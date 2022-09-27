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Путин поручил помочь семьям мобилизованных работников сельского хозяйства
Путин поручил помочь семьям мобилизованных работников сельского хозяйства - РИА Новости, 27.09.2022
Путин поручил помочь семьям мобилизованных работников сельского хозяйства
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в рамках частичной мобилизации призываются и работники сельского хозяйства, и добавил, что главы регионов должны оказать РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T13:46
2022-09-27T13:46
2022-09-27T13:46
владимир путин
россия
общество
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СОЧИ, 27 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в рамках частичной мобилизации призываются и работники сельского хозяйства, и добавил, что главы регионов должны оказать помощь их семьям."Отдельно хочу обратиться к главам регионов и руководителям сельхозпредприятий: в рамках частичной мобилизации призываются в том числе работники сельского хозяйства. Необходимо оказать поддержку их семьям. Прошу уделить особое внимание этому вопросу. Особое, и обращаюсь сейчас не только к губернаторам, которые находятся сейчас на связи и принимают участие в нашей сегодняшней работе, в нашем совещании, но и вообще ко всем губернаторам России, ко всем руководителям", - заявил Путин на совещании о ходе сезонных полевых работ.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин поручил помочь семьям мобилизованных работников сельского хозяйства
Президент Путин поручил помочь семьям мобилизованных работников сельского хозяйства
СОЧИ, 27 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в рамках частичной мобилизации призываются и работники сельского хозяйства, и добавил, что главы регионов должны оказать помощь их семьям.
"Отдельно хочу обратиться к главам регионов и руководителям сельхозпредприятий: в рамках частичной мобилизации призываются в том числе работники сельского хозяйства. Необходимо оказать поддержку их семьям. Прошу уделить особое внимание этому вопросу. Особое, и обращаюсь сейчас не только к губернаторам, которые находятся сейчас на связи и принимают участие в нашей сегодняшней работе, в нашем совещании, но и вообще ко всем губернаторам России, ко всем руководителям", - заявил Путин на совещании о ходе сезонных полевых работ.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.