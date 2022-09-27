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Глава ЛНР назвал очевидным возвращение Луганщины в Россию - РИА Новости, 27.09.2022
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Глава ЛНР назвал очевидным возвращение Луганщины в Россию
Глава ЛНР назвал очевидным возвращение Луганщины в Россию - РИА Новости, 27.09.2022
Глава ЛНР назвал очевидным возвращение Луганщины в Россию
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что уже очевидно, что Луганщина вернется в Россию. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T21:50
2022-09-27T22:05
луганская народная республика
россия
референдум
референдум в донбассе
в мире
леонид пасечник
елена кравченко
запорожская область
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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что уже очевидно, что Луганщина вернется в Россию.Во вторник председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко заявила журналистам, что по итогам обработки 91,2% бюллетеней за вхождение в состав РФ проголосовали 98,54% жителей республики."Уже очевидно, что Луганщина вернется в Россию", - говорится в заявлении Пасечника, опубликованном в его Telegram-канале.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Вторник, 27 сентября - последний день голосования.
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луганская народная республика, россия, референдум, референдум в донбассе, в мире, леонид пасечник, елена кравченко, запорожская область, цик лнр
Луганская Народная Республика, Россия, Референдум, Референдум в Донбассе, В мире, Леонид Пасечник, Елена Кравченко, Запорожская область, ЦИК ЛНР
21:50 27.09.2022 (обновлено: 22:05 27.09.2022)
 
Глава ЛНР назвал очевидным возвращение Луганщины в Россию

Глава ЛНР: уже очевидно, что Луганщина вернется в Россию

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкУчастники флешмоба "С Россией навсегДА" у памятника Клименту Ворошилову в Луганске
Участники флешмоба С Россией навсегДА у памятника Клименту Ворошилову в Луганске - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Участники флешмоба "С Россией навсегДА" у памятника Клименту Ворошилову в Луганске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что уже очевидно, что Луганщина вернется в Россию.
Во вторник председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко заявила журналистам, что по итогам обработки 91,2% бюллетеней за вхождение в состав РФ проголосовали 98,54% жителей республики.
"Уже очевидно, что Луганщина вернется в Россию", - говорится в заявлении Пасечника, опубликованном в его Telegram-канале.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Вторник, 27 сентября - последний день голосования.
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
Вчера, 20:40Инфографика
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
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Луганская Народная РеспубликаРоссияРеферендумРеферендум в ДонбассеВ миреЛеонид ПасечникЕлена КравченкоЗапорожская областьЦИК ЛНР
 
 
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