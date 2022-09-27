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Глава ЛНР проголосовал на референдуме

Глава ЛНР проголосовал на референдуме - РИА Новости, 27.09.2022

Глава ЛНР проголосовал на референдуме

Глава ЛНР Леонид Пасечник проголосовал на референдуме по вопросу присоединения к России, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T09:08

2022-09-27T09:08

2022-09-27T11:06

специальная военная операция на украине

в мире

леонид пасечник

луганская народная республика

референдум в донбассе

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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник проголосовал на референдуме по вопросу присоединения к России, сообщает корреспондент РИА Новости."Историческое событие. Я голосую за вступление в Российскую Федерацию. Я отдаю свой голос за наше светлое, счастливое будущее в составе Российской Федерации, за светлое и счастливое будущее наших детей, наших внуков, наших потомков. В добрый час… Мы этого дня ждали долгие 8 лет", - сказал Пасечник во время голосования.Референдум по вхождению ЛНР в состав России проводится на территории республики с 23 сентября по 27 сентября 2022 года.

луганская народная республика

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Мы этого дня ждали долгие 8 лет": Пасечник проголосовал на референдуме "Мы этого дня ждали долгие 8 лет": Пасечник проголосовал на референдуме 2022-09-27T09:08 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, леонид пасечник, луганская народная республика, референдум в донбассе, видео