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В Луганске на балконах вывешивают российские флаги - РИА Новости, 27.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220927/lugansk-1819758231.html
В Луганске на балконах вывешивают российские флаги
В Луганске на балконах вывешивают российские флаги - РИА Новости, 27.09.2022
В Луганске на балконах вывешивают российские флаги
Луганчане вывешивают на своих балконах российские флаги в последний день референдума по вопросу вхождения в состав РФ, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T13:05
2022-09-27T15:09
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
россия
референдум в донбассе
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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Луганчане вывешивают на своих балконах российские флаги в последний день референдума по вопросу вхождения в состав РФ, передает корреспондент РИА Новости. Больше всего флагов на домах вдоль центральных улиц города."Сегодня праздник у людей. Уже флаги на машинах, на магазинах, на балконы вывешиваем. Мы уже почти в России – здесь Россия", - сказала луганчанка Наталья РИА Новости.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжается пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220927/yavka-1819738783.html
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луганская народная республика
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Российские флаги на балконах домов в Луганске в последний день референдума
Флаги России висят на балконах домов в Луганске в последний день референдума
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в мире, луганская народная республика, россия, референдум в донбассе
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Россия, Референдум в Донбассе
13:05 27.09.2022 (обновлено: 15:09 27.09.2022)
 
В Луганске на балконах вывешивают российские флаги

Жители Луганска в последний день референдума вывешивают на балконах российские флаги

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Луганчане вывешивают на своих балконах российские флаги в последний день референдума по вопросу вхождения в состав РФ, передает корреспондент РИА Новости. Больше всего флагов на домах вдоль центральных улиц города.
"Сегодня праздник у людей. Уже флаги на машинах, на магазинах, на балконы вывешиваем. Мы уже почти в России – здесь Россия", - сказала луганчанка Наталья РИА Новости.
Регистрация избирателей на референдуме о присоединении к России на одном из избирательных участков - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
12:06
Явка на референдуме в ЛНР к середине пятого дня составила 90,64 процента
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжается пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Женщина на выездном голосовании в салоне общественного транспорта в Луганске на референдуме о вступлении Луганской народной республики в состав РФ - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
"Нас хотят запугать": что происходит на участках для голосования в ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияРеферендум в Донбассе
 
 
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