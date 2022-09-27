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Глава ЛНР назвал очевидным возвращение Луганщины в Россию
Глава ЛНР назвал очевидным возвращение Луганщины в Россию - РИА Новости, 27.09.2022
Глава ЛНР назвал очевидным возвращение Луганщины в Россию
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что уже очевидно, что Луганщина вернется в Россию. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T21:50
2022-09-27T21:50
2022-09-27T22:05
луганская народная республика
россия
референдум
референдум в донбассе
в мире
леонид пасечник
елена кравченко
запорожская область
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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что уже очевидно, что Луганщина вернется в Россию.Во вторник председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко заявила журналистам, что по итогам обработки 91,2% бюллетеней за вхождение в состав РФ проголосовали 98,54% жителей республики."Уже очевидно, что Луганщина вернется в Россию", - говорится в заявлении Пасечника, опубликованном в его Telegram-канале.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Вторник, 27 сентября - последний день голосования.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, россия, референдум, референдум в донбассе, в мире, леонид пасечник, елена кравченко, запорожская область, цик лнр
Луганская Народная Республика, Россия, Референдум, Референдум в Донбассе, В мире, Леонид Пасечник, Елена Кравченко, Запорожская область, ЦИК ЛНР
21:50 27.09.2022 (обновлено: 22:05 27.09.2022)
Глава ЛНР назвал очевидным возвращение Луганщины в Россию
Глава ЛНР: уже очевидно, что Луганщина вернется в Россию