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Мишустин призвал обеспечить дополнительные трудовые гарантии призывникам

Мишустин призвал обеспечить дополнительные трудовые гарантии призывникам - РИА Новости, 27.09.2022

Мишустин призвал обеспечить дополнительные трудовые гарантии призывникам

Важно обеспечить дополнительные трудовые гарантии призывникам, попавшим под частичную мобилизацию, это требует корректировки действующего законодательства,... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T11:45

2022-09-27T11:45

2022-09-27T11:45

михаил мишустин

владимир путин

сергей шойгу

украина

россия

частичная мобилизация в россии

общество

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Важно обеспечить дополнительные трудовые гарантии призывникам, попавшим под частичную мобилизацию, это требует корректировки действующего законодательства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."На прошлой неделе президент объявил частичную мобилизацию. Важно обеспечить дополнительные гарантии таким призывникам. В том числе – трудовые. Это требует корректировки действующего законодательства", - сказал он в видеообращении к участникам VII Всероссийской недели охраны труда.Мишустин напомнил, что сейчас установлено, что трудовые договоры проходящих службу не могут быть прекращены, за сотрудниками будет сохраняться их место.Двадцать первого сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации для участия в спецоперации на Украине. Документ был опубликован на сайте Кремля. По словам главы государства, призыву подлежат только граждане, находящиеся в запасе, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом опыта спецоперации на Украине. Как заявлял министр обороны Сергей Шойгу, всего будут призваны 300 тысяч человек.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

михаил мишустин, владимир путин, сергей шойгу, украина, россия, частичная мобилизация в россии, общество