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Госуслуги начали принимать заявления на отсрочку от IT-специалистов - РИА Новости, 27.09.2022
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Госуслуги начали принимать заявления на отсрочку от IT-специалистов
Госуслуги начали принимать заявления на отсрочку от IT-специалистов - РИА Новости, 27.09.2022
Госуслуги начали принимать заявления на отсрочку от IT-специалистов
Форма подачи списков сотрудников IT и телеком-компаний для отсрочки от частичной мобилизации заработала на "Госуслугах", говорится в сообщении в Telegram-канале РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T21:09
2022-09-27T22:42
частичная мобилизация в россии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
госуслуги
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Форма подачи списков сотрудников IT и телеком-компаний для отсрочки от частичной мобилизации заработала на "Госуслугах", говорится в сообщении в Telegram-канале Минцифры.Решение о непривлечении к мобилизации будет принято Минобороны, а первые списки планируется отправить уже 29 сентября.Инструкция по заполнению формы и подаче заявления на отсрочку, а также список рекомендованных для предоставления отсрочки специальностей прилагаются к сообщению.
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частичная мобилизация в россии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), госуслуги, россия
Частичная мобилизация в России, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Госуслуги, Россия
21:09 27.09.2022 (обновлено: 22:42 27.09.2022)
 
Госуслуги начали принимать заявления на отсрочку от IT-специалистов

"Госуслуги" открыли сервис приема заявлений на отсрочку от призыва для IT-специалистов

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкИнтернет-портал Госуслуги
Интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Форма подачи списков сотрудников IT и телеком-компаний для отсрочки от частичной мобилизации заработала на "Госуслугах", говорится в сообщении в Telegram-канале Минцифры.
Решение о непривлечении к мобилизации будет принято Минобороны, а первые списки планируется отправить уже 29 сентября.
Инструкция по заполнению формы и подаче заявления на отсрочку, а также список рекомендованных для предоставления отсрочки специальностей прилагаются к сообщению.
РСПП - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
Вчера, 08:16
РСПП предложил дать бронь на частичную мобилизацию глав компаний
 
Частичная мобилизация в РоссииМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)ГосуслугиРоссия
 
 
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