https://ria.ru/20220927/okrug-1819704467.html

В России может появиться новый федеральный округ, считают в Совфеде

В России может появиться новый федеральный округ, считают в Совфеде - РИА Новости, 27.09.2022

В России может появиться новый федеральный округ, считают в Совфеде

В России может появиться новый федеральный округ, в который войдут ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, а также, возможно и Крым, считает сенатор от... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T09:59

2022-09-27T09:59

2022-09-27T09:59

специальная военная операция на украине

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

донбасс

херсонская область

сергей цеков

политика

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В России может появиться новый федеральный округ, в который войдут ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, а также, возможно и Крым, считает сенатор от полуострова Сергей Цеков."Что будет новый федеральный округ, я не сомневаюсь. Но как он будет называться, - мне кажется, варианты разные", - сказал Цеков РИА Новости.По его словам, есть два варианта - когда в новый федеральный округ войдут территории, присоединившиеся к России на основе проведенных референдумов – это республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области. В то же время Цеков допустил, что в этот федеральный округ войдет и Крым.При этом законодатель полагает, что не нужно говорить о Крымском федеральном округе. "Это может быть и Таврический, и Новороссийский федеральный округ", - отметил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20220927/golosovanie-1819688441.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, донбасс, херсонская область , сергей цеков, политика