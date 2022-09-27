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Более ста мобилизованных жителей Приамурья вернулись домой - РИА Новости, 27.09.2022
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Более ста мобилизованных жителей Приамурья вернулись домой
Более ста мобилизованных жителей Приамурья вернулись домой - РИА Новости, 27.09.2022
Более ста мобилизованных жителей Приамурья вернулись домой
Более 100 ошибочно попавших под частичную мобилизацию жителей Приамурья вернулись домой, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T09:38
2022-09-27T09:38
василий орлов (губернатор)
амурская область
частичная мобилизация в россии
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 сен – РИА Новости. Более 100 ошибочно попавших под частичную мобилизацию жителей Приамурья вернулись домой, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов."Больше ста мобилизованных жителей области вернулись домой. После проверки всех документов специалисты установили, что они по тем или иным параметрам не подлежат призыву. Такие "сбои" происходят из-за того, что данные, на которые опираются в военкоматах, зачастую устарели", - написал глава области в своем Telegram-канале.Орлов уточнил: чтобы избежать ошибочной мобилизации, нужно собрать документы, подтверждающие статус не подлежащего призыву. Эти данные необходимо предоставить в военкоматы.Также он опубликовал карточки, в которых подробно написано, какие граждане не подлежат призыву. Это студенты, непригодные по состоянию здоровья, граждане, у кого на иждивении 4 ребенка, и другие категории.
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василий орлов (губернатор), амурская область, частичная мобилизация в россии, общество
Василий Орлов (губернатор), Амурская область, Частичная мобилизация в России, Общество
09:38 27.09.2022
 
Более ста мобилизованных жителей Приамурья вернулись домой

Более ста ошибочно попавших под частичную мобилизацию жителей Приамурья вернулись домой

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, на перроне железнодорожного вокзала в Мурманске
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, на перроне железнодорожного вокзала в Мурманске - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, на перроне железнодорожного вокзала в Мурманске. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 сен – РИА Новости. Более 100 ошибочно попавших под частичную мобилизацию жителей Приамурья вернулись домой, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.
"Больше ста мобилизованных жителей области вернулись домой. После проверки всех документов специалисты установили, что они по тем или иным параметрам не подлежат призыву. Такие "сбои" происходят из-за того, что данные, на которые опираются в военкоматах, зачастую устарели", - написал глава области в своем Telegram-канале.
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09:11
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Орлов уточнил: чтобы избежать ошибочной мобилизации, нужно собрать документы, подтверждающие статус не подлежащего призыву. Эти данные необходимо предоставить в военкоматы.
Также он опубликовал карточки, в которых подробно написано, какие граждане не подлежат призыву. Это студенты, непригодные по состоянию здоровья, граждане, у кого на иждивении 4 ребенка, и другие категории.
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Василий Орлов (губернатор)Амурская областьЧастичная мобилизация в РоссииОбщество
 
 
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