспондент РИА Новости.Министр лично проинспектировал практические занятия по огневой, тактической и медицинской подготовке. Обучение проходит с повышенной интенсивностью, в том числе в ночное время.Глава военного ведомства обратил особое внимание командования на условия размещения и обеспечения мобилизованных горячим питанием как в расположении части, так и на полигонах.На военном полигоне глава ведомства также заслушал доклады замминистра обороны генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова и начальника Главного управления боевой подготовки ВС России генерал-полковника Ивана Бувальцева о прохождении мобилизованными курса боевой подготовки по различным военно-учетным специальностям, а также дальнейшего боевого слаживания в составе подразделений.Президент Владимир Путин 21 сентября в обращении к гражданам сообщил, что российским военным противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации глава государства считает необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в России частичной мобилизации. Глава государства подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в Вооруженных силах, имеет опыт и военно-учетную специальность.По словам Сергея Шойгу, в общей сложности будут призваны 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса.
https://ria.ru/20220927/sukhpaek-1819795690.html
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безопасность, сергей шойгу, юнус-бек евкуров, иван бувальцев, россия, украина, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Шойгу, Юнус-Бек Евкуров, Иван Бувальцев, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России
17:47 27.09.2022 (обновлено: 18:40 27.09.2022)
 
Шойгу лично проверил ход подготовки мобилизованных в ЗВО

Шойгу лично проверил ход подготовки призванных из запаса россиян на военных полигонах ЗВО

© Минобороны РФМинистр обороны России Сергей Шойгу во время проверки подготовки мобилизованных. Кадр из видео
Министр обороны России Сергей Шойгу во время проверки подготовки мобилизованных. Кадр из видео
© Минобороны РФ
Читать ria.ru в
ПОЛИГОН АЛАБИНО (Московская область), 27 сен — РИА Новости. Глава Минобороны Сергей Шойгу посетил тренировки призванных из запаса россиян на полигонах Западного военного округа, передает корреспондент РИА Новости.
Министр лично проинспектировал практические занятия по огневой, тактической и медицинской подготовке. Обучение проходит с повышенной интенсивностью, в том числе в ночное время.
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Глава военного ведомства обратил особое внимание командования на условия размещения и обеспечения мобилизованных горячим питанием как в расположении части, так и на полигонах.
На военном полигоне глава ведомства также заслушал доклады замминистра обороны генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова и начальника Главного управления боевой подготовки ВС России генерал-полковника Ивана Бувальцева о прохождении мобилизованными курса боевой подготовки по различным военно-учетным специальностям, а также дальнейшего боевого слаживания в составе подразделений.
Президент Владимир Путин 21 сентября в обращении к гражданам сообщил, что российским военным противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации глава государства считает необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в России частичной мобилизации. Глава государства подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в Вооруженных силах, имеет опыт и военно-учетную специальность.
По словам Сергея Шойгу, в общей сложности будут призваны 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСергей ШойгуЮнус-Бек ЕвкуровИван БувальцевРоссияУкраинаВооруженные силы РФЧастичная мобилизация в России
 
 
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