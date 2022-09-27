https://ria.ru/20220927/okrug-1819704467.html
В России может появиться новый федеральный округ, считают в Совфеде
В России может появиться новый федеральный округ, считают в Совфеде - РИА Новости, 27.09.2022
В России может появиться новый федеральный округ, считают в Совфеде
В России может появиться новый федеральный округ, в который войдут ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, а также, возможно и Крым, считает сенатор от... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T09:59
2022-09-27T09:59
2022-09-27T09:59
специальная военная операция на украине
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
донбасс
херсонская область
сергей цеков
политика
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В России может появиться новый федеральный округ, в который войдут ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, а также, возможно и Крым, считает сенатор от полуострова Сергей Цеков."Что будет новый федеральный округ, я не сомневаюсь. Но как он будет называться, - мне кажется, варианты разные", - сказал Цеков РИА Новости.По его словам, есть два варианта - когда в новый федеральный округ войдут территории, присоединившиеся к России на основе проведенных референдумов – это республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области. В то же время Цеков допустил, что в этот федеральный округ войдет и Крым.При этом законодатель полагает, что не нужно говорить о Крымском федеральном округе. "Это может быть и Таврический, и Новороссийский федеральный округ", - отметил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20220927/golosovanie-1819688441.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях, Донбасс, Херсонская область , Сергей Цеков, Политика
В России может появиться новый федеральный округ, считают в Совфеде
Сенатор Цеков: четыре новых субъекта могут объединить в федеральный округ