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Общую явку избирателей на референдуме в ЛНР оценили в 92,6 процента - РИА Новости, 27.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220927/lnr-1819830483.html
Общую явку избирателей на референдуме в ЛНР оценили в 92,6 процента
Общую явку избирателей на референдуме в ЛНР оценили в 92,6 процента - РИА Новости, 27.09.2022
Общую явку избирателей на референдуме в ЛНР оценили в 92,6 процента
Общая явка избирателей в рамках референдума в Луганской Народной Республике по итогам пяти дней составила 92,6%, заявила журналистам председатель ЦИК ЛНР Елена... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T16:17
2022-09-27T16:30
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
референдум в донбассе
цик лнр
в мире
россия
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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Общая явка избирателей в рамках референдума в Луганской Народной Республике по итогам пяти дней составила 92,6%, заявила журналистам председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко."Явка по республике составила 92,6%", - сказала Кравченко. В общей сложности проголосовали 1 260 032 человека.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Вторник, 27 сентября - последний день голосования. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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луганская народная республика, референдум в донбассе, цик лнр, в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе, ЦИК ЛНР, В мире, Россия
16:17 27.09.2022 (обновлено: 16:30 27.09.2022)
 
Общую явку избирателей на референдуме в ЛНР оценили в 92,6 процента

ЦИК ЛНР оценил общую явку избирателей на референдуме в 92,6 процента

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкБилборд "Луганщина вместе с Россией!"
Билборд Луганщина вместе с Россией! - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Билборд "Луганщина вместе с Россией!"
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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Общая явка избирателей в рамках референдума в Луганской Народной Республике по итогам пяти дней составила 92,6%, заявила журналистам председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко.
"Явка по республике составила 92,6%", - сказала Кравченко. В общей сложности проголосовали 1 260 032 человека.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Вторник, 27 сентября - последний день голосования. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Женщина на выездном голосовании в салоне общественного транспорта в Луганске на референдуме о вступлении Луганской народной республики в состав РФ - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРеферендум в ДонбассеЦИК ЛНРВ миреРоссия
 
 
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