https://ria.ru/20220927/mse-1819833511.html

Россия в ходе МСЭ провела большую работу по продвижению своих кандидатов

Россия в ходе МСЭ провела большую работу по продвижению своих кандидатов - РИА Новости, 27.09.2022

Россия в ходе МСЭ провела большую работу по продвижению своих кандидатов

Российская делегация в ходе Полномочной конференции Международного союза электросвязи (МСЭ) в Бухаресте провела ряд двусторонних встреч с более чем 10 странами, РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T16:23

2022-09-27T16:23

2022-09-27T16:23

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

оон

бэлла черкесова

рашид исмаилов

бухарест

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российская делегация в ходе Полномочной конференции Международного союза электросвязи (МСЭ) в Бухаресте провела ряд двусторонних встреч с более чем 10 странами, в рамках которых были представлены кандидаты от РФ на руководящие посты в МСЭ, сообщили РИА Новости в Минцифры РФ.Ранее замглавы Минцифры Бэлла Черкесова заявила, что на пост генерального секретаря МСЭ от России выдвинута кандидатура Рашида Исмаилова. Помимо этого для переизбрания в состав радиорегламентарного комитета МСЭ от РФ был выдвинут Николай Варламов."Российская делегация приняла участие в ряде двусторонних встреч в рамках Полномочной конференции с более чем 10 странами. А также планирует в ближайшие дни провести встречи с 20 странами", - говорится в сообщении. Уточняется, что делегации удалось встретиться с ключевыми странами африканского, арабского и азиатского регионов."Кроме того, не остался без внимания ряд стран и Латинской Америки. В ходе данных встреч Черкесова представила российских кандидатов на руководящие посты МСЭ, отметила их преимущества и ключевые программные положения. Отдельно были обозначены приоритеты Российской Федерации в МСЭ, направленные на укрепление международного сотрудничества на равной основе и строгое соблюдение уставных документов союза", - добавили в ведомстве.Избрание российских кандидатов будет означать, что работа МСЭ будет идти в правильном направлении, а также соответствовать актуальной повестке динамично развивающегося цифрового мира, отметила она.

https://ria.ru/20220925/tekhnologii-1819367597.html

россия

бухарест

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), оон, бэлла черкесова, рашид исмаилов, бухарест