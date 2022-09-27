https://ria.ru/20220927/mikhaylov-1819729306.html

Стас Михайлов отменил свой концерт

Стас Михайлов отменил свой концерт - РИА Новости, 27.09.2022

Стас Михайлов отменил свой концерт

Певец Стас Михайлов отменил свой концерт в подмосковных Люберцах. Свою позицию он объяснил в соцсетях. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T11:36

2022-09-27T11:36

2022-09-27T11:36

шоубиз

стас михайлов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596452653_161:674:2603:2048_1920x0_80_0_0_89b7e4b65a44b313d7dfa52e4f414ee0.jpg

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Певец Стас Михайлов отменил свой концерт в подмосковных Люберцах. Свою позицию он объяснил в соцсетях.Певец также понадеялся, что зрители с пониманием отнесутся к его решению. Вернуть билеты, как отменил исполнитель, можно по месту их приобретения. Ранее свои сольные концерты отменила Валерия. Но при этом отметила, что продолжит выступать на сборных мероприятиях и шоу.

https://ria.ru/20220905/mikhaylov-1814627096.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

стас михайлов