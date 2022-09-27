https://ria.ru/20220927/mishustin-1819732996.html

Мишустин призвал выдвигать предложения допльгот призывникам

Мишустин призвал выдвигать предложения допльгот призывникам - РИА Новости, 27.09.2022

Мишустин призвал выдвигать предложения допльгот призывникам

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что прорабатываются дополнительные решения для предоставления различных льгот призывникам, попавшим под... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T11:45

2022-09-27T11:45

2022-09-27T11:45

михаил мишустин

владимир путин

сергей шойгу

украина

россия

общество

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что прорабатываются дополнительные решения для предоставления различных льгот призывникам, попавшим под частичную мобилизацию, и призвал представителей бизнеса, крупных компаний, профсоюзов, экспертов выдвигать свои предложения."Прорабатываются и другие решения для помощи таким гражданам, предоставления им различных льгот. Человек, который служит Родине, должен быть уверен, что его организационные вопросы – решены. Начиная от того, где он продолжит карьеру по возвращении. И заканчивая тем, как будет погашаться его ипотека во время отсутствия", - сказал он в видеообращении к участникам VII Всероссийской недели охраны труда."И здесь востребованы предложения от представителей бизнеса, крупных компаний, профсоюзов, экспертов. Призываю подключиться к совместной работе, чтобы обеспечить нашим военнослужащим оптимальные условия и достойную поддержку", - отметил Мишустин.Двадцать первого сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации для участия в спецоперации на Украине. Документ был опубликован на сайте Кремля. По словам главы государства, призыву подлежат только граждане, находящиеся в запасе, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом опыта спецоперации на Украине. Как заявлял министр обороны Сергей Шойгу, всего будут призваны 300 тысяч человек.

https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819685504.html

https://ria.ru/20220927/mobilizovannye-1819721490.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

михаил мишустин, владимир путин, сергей шойгу, украина, россия, общество, частичная мобилизация в россии