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Глава ЛНР проголосовал на референдуме - РИА Новости, 27.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Глава ЛНР проголосовал на референдуме
Глава ЛНР проголосовал на референдуме - РИА Новости, 27.09.2022
Глава ЛНР проголосовал на референдуме
Глава ЛНР Леонид Пасечник проголосовал на референдуме по вопросу присоединения к России, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T09:08
2022-09-27T11:06
специальная военная операция на украине
в мире
леонид пасечник
луганская народная республика
референдум в донбассе
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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник проголосовал на референдуме по вопросу присоединения к России, сообщает корреспондент РИА Новости."Историческое событие. Я голосую за вступление в Российскую Федерацию. Я отдаю свой голос за наше светлое, счастливое будущее в составе Российской Федерации, за светлое и счастливое будущее наших детей, наших внуков, наших потомков. В добрый час… Мы этого дня ждали долгие 8 лет", - сказал Пасечник во время голосования.Референдум по вхождению ЛНР в состав России проводится на территории республики с 23 сентября по 27 сентября 2022 года.
луганская народная республика
РИА Новости
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4.7
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
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"Мы этого дня ждали долгие 8 лет": Пасечник проголосовал на референдуме
"Мы этого дня ждали долгие 8 лет": Пасечник проголосовал на референдуме
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в мире, леонид пасечник, луганская народная республика, референдум в донбассе, видео
Специальная военная операция на Украине, В мире, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе
Глава ЛНР проголосовал на референдуме
ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник проголосовал на референдуме по вопросу присоединения к России, сообщает корреспондент РИА Новости.
2022-09-27T09:08
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PT0M47S
09:08 27.09.2022 (обновлено: 11:06 27.09.2022)
 
Глава ЛНР проголосовал на референдуме

Глава ЛНР Пасечник проголосовал на референдуме по присоединению республики к России

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкГлава ЛНР Леонид Пасечник голосует на участке в Луганске на референдуме о вхождении ЛНР в состав Российской Федерации
Глава ЛНР Леонид Пасечник голосует на участке в Луганске на референдуме о вхождении ЛНР в состав Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Глава ЛНР Леонид Пасечник голосует на участке в Луганске на референдуме о вхождении ЛНР в состав Российской Федерации
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник проголосовал на референдуме по вопросу присоединения к России, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Историческое событие. Я голосую за вступление в Российскую Федерацию. Я отдаю свой голос за наше светлое, счастливое будущее в составе Российской Федерации, за светлое и счастливое будущее наших детей, наших внуков, наших потомков. В добрый час… Мы этого дня ждали долгие 8 лет", - сказал Пасечник во время голосования.
Референдум по вхождению ЛНР в состав России проводится на территории республики с 23 сентября по 27 сентября 2022 года.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаРеферендум в Донбассе
 
 
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