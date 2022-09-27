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Стас Михайлов отменил свой концерт - РИА Новости, 27.09.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220927/mikhaylov-1819729306.html
Стас Михайлов отменил свой концерт
Стас Михайлов отменил свой концерт - РИА Новости, 27.09.2022
Стас Михайлов отменил свой концерт
Певец Стас Михайлов отменил свой концерт в подмосковных Люберцах. Свою позицию он объяснил в соцсетях. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T11:36
2022-09-27T11:36
шоубиз
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Певец Стас Михайлов отменил свой концерт в подмосковных Люберцах. Свою позицию он объяснил в соцсетях.Певец также понадеялся, что зрители с пониманием отнесутся к его решению. Вернуть билеты, как отменил исполнитель, можно по месту их приобретения. Ранее свои сольные концерты отменила Валерия. Но при этом отметила, что продолжит выступать на сборных мероприятиях и шоу.
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стас михайлов
Шоубиз, Стас Михайлов
11:36 27.09.2022
 
Стас Михайлов отменил свой концерт

Стас Михайлов отменил свой концерт в Подмосковье

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкПевец Стас Михайлов выступает во время торжественной ежегодной церемонии вручения премии ассоциации онкологических пациентов "Будем жить!" в Государственном Кремлевском дворце
Певец Стас Михайлов выступает во время торжественной ежегодной церемонии вручения премии ассоциации онкологических пациентов Будем жить! в Государственном Кремлевском дворце - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Певец Стас Михайлов отменил свой концерт в подмосковных Люберцах. Свою позицию он объяснил в соцсетях.

"На концертах я всегда стараюсь дарить праздник, радость, веселье своими песнями и своим творчеством. Но сейчас другая реальность, и в нынешних обстоятельствах, мне кажется, это не совсем уместно. Поэтому мы с командой приняли непростое, но верное решение – отменить запланированный на 29 сентября 2022 года концерт в ДС "Триумф" в городе Люберцы", – написал Михайлов.

Певец также понадеялся, что зрители с пониманием отнесутся к его решению. Вернуть билеты, как отменил исполнитель, можно по месту их приобретения.
Ранее свои сольные концерты отменила Валерия. Но при этом отметила, что продолжит выступать на сборных мероприятиях и шоу.
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