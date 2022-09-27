https://ria.ru/20220927/otsrochka-1819925668.html

Госуслуги начали принимать заявления на отсрочку от IT-специалистов

Госуслуги начали принимать заявления на отсрочку от IT-специалистов - РИА Новости, 27.09.2022

Госуслуги начали принимать заявления на отсрочку от IT-специалистов

Форма подачи списков сотрудников IT и телеком-компаний для отсрочки от частичной мобилизации заработала на "Госуслугах", говорится в сообщении в Telegram-канале РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T21:09

2022-09-27T21:09

2022-09-27T22:42

частичная мобилизация в россии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

госуслуги

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772785852_0:180:3001:1868_1920x0_80_0_0_a418df26a77ce591ab461a84c06969ab.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Форма подачи списков сотрудников IT и телеком-компаний для отсрочки от частичной мобилизации заработала на "Госуслугах", говорится в сообщении в Telegram-канале Минцифры.Решение о непривлечении к мобилизации будет принято Минобороны, а первые списки планируется отправить уже 29 сентября.Инструкция по заполнению формы и подаче заявления на отсрочку, а также список рекомендованных для предоставления отсрочки специальностей прилагаются к сообщению.

https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819686619.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

частичная мобилизация в россии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), госуслуги, россия