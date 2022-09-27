https://ria.ru/20220927/lnr-1819830483.html
Общую явку избирателей на референдуме в ЛНР оценили в 92,6 процента
Общую явку избирателей на референдуме в ЛНР оценили в 92,6 процента - РИА Новости, 27.09.2022
Общую явку избирателей на референдуме в ЛНР оценили в 92,6 процента
Общая явка избирателей в рамках референдума в Луганской Народной Республике по итогам пяти дней составила 92,6%, заявила журналистам председатель ЦИК ЛНР Елена... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T16:17
2022-09-27T16:17
2022-09-27T16:30
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
референдум в донбассе
цик лнр
в мире
россия
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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Общая явка избирателей в рамках референдума в Луганской Народной Республике по итогам пяти дней составила 92,6%, заявила журналистам председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко."Явка по республике составила 92,6%", - сказала Кравченко. В общей сложности проголосовали 1 260 032 человека.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Вторник, 27 сентября - последний день голосования. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220927/golosovanie-1819575029.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, референдум в донбассе, цик лнр, в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе, ЦИК ЛНР, В мире, Россия
16:17 27.09.2022 (обновлено: 16:30 27.09.2022)
Общую явку избирателей на референдуме в ЛНР оценили в 92,6 процента
ЦИК ЛНР оценил общую явку избирателей на референдуме в 92,6 процента