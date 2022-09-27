https://ria.ru/20220927/lnr-1819840756.html
В России обработали 21,11 процента голосов жителей ЛНР
В России обработали 21,11 процента голосов жителей ЛНР - РИА Новости, 27.09.2022
В России обработали 21,11 процента голосов жителей ЛНР
На участках в России за вхождение ЛНР в состав РФ проголосовали 97,83% граждан, следует из предварительных данных. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T16:36
2022-09-27T16:36
2022-09-27T16:55
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. На участках в России за вхождение ЛНР в состав РФ проголосовали 97,83% граждан, следует из предварительных данных.Данные были обнародованы после После подсчета 21,11%.
https://ria.ru/20220927/golosovanie-1819575029.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика
16:36 27.09.2022 (обновлено: 16:55 27.09.2022)
В России обработали 21,11 процента голосов жителей ЛНР
На участках в России 97,83% жителей ЛНР проголосовали за присоединение к России