https://ria.ru/20220927/lnr-1819680256.html

Военные из ЛНР голосуют на референдуме на линии боевого соприкосновения

Военные из ЛНР голосуют на референдуме на линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 27.09.2022

Военные из ЛНР голосуют на референдуме на линии боевого соприкосновения

Голосование на референдуме о вхождении в состав России проходит даже на передовой, где военнослужащие Народной милиции ЛНР голосуют, не отрываясь от выполнения... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T05:22

2022-09-27T05:22

2022-09-27T11:48

россия

украина

донбасс

нато

референдумы на освобожденных территориях

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819722774_1:0:854:480_1920x0_80_0_0_852518dc5e55936d078b771032a548af.jpg

ЛУГАНСК, 27 сен — РИА Новости. Голосование на референдуме о вхождении в состав России проходит даже на передовой, где военнослужащие Народной милиции ЛНР голосуют, не отрываясь от выполнения боевых задач, передает корреспондент РИА Новости с линии боевого соприкосновения.Корреспонденты агентства побывали на передовой, где проходило голосование военнослужащих, которые выполняют свои боевые задачи — корректируют огонь артиллерии на северском направлении. Офицер НМ ЛНР привез на позиции бойцов урну для голосования, чтобы каждый военнослужащий смог отдать свой голос.Бойцы отдельного разведывательного батальона НМ ЛНР рассказали РИА Новости, что для них значит это историческое событие."На этой земле нет места фашизму, так как много людей отдали жизнь за это еще в 41-м, 45-м, это нужно ценить и помнить", — рассказал военнослужащий."Я бы хотел, чтобы здесь была Россия. Люди за это погибали, чтобы быть вместе с Россией", — добавил другой разведчик.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, поставляющих оружие для убийства мирного населения.Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.

https://ria.ru/20220925/donbass-1819191514.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Истории военнослужащих на передовой, где они проголосовали, не отрываясь от выполнения боевых задач Голосование на референдуме в ЛНР проходит даже на передовой, где военнослужащие Народной милиции голосуют, не отрываясь от выполнения боевых задач. Их истории - в репортаже корреспондентов РИА Новости. 2022-09-27T05:22 true PT5M48S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, донбасс, нато, референдумы на освобожденных территориях, в мире