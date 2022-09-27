https://ria.ru/20220927/otsrochka-1819925668.html
Госуслуги начали принимать заявления на отсрочку от IT-специалистов
Госуслуги начали принимать заявления на отсрочку от IT-специалистов - РИА Новости, 27.09.2022
Госуслуги начали принимать заявления на отсрочку от IT-специалистов
Форма подачи списков сотрудников IT и телеком-компаний для отсрочки от частичной мобилизации заработала на "Госуслугах", говорится в сообщении в Telegram-канале РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T21:09
2022-09-27T21:09
2022-09-27T22:42
частичная мобилизация в россии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
госуслуги
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Форма подачи списков сотрудников IT и телеком-компаний для отсрочки от частичной мобилизации заработала на "Госуслугах", говорится в сообщении в Telegram-канале Минцифры.Решение о непривлечении к мобилизации будет принято Минобороны, а первые списки планируется отправить уже 29 сентября.Инструкция по заполнению формы и подаче заявления на отсрочку, а также список рекомендованных для предоставления отсрочки специальностей прилагаются к сообщению.
https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819686619.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), госуслуги, россия
Частичная мобилизация в России, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Госуслуги, Россия
21:09 27.09.2022 (обновлено: 22:42 27.09.2022)
Госуслуги начали принимать заявления на отсрочку от IT-специалистов
"Госуслуги" открыли сервис приема заявлений на отсрочку от призыва для IT-специалистов