https://ria.ru/20220927/pomosch-1819773501.html

Путин поручил помочь семьям мобилизованных работников сельского хозяйства

Путин поручил помочь семьям мобилизованных работников сельского хозяйства - РИА Новости, 27.09.2022

Путин поручил помочь семьям мобилизованных работников сельского хозяйства

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в рамках частичной мобилизации призываются и работники сельского хозяйства, и добавил, что главы регионов должны оказать РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T13:46

2022-09-27T13:46

2022-09-27T13:46

владимир путин

россия

общество

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СОЧИ, 27 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в рамках частичной мобилизации призываются и работники сельского хозяйства, и добавил, что главы регионов должны оказать помощь их семьям."Отдельно хочу обратиться к главам регионов и руководителям сельхозпредприятий: в рамках частичной мобилизации призываются в том числе работники сельского хозяйства. Необходимо оказать поддержку их семьям. Прошу уделить особое внимание этому вопросу. Особое, и обращаюсь сейчас не только к губернаторам, которые находятся сейчас на связи и принимают участие в нашей сегодняшней работе, в нашем совещании, но и вообще ко всем губернаторам России, ко всем руководителям", - заявил Путин на совещании о ходе сезонных полевых работ.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, общество