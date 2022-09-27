https://ria.ru/20220927/lnr-1819840756.html

В России обработали 21,11 процента голосов жителей ЛНР

В России обработали 21,11 процента голосов жителей ЛНР - РИА Новости, 27.09.2022

В России обработали 21,11 процента голосов жителей ЛНР

На участках в России за вхождение ЛНР в состав РФ проголосовали 97,83% граждан, следует из предварительных данных. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T16:36

2022-09-27T16:36

2022-09-27T16:55

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. На участках в России за вхождение ЛНР в состав РФ проголосовали 97,83% граждан, следует из предварительных данных.Данные были обнародованы после После подсчета 21,11%.

https://ria.ru/20220927/golosovanie-1819575029.html

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, луганская народная республика