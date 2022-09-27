Стас Михайлов отменил свой концерт
Стас Михайлов отменил свой концерт в Подмосковье
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкПевец Стас Михайлов выступает во время торжественной ежегодной церемонии вручения премии ассоциации онкологических пациентов "Будем жить!" в Государственном Кремлевском дворце
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Певец Стас Михайлов отменил свой концерт в подмосковных Люберцах. Свою позицию он объяснил в соцсетях.
"На концертах я всегда стараюсь дарить праздник, радость, веселье своими песнями и своим творчеством. Но сейчас другая реальность, и в нынешних обстоятельствах, мне кажется, это не совсем уместно. Поэтому мы с командой приняли непростое, но верное решение – отменить запланированный на 29 сентября 2022 года концерт в ДС "Триумф" в городе Люберцы", – написал Михайлов.
Певец также понадеялся, что зрители с пониманием отнесутся к его решению. Вернуть билеты, как отменил исполнитель, можно по месту их приобретения.
Ранее свои сольные концерты отменила Валерия. Но при этом отметила, что продолжит выступать на сборных мероприятиях и шоу.