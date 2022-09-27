https://ria.ru/20220927/nato-1819902698.html

Столтенберг призвал НАТО быстрее пополнять истощенные запасы оружия

Столтенберг призвал НАТО быстрее пополнять истощенные запасы оружия - РИА Новости, 27.09.2022

Столтенберг призвал НАТО быстрее пополнять истощенные запасы оружия

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на внеочередном заседании с национальными директорами стран альянса по вооружениям обсудил пополнение истощенных поставками Украине РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T19:03

2022-09-27T19:03

2022-09-27T19:03

специальная военная операция на украине

в мире

йенс столтенберг

украина

нато

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на внеочередном заседании с национальными директорами стран альянса по вооружениям обсудил пополнение истощенных поставками Украине запасов оружия, говорится в распространенном пресс-службой альянса заявлении."На заседании обсуждались... потенциал стран-союзниц и запасы боеприпасов. Генсек призвал продолжать пополнять запасы как можно быстрее", - указывается в документе. Он также в очередной раз высказался о необходимости продолжать военную и финансовую поддержку Украины.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220513/oruzhie-1788336950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, йенс столтенберг, украина, нато, ситуация в днр и лнр