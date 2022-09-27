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В России может появиться новый федеральный округ, считают в Совфеде - РИА Новости, 27.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220927/okrug-1819704467.html
В России может появиться новый федеральный округ, считают в Совфеде
В России может появиться новый федеральный округ, считают в Совфеде - РИА Новости, 27.09.2022
В России может появиться новый федеральный округ, считают в Совфеде
В России может появиться новый федеральный округ, в который войдут ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, а также, возможно и Крым, считает сенатор от... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T09:59
2022-09-27T09:59
специальная военная операция на украине
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
донбасс
херсонская область
сергей цеков
политика
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В России может появиться новый федеральный округ, в который войдут ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, а также, возможно и Крым, считает сенатор от полуострова Сергей Цеков."Что будет новый федеральный округ, я не сомневаюсь. Но как он будет называться, - мне кажется, варианты разные", - сказал Цеков РИА Новости.По его словам, есть два варианта - когда в новый федеральный округ войдут территории, присоединившиеся к России на основе проведенных референдумов – это республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области. В то же время Цеков допустил, что в этот федеральный округ войдет и Крым.При этом законодатель полагает, что не нужно говорить о Крымском федеральном округе. "Это может быть и Таврический, и Новороссийский федеральный округ", - отметил он.
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референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, донбасс, херсонская область , сергей цеков, политика
Специальная военная операция на Украине, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях, Донбасс, Херсонская область , Сергей Цеков, Политика
09:59 27.09.2022
 
В России может появиться новый федеральный округ, считают в Совфеде

Сенатор Цеков: четыре новых субъекта могут объединить в федеральный округ

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В России может появиться новый федеральный округ, в который войдут ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, а также, возможно и Крым, считает сенатор от полуострова Сергей Цеков.
"Что будет новый федеральный округ, я не сомневаюсь. Но как он будет называться, - мне кажется, варианты разные", - сказал Цеков РИА Новости.
По его словам, есть два варианта - когда в новый федеральный округ войдут территории, присоединившиеся к России на основе проведенных референдумов – это республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области. В то же время Цеков допустил, что в этот федеральный округ войдет и Крым.
При этом законодатель полагает, что не нужно говорить о Крымском федеральном округе. "Это может быть и Таврический, и Новороссийский федеральный округ", - отметил он.
Местная жительница голосует на выездном избирательном участке в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
08:17В мире
В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях началось голосование
 
Специальная военная операция на УкраинеРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территорияхДонбассХерсонская областьСергей ЦековПолитика
 
 
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