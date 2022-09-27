https://ria.ru/20220927/priamure-1819711521.html

В Приамурье завершили работы на 21 территории по проекту "1000 дворов"

В Приамурье завершили работы на 21 территории по проекту "1000 дворов" - РИА Новости, 27.09.2022

В Приамурье завершили работы на 21 территории по проекту "1000 дворов"

Завершены работы на 21 территории по проекту "1000 дворов" в Амурской области, сообщил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T10:26

2022-09-27T10:26

2022-09-27T10:26

амурская область

общество

василий орлов (губернатор)

амурская область

россия

благовещенск

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 сен - РИА Новости. Завершены работы на 21 территории по проекту "1000 дворов" в Амурской области, сообщил губернатор Василий Орлов.Проект "1000 дворов" реализуется по инициативе зампреда правительства РФ - полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Он направлен на обновление жилой инфраструктуры, создание пространств для отдыха и развития рядом с домом, повышение индекса качества городской среды."Из 99 дворов, которые планируется благоустроить в Амурской области в текущем году, работы полностью выполнены на 21 территории в Благовещенске, Белогорске, Свободном, Райчихинске, Прогрессе и в Циолковском. До конца сентября будет обновлено ещё 22 двора. В октябре закончат работы на оставшихся 56 территориях. В целом "1000 дворов" – позитивная программа, которую уже успели по достоинству оценить жители области", - цитирует Орлова его пресс-служба.Отмечается, что до 1 ноября все дворовые территории, где запланировано строительство в этом году в девяти муниципалитетах, будут благоустроены.Как рассказала начальник отдела комфортной среды министерства ЖКХ области Ольга Чирясова, в Райчихинске в начале сентября благоустроили первую территорию по улице Победы, 58. Это площадка между многоквартирным домом и общежитием медколледжа. После обновления она ежедневно заполнена детьми. Поскольку дворовая территория освещена, то вечером студенты колледжа занимаются здесь спортом, играют в волейбол. "Двор стал точкой притяжения для жителей всего района", - констатировала Чирясова.По данным областного правительства, в отремонтированных дворах прорабатывается вопрос размещения видеонаблюдения и информационных щитов с указанием правил поведения и возрастных ограничений на детских игровых и спортплощадках, а также номеров телефонов (для обращения в случае выявления нарушений).Муниципальные образования приступили к подготовке реализации проекта в 2023 году. Сформирован первоначальный список дворов, всего собрано 363 заявки (отобрано 99). Кроме этого, по поручению главы региона, организован сбор сведений о потребности городских округов, административных центров муниципальных районов и округов, поселков городского типа в благоустройстве территорий на следующий год. Заявил о готовности участвовать в проекте 161 двор, в их числе 145 - в административных центрах, 10 - в поселках городского типа и шесть - в селах.

https://ria.ru/20220804/priamure-1807144037.html

https://ria.ru/20220926/priamure-1819433495.html

амурская область

россия

благовещенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, василий орлов (губернатор), амурская область, россия, благовещенск