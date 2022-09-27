https://ria.ru/20220927/pasechnik-1819692403.html
Глава ЛНР проголосовал на референдуме
Глава ЛНР проголосовал на референдуме - РИА Новости, 27.09.2022
Глава ЛНР проголосовал на референдуме
Глава ЛНР Леонид Пасечник проголосовал на референдуме по вопросу присоединения к России, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T09:08
2022-09-27T09:08
2022-09-27T11:06
специальная военная операция на украине
в мире
леонид пасечник
луганская народная республика
референдум в донбассе
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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник проголосовал на референдуме по вопросу присоединения к России, сообщает корреспондент РИА Новости."Историческое событие. Я голосую за вступление в Российскую Федерацию. Я отдаю свой голос за наше светлое, счастливое будущее в составе Российской Федерации, за светлое и счастливое будущее наших детей, наших внуков, наших потомков. В добрый час… Мы этого дня ждали долгие 8 лет", - сказал Пасечник во время голосования.Референдум по вхождению ЛНР в состав России проводится на территории республики с 23 сентября по 27 сентября 2022 года.
луганская народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819707169_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7e395ace688ae3db777a9b6047bcbfbd.jpg
"Мы этого дня ждали долгие 8 лет": Пасечник проголосовал на референдуме
"Мы этого дня ждали долгие 8 лет": Пасечник проголосовал на референдуме
2022-09-27T09:08
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PT0M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, леонид пасечник, луганская народная республика, референдум в донбассе, видео
Специальная военная операция на Украине, В мире, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе
09:08 27.09.2022 (обновлено: 11:06 27.09.2022)
Глава ЛНР проголосовал на референдуме
Глава ЛНР Пасечник проголосовал на референдуме по присоединению республики к России