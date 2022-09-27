https://ria.ru/20220927/priamure-1819711521.html
В Приамурье завершили работы на 21 территории по проекту "1000 дворов"
В Приамурье завершили работы на 21 территории по проекту "1000 дворов" - РИА Новости, 27.09.2022
В Приамурье завершили работы на 21 территории по проекту "1000 дворов"
Завершены работы на 21 территории по проекту "1000 дворов" в Амурской области, сообщил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T10:26
2022-09-27T10:26
2022-09-27T10:26
амурская область
общество
василий орлов (губернатор)
амурская область
россия
благовещенск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 сен - РИА Новости. Завершены работы на 21 территории по проекту "1000 дворов" в Амурской области, сообщил губернатор Василий Орлов.Проект "1000 дворов" реализуется по инициативе зампреда правительства РФ - полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Он направлен на обновление жилой инфраструктуры, создание пространств для отдыха и развития рядом с домом, повышение индекса качества городской среды."Из 99 дворов, которые планируется благоустроить в Амурской области в текущем году, работы полностью выполнены на 21 территории в Благовещенске, Белогорске, Свободном, Райчихинске, Прогрессе и в Циолковском. До конца сентября будет обновлено ещё 22 двора. В октябре закончат работы на оставшихся 56 территориях. В целом "1000 дворов" – позитивная программа, которую уже успели по достоинству оценить жители области", - цитирует Орлова его пресс-служба.Отмечается, что до 1 ноября все дворовые территории, где запланировано строительство в этом году в девяти муниципалитетах, будут благоустроены.Как рассказала начальник отдела комфортной среды министерства ЖКХ области Ольга Чирясова, в Райчихинске в начале сентября благоустроили первую территорию по улице Победы, 58. Это площадка между многоквартирным домом и общежитием медколледжа. После обновления она ежедневно заполнена детьми. Поскольку дворовая территория освещена, то вечером студенты колледжа занимаются здесь спортом, играют в волейбол. "Двор стал точкой притяжения для жителей всего района", - констатировала Чирясова.По данным областного правительства, в отремонтированных дворах прорабатывается вопрос размещения видеонаблюдения и информационных щитов с указанием правил поведения и возрастных ограничений на детских игровых и спортплощадках, а также номеров телефонов (для обращения в случае выявления нарушений).Муниципальные образования приступили к подготовке реализации проекта в 2023 году. Сформирован первоначальный список дворов, всего собрано 363 заявки (отобрано 99). Кроме этого, по поручению главы региона, организован сбор сведений о потребности городских округов, административных центров муниципальных районов и округов, поселков городского типа в благоустройстве территорий на следующий год. Заявил о готовности участвовать в проекте 161 двор, в их числе 145 - в административных центрах, 10 - в поселках городского типа и шесть - в селах.
https://ria.ru/20220804/priamure-1807144037.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, василий орлов (губернатор), амурская область, россия, благовещенск
Амурская область, Общество, Василий Орлов (губернатор), Амурская область, Россия, Благовещенск
В Приамурье завершили работы на 21 территории по проекту "1000 дворов"
Губернатор Орлов: в Приамурье завершили работы на 21 территории по проекту "1000 дворов"
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 сен - РИА Новости. Завершены работы на 21 территории по проекту "1000 дворов" в Амурской области, сообщил губернатор Василий Орлов.
Проект "1000 дворов" реализуется по инициативе зампреда правительства РФ
- полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Он направлен на обновление жилой инфраструктуры, создание пространств для отдыха и развития рядом с домом, повышение индекса качества городской среды.
"Из 99 дворов, которые планируется благоустроить в Амурской области в текущем году, работы полностью выполнены на 21 территории в Благовещенске
, Белогорске
, Свободном
, Райчихинске, Прогрессе и в Циолковском
. До конца сентября будет обновлено ещё 22 двора. В октябре закончат работы на оставшихся 56 территориях. В целом "1000 дворов" – позитивная программа, которую уже успели по достоинству оценить жители области", - цитирует Орлова его пресс-служба.
Отмечается, что до 1 ноября все дворовые территории, где запланировано строительство в этом году в девяти муниципалитетах, будут благоустроены.
Как рассказала начальник отдела комфортной среды министерства ЖКХ области Ольга Чирясова, в Райчихинске
в начале сентября благоустроили первую территорию по улице Победы, 58. Это площадка между многоквартирным домом и общежитием медколледжа. После обновления она ежедневно заполнена детьми. Поскольку дворовая территория освещена, то вечером студенты колледжа занимаются здесь спортом, играют в волейбол. "Двор стал точкой притяжения для жителей всего района", - констатировала Чирясова.
По данным областного правительства, в отремонтированных дворах прорабатывается вопрос размещения видеонаблюдения и информационных щитов с указанием правил поведения и возрастных ограничений на детских игровых и спортплощадках, а также номеров телефонов (для обращения в случае выявления нарушений).
"Освещение и видеонаблюдение - стандартный набор мер, позволяющий обеспечить сохранность общественных территорий. Главам местного самоуправления необходимо отработать вопрос по установке камер. У нас практически в каждом городе работает система "Безопасный город", куда можно подключить камеры из новых дворов и фиксировать все нарушения общественного порядка", - заключил губернатор.
Муниципальные образования приступили к подготовке реализации проекта в 2023 году. Сформирован первоначальный список дворов, всего собрано 363 заявки (отобрано 99). Кроме этого, по поручению главы региона, организован сбор сведений о потребности городских округов, административных центров муниципальных районов и округов, поселков городского типа в благоустройстве территорий на следующий год. Заявил о готовности участвовать в проекте 161 двор, в их числе 145 - в административных центрах, 10 - в поселках городского типа и шесть - в селах.