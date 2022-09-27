https://ria.ru/20220927/nato-1819902698.html
Столтенберг призвал НАТО быстрее пополнять истощенные запасы оружия
Столтенберг призвал НАТО быстрее пополнять истощенные запасы оружия - РИА Новости, 27.09.2022
Столтенберг призвал НАТО быстрее пополнять истощенные запасы оружия
Генсек НАТО Йенс Столтенберг на внеочередном заседании с национальными директорами стран альянса по вооружениям обсудил пополнение истощенных поставками Украине РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T19:03
2022-09-27T19:03
2022-09-27T19:03
специальная военная операция на украине
в мире
йенс столтенберг
украина
нато
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на внеочередном заседании с национальными директорами стран альянса по вооружениям обсудил пополнение истощенных поставками Украине запасов оружия, говорится в распространенном пресс-службой альянса заявлении."На заседании обсуждались... потенциал стран-союзниц и запасы боеприпасов. Генсек призвал продолжать пополнять запасы как можно быстрее", - указывается в документе. Он также в очередной раз высказался о необходимости продолжать военную и финансовую поддержку Украины.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220513/oruzhie-1788336950.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Йенс Столтенберг, Украина, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Столтенберг призвал НАТО быстрее пополнять истощенные запасы оружия
Столтенберг призвал НАТО быстрее пополнять истощенные из-за Украины запасы оружия