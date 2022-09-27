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На избирательных участках в Мелитополе собрались тысячи человек - РИА Новости, 27.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220927/melitopol-1819788320.html
На избирательных участках в Мелитополе собрались тысячи человек
На избирательных участках в Мелитополе собрались тысячи человек - РИА Новости, 27.09.2022
На избирательных участках в Мелитополе собрались тысячи человек
Жители Мелитополя с утра продолжают прибывать на избирательные участки, чтобы отдать свой голос на референдуме по вопросу о присоединении к России, передает... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T14:23
2022-09-27T14:23
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
мелитополь
референдумы на освобожденных территориях
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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Жители Мелитополя с утра продолжают прибывать на избирательные участки, чтобы отдать свой голос на референдуме по вопросу о присоединении к России, передает корреспондент РИА Новости.На участке в Мелитопольском государственном университете стоят сотни человек. На улице играет музыка, люди приходят голосовать с российскими флагами и поздравляют друг друга."Я хочу поздравить всех с этим праздником - это референдум о вхождении нашей Запорожской области в состав Российской Федерации. Мы - за", - поделилась с РИА Новости настроением одна из избирательниц. Другой горожанин рассказал, что нынешнее волеизъявление - долгожданное событие для большинства жителей региона. "Идем с большой надеждой. Мы ждали этого не один год и наконец дождались", - добавил избиратель.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование проходит на протяжении пяти дней, до 27 сентября включительно. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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запорожская область
мелитополь
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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Тысячи желающих проголосовать собираются на избирательных участках в Мелитополе
Тысячи желающих проголосовать собираются на избирательных участках в Мелитополе
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в мире, запорожская область, мелитополь, референдумы на освобожденных территориях
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Мелитополь, Референдумы на освобожденных территориях
14:23 27.09.2022
 
На избирательных участках в Мелитополе собрались тысячи человек

На избирательных участках в Мелитополе собрались тысячи человек для участия в референдуме

Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Жители Мелитополя с утра продолжают прибывать на избирательные участки, чтобы отдать свой голос на референдуме по вопросу о присоединении к России, передает корреспондент РИА Новости.
На участке в Мелитопольском государственном университете стоят сотни человек. На улице играет музыка, люди приходят голосовать с российскими флагами и поздравляют друг друга.
"Я хочу поздравить всех с этим праздником - это референдум о вхождении нашей Запорожской области в состав Российской Федерации. Мы - за", - поделилась с РИА Новости настроением одна из избирательниц. Другой горожанин рассказал, что нынешнее волеизъявление - долгожданное событие для большинства жителей региона. "Идем с большой надеждой. Мы ждали этого не один год и наконец дождались", - добавил избиратель.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование проходит на протяжении пяти дней, до 27 сентября включительно. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Женщина на выездном голосовании в салоне общественного транспорта в Луганске на референдуме о вступлении Луганской народной республики в состав РФ - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
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