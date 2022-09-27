https://ria.ru/20220927/miting-1819758694.html

Песков ответил на вопрос об участии Путина в митинге после референдумов

Песков ответил на вопрос об участии Путина в митинге после референдумов - РИА Новости, 27.09.2022

Песков ответил на вопрос об участии Путина в митинге после референдумов

Кремль проанонсирует мероприятия президента России Владимира Путина, если они будут, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T13:06

2022-09-27T13:06

2022-09-27T13:06

политика

владимир путин

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Кремль проанонсирует мероприятия президента России Владимира Путина, если они будут, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, примет ли участие Путин в митинге по присоединению новых территорий.Ранее РБК написали, что власти запланировали на пятницу митинг в Москве по итогам референдумов о присоединении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей."Если будут какие-то еще мероприятия, мы будем их анонсировать", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220927/golosovanie-1819575029.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, владимир путин, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях