https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819700614.html

Более ста мобилизованных жителей Приамурья вернулись домой

Более ста мобилизованных жителей Приамурья вернулись домой - РИА Новости, 27.09.2022

Более ста мобилизованных жителей Приамурья вернулись домой

Более 100 ошибочно попавших под частичную мобилизацию жителей Приамурья вернулись домой, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T09:38

2022-09-27T09:38

2022-09-27T09:38

василий орлов (губернатор)

амурская область

частичная мобилизация в россии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819698544_0:201:3284:2048_1920x0_80_0_0_f985dff0c7547d6ef8c83c71c8fb7054.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 сен – РИА Новости. Более 100 ошибочно попавших под частичную мобилизацию жителей Приамурья вернулись домой, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов."Больше ста мобилизованных жителей области вернулись домой. После проверки всех документов специалисты установили, что они по тем или иным параметрам не подлежат призыву. Такие "сбои" происходят из-за того, что данные, на которые опираются в военкоматах, зачастую устарели", - написал глава области в своем Telegram-канале.Орлов уточнил: чтобы избежать ошибочной мобилизации, нужно собрать документы, подтверждающие статус не подлежащего призыву. Эти данные необходимо предоставить в военкоматы.Также он опубликовал карточки, в которых подробно написано, какие граждане не подлежат призыву. Это студенты, непригодные по состоянию здоровья, граждане, у кого на иждивении 4 ребенка, и другие категории.

https://ria.ru/20220927/aviatsiya-1819692909.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819683669.html

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

василий орлов (губернатор), амурская область, частичная мобилизация в россии, общество