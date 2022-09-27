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Глава ЛНР назвал очевидным возвращение Луганщины в Россию

Глава ЛНР назвал очевидным возвращение Луганщины в Россию - РИА Новости, 27.09.2022

Глава ЛНР назвал очевидным возвращение Луганщины в Россию

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что уже очевидно, что Луганщина вернется в Россию. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T21:50

2022-09-27T21:50

2022-09-27T22:05

луганская народная республика

россия

референдум

референдум в донбассе

в мире

леонид пасечник

елена кравченко

запорожская область

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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что уже очевидно, что Луганщина вернется в Россию.Во вторник председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко заявила журналистам, что по итогам обработки 91,2% бюллетеней за вхождение в состав РФ проголосовали 98,54% жителей республики."Уже очевидно, что Луганщина вернется в Россию", - говорится в заявлении Пасечника, опубликованном в его Telegram-канале.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Вторник, 27 сентября - последний день голосования.

луганская народная республика

россия

запорожская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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