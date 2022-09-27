https://ria.ru/20220927/melitopol-1819788320.html

На избирательных участках в Мелитополе собрались тысячи человек

На избирательных участках в Мелитополе собрались тысячи человек - РИА Новости, 27.09.2022

На избирательных участках в Мелитополе собрались тысячи человек

Жители Мелитополя с утра продолжают прибывать на избирательные участки, чтобы отдать свой голос на референдуме по вопросу о присоединении к России, передает... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T14:23

2022-09-27T14:23

2022-09-27T14:23

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

мелитополь

референдумы на освобожденных территориях

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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Жители Мелитополя с утра продолжают прибывать на избирательные участки, чтобы отдать свой голос на референдуме по вопросу о присоединении к России, передает корреспондент РИА Новости.На участке в Мелитопольском государственном университете стоят сотни человек. На улице играет музыка, люди приходят голосовать с российскими флагами и поздравляют друг друга."Я хочу поздравить всех с этим праздником - это референдум о вхождении нашей Запорожской области в состав Российской Федерации. Мы - за", - поделилась с РИА Новости настроением одна из избирательниц. Другой горожанин рассказал, что нынешнее волеизъявление - долгожданное событие для большинства жителей региона. "Идем с большой надеждой. Мы ждали этого не один год и наконец дождались", - добавил избиратель.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование проходит на протяжении пяти дней, до 27 сентября включительно. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220927/golosovanie-1819575029.html

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Тысячи желающих проголосовать собираются на избирательных участках в Мелитополе Тысячи желающих проголосовать собираются на избирательных участках в Мелитополе 2022-09-27T14:23 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, запорожская область, мелитополь, референдумы на освобожденных территориях