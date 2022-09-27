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Мишустин призвал выдвигать предложения допльгот призывникам - РИА Новости, 27.09.2022
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Мишустин призвал выдвигать предложения допльгот призывникам
Мишустин призвал выдвигать предложения допльгот призывникам - РИА Новости, 27.09.2022
Мишустин призвал выдвигать предложения допльгот призывникам
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что прорабатываются дополнительные решения для предоставления различных льгот призывникам, попавшим под... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T11:45
2022-09-27T11:45
михаил мишустин
владимир путин
сергей шойгу
украина
россия
общество
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что прорабатываются дополнительные решения для предоставления различных льгот призывникам, попавшим под частичную мобилизацию, и призвал представителей бизнеса, крупных компаний, профсоюзов, экспертов выдвигать свои предложения."Прорабатываются и другие решения для помощи таким гражданам, предоставления им различных льгот. Человек, который служит Родине, должен быть уверен, что его организационные вопросы – решены. Начиная от того, где он продолжит карьеру по возвращении. И заканчивая тем, как будет погашаться его ипотека во время отсутствия", - сказал он в видеообращении к участникам VII Всероссийской недели охраны труда."И здесь востребованы предложения от представителей бизнеса, крупных компаний, профсоюзов, экспертов. Призываю подключиться к совместной работе, чтобы обеспечить нашим военнослужащим оптимальные условия и достойную поддержку", - отметил Мишустин.Двадцать первого сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации для участия в спецоперации на Украине. Документ был опубликован на сайте Кремля. По словам главы государства, призыву подлежат только граждане, находящиеся в запасе, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом опыта спецоперации на Украине. Как заявлял министр обороны Сергей Шойгу, всего будут призваны 300 тысяч человек.
https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819685504.html
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михаил мишустин, владимир путин, сергей шойгу, украина, россия, общество, частичная мобилизация в россии
Михаил Мишустин, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Украина, Россия, Общество, Частичная мобилизация в России
11:45 27.09.2022
 
Мишустин призвал выдвигать предложения допльгот призывникам

Премьер Мишустин призвал бизнес и профсоюзы выдвигать предложения допльгот призывникам

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкЛюди провожают мужчин, призванных на военную службу в ходе частичной мобилизации, на территории временного пункта мобилизации в Мурманске
Люди провожают мужчин, призванных на военную службу в ходе частичной мобилизации, на территории временного пункта мобилизации в Мурманске - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Люди провожают мужчин, призванных на военную службу в ходе частичной мобилизации, на территории временного пункта мобилизации в Мурманске. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что прорабатываются дополнительные решения для предоставления различных льгот призывникам, попавшим под частичную мобилизацию, и призвал представителей бизнеса, крупных компаний, профсоюзов, экспертов выдвигать свои предложения.
"Прорабатываются и другие решения для помощи таким гражданам, предоставления им различных льгот. Человек, который служит Родине, должен быть уверен, что его организационные вопросы – решены. Начиная от того, где он продолжит карьеру по возвращении. И заканчивая тем, как будет погашаться его ипотека во время отсутствия", - сказал он в видеообращении к участникам VII Всероссийской недели охраны труда.
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ЕР предложила освободить мобилизованных от пеней по ЖКХ
"И здесь востребованы предложения от представителей бизнеса, крупных компаний, профсоюзов, экспертов. Призываю подключиться к совместной работе, чтобы обеспечить нашим военнослужащим оптимальные условия и достойную поддержку", - отметил Мишустин.
Двадцать первого сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации для участия в спецоперации на Украине. Документ был опубликован на сайте Кремля. По словам главы государства, призыву подлежат только граждане, находящиеся в запасе, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом опыта спецоперации на Украине. Как заявлял министр обороны Сергей Шойгу, всего будут призваны 300 тысяч человек.
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
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Рязанский губернатор пообещал оказать поддержку семьям мобилизованных
 
Михаил МишустинВладимир ПутинСергей ШойгуУкраинаРоссияОбществоЧастичная мобилизация в России
 
 
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