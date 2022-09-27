https://ria.ru/20220927/lugansk-1819758231.html

В Луганске на балконах вывешивают российские флаги

В Луганске на балконах вывешивают российские флаги - РИА Новости, 27.09.2022

В Луганске на балконах вывешивают российские флаги

Луганчане вывешивают на своих балконах российские флаги в последний день референдума по вопросу вхождения в состав РФ, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T13:05

2022-09-27T13:05

2022-09-27T15:09

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

россия

референдум в донбассе

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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Луганчане вывешивают на своих балконах российские флаги в последний день референдума по вопросу вхождения в состав РФ, передает корреспондент РИА Новости. Больше всего флагов на домах вдоль центральных улиц города."Сегодня праздник у людей. Уже флаги на машинах, на магазинах, на балконы вывешиваем. Мы уже почти в России – здесь Россия", - сказала луганчанка Наталья РИА Новости.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжается пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220927/yavka-1819738783.html

https://ria.ru/20220927/golosovanie-1819575029.html

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Российские флаги на балконах домов в Луганске в последний день референдума Флаги России висят на балконах домов в Луганске в последний день референдума 2022-09-27T13:05 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, россия, референдум в донбассе