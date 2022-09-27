https://ria.ru/20220927/mgpu-1819608269.html

В России изучили применение виртуальной реальности в образовании

В России изучили применение виртуальной реальности в образовании - РИА Новости, 27.09.2022

В России изучили применение виртуальной реальности в образовании

Ученые МГПУ провели первый этап исследования использования иммерсивных XR-технологий (сочетание дополненной и смешанной реальностей) в университетах по всему... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T09:00

2022-09-27T09:00

2022-09-27T09:00

наука

мгпу

санкт-петербургский государственный университет

общество

россия

навигатор абитуриента

университетская наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816718399_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f2aed7270d9583a5f989acfa2891029.jpg

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Ученые МГПУ провели первый этап исследования использования иммерсивных XR-технологий (сочетание дополненной и смешанной реальностей) в университетах по всему миру. Результатом стала картотека кейсов, структурированная по различным направлениям применения. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.В последние несколько лет иммерсивные технологии, создающие эффект погружения в искусственно созданную среду, стали входить в ежедневную практику работы университетов. Такое системное проникновение дополненной, виртуальной, смешанной реальности начинает менять ландшафт и дидактику образования, рассказали ученые Московского городского педагогического университета (МГПУ).Исследование МГПУ "Иммерсивные технологии в образовании" реализуется в несколько этапов. В ходе первого этапа специалисты сформировали и упорядочили подборку существующих примеров.По словам исследователей, анализ позволил отобрать примеры использования иммерсивных технологий в различных сферах деятельности человека на примере 57 вузов, 8 компаний и 5 платформ. В исследование попали как отечественные, так и зарубежные практики, в том числе Великобритании, Польши, Канады, США, Сингапура, Норвегии, Австралии, Испании.Визуализация объектов с помощью виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальностей – одна из наиболее распространенных практик применения иммерсивных технологий в образовании, рассказали ученые. Примером является цифровая учебная программа “Живая анатомия” в Западном университете Кейза (США), где студенты изучают 3D модель строения человека “изнутри”, погружаясь во все жизненные процессы работы внутренних органов и систем организма. Студенты демонстрируют на 40% лучшие результаты освоения в сравнении со студентами, изучающими анатомию традиционным способом.Еще один пример формата – перемещение в пространстве. Студенты могут "посетить" Солнечную систему, спуститься глубоко под воду, чтобы изучить влияние загрязнения на океаны, или совершить 360-градусный тур по древнеримскому городу или египетской пирамиде.В 2020 году был запущен проект по моделированию социальных и научных процессов с помощью VR и нейросетей в четырех московских университетах. В рамках проекта ученые проектируют оборудование для изучения космоса, создают виртуальные прототипы в области робототехники, информатики и биотехнологий.Тихоокеанский государственный медицинский университет (Владивосток), одним из первых начал применять иммерсивные технологии для подготовки студентов-медиков.Дальневосточный федеральный университет является важным центром VR-экспертизы в академической среде: инициировал магистерскую программу по виртуальной и дополненной реальности, открыл специализированную лабораторию, которая позволяет обучать специалистов в сфере цифровых технологий, а также исследовать возможности применения современных технологий виртуальной и дополненной реальности в области моделирования объектов и окружающей их среды. Университет стал создателем особой образовательной платформы интернет-витрины с доступом к программному обеспечению для зарегистрированных пользователей по всем школьным предметам.Казанский (Приволжский) федеральный университет включает 20 лабораторий виртуальной и дополненной реальности, где проходят обучение студенты бакалавриата и магистратуры по программам разработок и инженерного дела в цифровой среде. Здесь также проходит обучение по созданию автоматизированных систем учета как результатов археологических исследований, так и мониторинга состояния архитектурных памятников, интерактивных экспозиций, симуляций производственных процессов, архитектурных конструкций и т.д.Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского университета (ВШМ СПбГУ) открыла при поддержке Банка ВТБ научно-образовательный центр "Цифровые технологии в образовании". Специалисты Центра считают, что новые технологические решения при условии грамотного внедрения в учебный процесс могут расширить образовательный опыт студентов и повысить качество обучения без увеличения нагрузки на преподавателя. До конца текущего года планируется внедрить VR-тренажер в три учебных курса. Первый будет посвящен предпринимательству, второй — инновационным технологиям в менеджменте (Technology Innovation Management), третий — управлению знаниями (Knowledge Management). В учебных корпусах ВШМ СПбГУ разворачиваются VR-станции для самостоятельной отработки студентами навыков работы с аудиторией, в октябре стартует цикл регулярных тренингов публичных выступлений с использованием VR-технологий. В кооперации со Школой перспективных исследований Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Высшая школа менеджмента СПбГУ проводит эксперимент, позволяющий объективно оценить пользу от применения иммерсивных технологий при обучении навыкам презентации и работы с большой аудиторией.На следующих этапах исследования МГПУ предполагает использовать глубинные интервью преподавателей и специалистов университетов, которые позволят оценить как степень готовности к широкому применению иммерсивных технологий, так и барьеры распространения новых практик в университетском образовании.Работа реализуется в рамках программы стратегического развития университета "Приоритет-2030". Исследование стартовало на базе созданного в 2021 году консорциума "Цифровая дидактика" и реализуется при поддержке Банка ВТБ и участии ВШМ СПбГУ как стратегического академического партнера Банка.

https://ria.ru/20220919/mgpu-1817194759.html

https://na.ria.ru/20201110/vyatgu-1583787452.html

https://ria.ru/20210712/urfu-1739916002.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мгпу, санкт-петербургский государственный университет, общество, россия, навигатор абитуриента, университетская наука