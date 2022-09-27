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Песков ответил на вопрос об участии Путина в митинге после референдумов - РИА Новости, 27.09.2022
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Песков ответил на вопрос об участии Путина в митинге после референдумов
Песков ответил на вопрос об участии Путина в митинге после референдумов - РИА Новости, 27.09.2022
Песков ответил на вопрос об участии Путина в митинге после референдумов
Кремль проанонсирует мероприятия президента России Владимира Путина, если они будут, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T13:06
2022-09-27T13:06
политика
владимир путин
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Кремль проанонсирует мероприятия президента России Владимира Путина, если они будут, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, примет ли участие Путин в митинге по присоединению новых территорий.Ранее РБК написали, что власти запланировали на пятницу митинг в Москве по итогам референдумов о присоединении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей."Если будут какие-то еще мероприятия, мы будем их анонсировать", - сказал Песков журналистам.
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политика, владимир путин, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
Политика, Владимир Путин, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
13:06 27.09.2022
 
Песков ответил на вопрос об участии Путина в митинге после референдумов

Песков пообещал проанонсировать возможное участие Путин в митинге после референдумов

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Кремль проанонсирует мероприятия президента России Владимира Путина, если они будут, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, примет ли участие Путин в митинге по присоединению новых территорий.
Ранее РБК написали, что власти запланировали на пятницу митинг в Москве по итогам референдумов о присоединении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
"Если будут какие-то еще мероприятия, мы будем их анонсировать", - сказал Песков журналистам.
Женщина на выездном голосовании в салоне общественного транспорта в Луганске на референдуме о вступлении Луганской народной республики в состав РФ - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
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