https://ria.ru/20220927/obrazovanie-1819681628.html
Депутат ГД попросила Шойгу дать отсрочку учителям начальной и средней школы
Депутат ГД попросила Шойгу дать отсрочку учителям начальной и средней школы - РИА Новости, 27.09.2022
Депутат ГД попросила Шойгу дать отсрочку учителям начальной и средней школы
Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой расширить список работников, которые не... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T06:33
2022-09-27T06:33
2022-09-27T06:33
сергей шойгу
яна лантратова
россия
украина
госдума рф
частичная мобилизация в россии
образование
общество
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой расширить список работников, которые не подпадают под критерии частичной мобилизации, учителями начальной и средней школы, копия запроса имеется в распоряжении РИА Новости."Считаю важным обеспечивать непрерывность образовательного процесса, поэтому, полагаю, что список работников, которые не попадают под частичную мобилизацию, необходимо дополнить педагогами начального и среднего образования", - сказано в письме.Как отмечает Лантратова в письме Шойгу, в соцсетях ей поступают многочисленные обращения педагогического и родительского сообществ по вопросу призыва на военную службу учителей и педагогов.Депутат со ссылкой на указ президента об объявлении частичной мобилизации и последующие разъяснения Минобороны РФ по этому вопросу, указывает, что педагоги-мужчины, служившие в армии, имеющие боевой опыт и военно-учетную специальность, "попадают под частичную мобилизацию и подлежат призыву на военную службу".Также парламентарий отмечает, что "педагогическая сфера испытывает недостаток в учителях-мужчинах (информатика, труд и физкультура)".Тот факт, что у российской школы "женское лицо", "отрицательно сказывается на психологическом здоровье мальчиков, особенно тех, кто растет в неполных семьях", также добавила Лантратова, ссылаясь на высказывания экспертов.Депутат просит Шойгу поручить проработку вопроса о предоставлении отсрочки от призыва по мобилизации для педагогов начальной и средней школы при участии профильных министерств и ведомств.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819650813.html
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сергей шойгу, яна лантратова, россия, украина, госдума рф, частичная мобилизация в россии, образование, общество
Сергей Шойгу, Яна Лантратова, Россия, Украина, Госдума РФ, Частичная мобилизация в России, Образование, Общество
Депутат ГД попросила Шойгу дать отсрочку учителям начальной и средней школы
Депутат Госдумы попросила Шойгу дать отсрочку педагогам начальной и средней школы
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой расширить список работников, которые не подпадают под критерии частичной мобилизации, учителями начальной и средней школы, копия запроса имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаю важным обеспечивать непрерывность образовательного процесса, поэтому, полагаю, что список работников, которые не попадают под частичную мобилизацию, необходимо дополнить педагогами начального и среднего образования", - сказано в письме.
Как отмечает Лантратова в письме Шойгу, в соцсетях ей поступают многочисленные обращения педагогического и родительского сообществ по вопросу призыва на военную службу учителей и педагогов.
Депутат со ссылкой на указ президента об объявлении частичной мобилизации и последующие разъяснения Минобороны РФ
по этому вопросу, указывает, что педагоги-мужчины, служившие в армии, имеющие боевой опыт и военно-учетную специальность, "попадают под частичную мобилизацию и подлежат призыву на военную службу".
Также парламентарий отмечает, что "педагогическая сфера испытывает недостаток в учителях-мужчинах (информатика, труд и физкультура)".
Тот факт, что у российской школы "женское лицо", "отрицательно сказывается на психологическом здоровье мальчиков, особенно тех, кто растет в неполных семьях", также добавила Лантратова, ссылаясь на высказывания экспертов.
Депутат просит Шойгу поручить проработку вопроса о предоставлении отсрочки от призыва по мобилизации для педагогов начальной и средней школы при участии профильных министерств и ведомств.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.