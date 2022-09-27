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Пасечник подготовил обращение к Путину по результатам референдума
Пасечник подготовил обращение к Путину по результатам референдума - РИА Новости, 27.09.2022
Пасечник подготовил обращение к Путину по результатам референдума
Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что подготовил обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть в вопрос о вхождении ЛНР в состав РФ. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T17:33
2022-09-27T17:33
2022-09-27T17:37
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
референдум в донбассе
россия
леонид пасечник
владимир путин
политика
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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что подготовил обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть в вопрос о вхождении ЛНР в состав РФ."Я очень надеюсь, что в ближайшее время, сегодня-завтра, я поеду в Москву. Мной подготовлено соответствующее обращение к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой рассмотреть вопрос в установленном законодательством РФ порядке о вхождении Луганской Народной Республики в состав России на правах субъекта Российской Федерации", - приводит его слова Луганский информационный центр.
https://ria.ru/20220926/lnr-1819465235.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, референдум в донбассе, россия, леонид пасечник, владимир путин, политика
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе, Россия, Леонид Пасечник, Владимир Путин, Политика
17:33 27.09.2022 (обновлено: 17:37 27.09.2022)
Пасечник подготовил обращение к Путину по результатам референдума
Пасечник подготовил обращение к Путину с просьбой рассмотреть присоединение ЛНР к России