https://ria.ru/20220927/lnr-1819870835.html

Пасечник подготовил обращение к Путину по результатам референдума

Пасечник подготовил обращение к Путину по результатам референдума - РИА Новости, 27.09.2022

Пасечник подготовил обращение к Путину по результатам референдума

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что подготовил обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть в вопрос о вхождении ЛНР в состав РФ. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T17:33

2022-09-27T17:33

2022-09-27T17:37

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

референдум в донбассе

россия

леонид пасечник

владимир путин

политика

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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что подготовил обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть в вопрос о вхождении ЛНР в состав РФ."Я очень надеюсь, что в ближайшее время, сегодня-завтра, я поеду в Москву. Мной подготовлено соответствующее обращение к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой рассмотреть вопрос в установленном законодательством РФ порядке о вхождении Луганской Народной Республики в состав России на правах субъекта Российской Федерации", - приводит его слова Луганский информационный центр.

https://ria.ru/20220926/lnr-1819465235.html

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Кирилл Волков

луганская народная республика, референдум в донбассе, россия, леонид пасечник, владимир путин, политика