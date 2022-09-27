https://ria.ru/20220927/mse-1819833511.html
Россия в ходе МСЭ провела большую работу по продвижению своих кандидатов
Россия в ходе МСЭ провела большую работу по продвижению своих кандидатов - РИА Новости, 27.09.2022
Россия в ходе МСЭ провела большую работу по продвижению своих кандидатов
Российская делегация в ходе Полномочной конференции Международного союза электросвязи (МСЭ) в Бухаресте провела ряд двусторонних встреч с более чем 10 странами, РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T16:23
2022-09-27T16:23
2022-09-27T16:23
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
оон
бэлла черкесова
рашид исмаилов
бухарест
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российская делегация в ходе Полномочной конференции Международного союза электросвязи (МСЭ) в Бухаресте провела ряд двусторонних встреч с более чем 10 странами, в рамках которых были представлены кандидаты от РФ на руководящие посты в МСЭ, сообщили РИА Новости в Минцифры РФ.Ранее замглавы Минцифры Бэлла Черкесова заявила, что на пост генерального секретаря МСЭ от России выдвинута кандидатура Рашида Исмаилова. Помимо этого для переизбрания в состав радиорегламентарного комитета МСЭ от РФ был выдвинут Николай Варламов."Российская делегация приняла участие в ряде двусторонних встреч в рамках Полномочной конференции с более чем 10 странами. А также планирует в ближайшие дни провести встречи с 20 странами", - говорится в сообщении. Уточняется, что делегации удалось встретиться с ключевыми странами африканского, арабского и азиатского регионов."Кроме того, не остался без внимания ряд стран и Латинской Америки. В ходе данных встреч Черкесова представила российских кандидатов на руководящие посты МСЭ, отметила их преимущества и ключевые программные положения. Отдельно были обозначены приоритеты Российской Федерации в МСЭ, направленные на укрепление международного сотрудничества на равной основе и строгое соблюдение уставных документов союза", - добавили в ведомстве.Избрание российских кандидатов будет означать, что работа МСЭ будет идти в правильном направлении, а также соответствовать актуальной повестке динамично развивающегося цифрового мира, отметила она.
https://ria.ru/20220925/tekhnologii-1819367597.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), оон, бэлла черкесова, рашид исмаилов, бухарест
Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), ООН, Бэлла Черкесова, Рашид Исмаилов, Бухарест
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российская делегация в ходе Полномочной конференции Международного союза электросвязи (МСЭ) в Бухаресте провела ряд двусторонних встреч с более чем 10 странами, в рамках которых были представлены кандидаты от РФ на руководящие посты в МСЭ, сообщили РИА Новости в Минцифры РФ.
Ранее замглавы Минцифры Бэлла Черкесова
заявила, что на пост генерального секретаря МСЭ от России выдвинута кандидатура Рашида Исмаилова
. Помимо этого для переизбрания в состав радиорегламентарного комитета МСЭ от РФ был выдвинут Николай Варламов.
"Российская делегация приняла участие в ряде двусторонних встреч в рамках Полномочной конференции с более чем 10 странами. А также планирует в ближайшие дни провести встречи с 20 странами", - говорится в сообщении. Уточняется, что делегации удалось встретиться с ключевыми странами африканского, арабского и азиатского регионов.
"Кроме того, не остался без внимания ряд стран и Латинской Америки
. В ходе данных встреч Черкесова представила российских кандидатов на руководящие посты МСЭ, отметила их преимущества и ключевые программные положения. Отдельно были обозначены приоритеты Российской Федерации в МСЭ, направленные на укрепление международного сотрудничества на равной основе и строгое соблюдение уставных документов союза", - добавили в ведомстве.
"В условиях цифровой трансформации и стремительного развития информационных технологий МСЭ должен оставаться ведущей площадкой ООН для согласования коллективных подходов к решению актуальных задач в сфере развития ИКТ. Мы рады, что от нашей страны выдвинуты кандидатуры именно Рашида Исмаилова и Николая Варламова, которые имеют серьезный и многолетний опыт в области ИКТ", - сказала Черкесова, слова которой приводятся в сообщении.
Избрание российских кандидатов будет означать, что работа МСЭ будет идти в правильном направлении, а также соответствовать актуальной повестке динамично развивающегося цифрового мира, отметила она.