https://ria.ru/20220927/krizis-1819509129.html

ЕС грозят хлебные бунты. Кто наживается на кризисе в Европе

ЕС грозят хлебные бунты. Кто наживается на кризисе в Европе - РИА Новости, 27.09.2022

ЕС грозят хлебные бунты. Кто наживается на кризисе в Европе

Инфляция в Европе обновляет исторические максимумы: взлетают цены на электричество, следом дорожают продукты. Простые европейцы затягивают пояса, а компании... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T08:00

2022-09-27T08:00

2022-09-27T08:21

экономика

марк гойхман

европа

цены на нефть

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евростат

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Ирина Красикова. Инфляция в Европе обновляет исторические максимумы: взлетают цены на электричество, следом дорожают продукты. Простые европейцы затягивают пояса, а компании сворачивают бизнес. ЕС ждет длительная рецессия, возможны народные волнения, предупреждают аналитики. Чем закончится кризис в регионе — разбиралось РИА Новости.Цены бьют рекордыВ августе хлеб в ЕС в среднем подорожал на 18 процентов в годовом выражении, сообщает Евростат. Значительнее всего в Венгрии — на 66 процентов, в Литве, Латвии, Эстонии и Словакии — более чем на 30.В западной части Европы ситуация получше. Например, во Франции цены на продукты подскочили на восемь процентов, в Нидерландах и Люксембурге — на десять.Небогатым странам сложнее, отмечает хорватское издание Advance.Сказалось весеннее сокращение поставок украинского зерна на европейский рынок — около 4,5 миллиона тонн сырья застряло в черноморских портах.Плюс этим летом в Старый Свет пришла засуха, сильнейшая за 500 лет. Уже в июле Еврокомиссия предупредила о неурожае в половине стран региона. Хуже всего ситуация на востоке Ирландии, в Италии, Венгрии, Румынии, Молдавии, Финляндии.Подлили масло в огонь и санкции на экспорт российского злака. "Евросоюз рестрикциями только усилил свои проблемы, а аномальная жара усугубила ситуацию. Предположительно, сбор просядет на 15-20 процентов", — говорит Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.Не благоволила погода Индии, которая рассчитывала заместить украинские поставки пшеницы. Однако весна в стране выдалась жаркая. Пришлось ограничить экспорт, из-за чего на рынке вновь не хватает сырья.Но дело не только в природных катаклизмах. ЕС столкнулся с энергетическим кризисом, вызванным отказом от российского газа. Котировки в Европе резко пошли вверх — в моменте они поднимались выше трех тысяч долларов за тысячу кубометров.Голубое топливо европейцы используют для генерации электричества. В результате цена фьючерса электроэнергии с поставкой на год побила исторический рекорд. В Германии и Франции она превысила тысячу евро за мегаватт-час.К тому же в ЕС не хватает воды для гидроэлектростанций. Например, их доля в энергобалансе Норвегии достигает 95 процентов. Страна экспортирует мощности в Швейцарию, Данию, Нидерланды. Издержки растут, и предприятия вынуждены повышать цену продукции. Простым европейцам остается только сокращать расходы.Стремительное подорожание хлеба грозит народными волнениями, предупреждает итальянская газета La Stampa. Население ЕС уже выходило на улицы, требуя обуздать тарифы на электричество и газ. Один за другим в регионе закрываются заводы, компании сворачивают бизнес.Однако если верить председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, жители ЕС готовы пострадать ради борьбы с Россией.Поэтому Брюссель не придумал ничего лучше, как снизить температуру в офисах и общественных местах. Здания, где люди "не находятся долго", вообще не надо обогревать, считают чиновники.Новая зависимостьПока Брюссель экономит на отоплении, годовая инфляция в ЕС обновляет максимумы. В августе она превысила десять процентов. В июле — 9,8. "Во многом это вызвано сверхмягкой политикой западных центральных банков. Накачали деньгами экономику, чтобы преодолеть спад из-за пандемии", — отмечает Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade. Плюс геополитическая напряженность, рост котировок на энергоресурсы, неурожай.Но в последнее время эти факторы постепенно теряют остроту, отмечают аналитики. Регуляторы повышают процентные ставки.Возобновился ввоз российского и украинского зерна. Европейские подземные газовые хранилища наполнены на 80-85 процентов. Пошли вниз котировки на голубое топливо с августовского пика в три с половиной тысячи долларов за тысячу кубометров. Не отстает и черное золото: нефть марки Brent торгуется на бирже ниже 90 долларов за баррель.Однако расслабляться рано. Синоптики прогнозируют в Старом Свете холодную зиму. Никто не исключает перебоев с поставками газа.Его прокачка из России в ЕС в этом году снизилась на 50 миллиардов кубометров, заявил вице-премьер Александр Новак.По оценке Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021-м приобрел 155 миллиардов кубометров. Таким образом, поставки могут сократиться почти на треть.К тому же не удалась осенняя посевная в Китае, где больше всего производят и потребляют зерна. Пекин намерен увеличить закупки злака на мировом рынке.Поэтому августовское подорожание хлеба в Европе — не предел, полагает Владислав Антонов.Раскошелиться придется и на энергоресурсы — цены на них сейчас в разы превышают средние показатели последнего десятилетия. Евросоюз уже потерял из-за энергетического кризиса почти полтриллиона евро, подсчитали аналитики Bruegel.Общими усилиями члены ЕС выделили 314 миллиардов евро, чтобы смягчить удар по населению и предприятиям. Великобритания, вышедшая из Евросоюза, вложила 178 миллиардов. Однако этих денег не хватит, уверены эксперты."Мы видели, что цены на энергоносители взлетели в Европе, для них это будет очень тяжелая зима", — сочувствует европейцам глава американского Минфина Джанет Йеллен.Тем временем в США ситуация намного лучше. "Конечно, на нас это тоже влияет, но мы не так этому подвержены, как они", — добавила Йеллен. Вашингтон намерен помочь политическому союзнику "найти альтернативные источники".Причем долго думать не стали: решили подсадить европейцев крепко и надолго на свой дорогой сжиженный природный газ (СПГ). В первом полугодии США стали крупнейшим экспортером в мире — поставки выросли на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.Основную часть направили в ЕС и Великобританию — обеспечили 47 процентов от общего объема европейского импорта СПГ. В числе крупнейших продавцов также Катар, Россия и африканские страны.Более того, Германия и США договорились о долгосрочных контрактах — на двадцать лет — начиная с 2026-го. В ФРГ сейчас нет инфраструктуры для СПГ, но страна ускоренными темпами строит необходимые терминалы.Быстро заменить российский трубопроводный газ не получится. Канцлер ФРГ Олаф Шольц вернулся из ОАЭ с контрактом всего на один танкер с СПГ, отмечает Bloomberg.Поэтому аналитики ожидают дальнейший рост цен на голубое топливо. Зимой оно будет стоить более четырех тысяч долларов за тысячу кубометров, допустили в "Газпроме". В результате промышленный сектор ЕС ждут проблемы.Некоторые европейские компании, производящие сталь, удобрения и другие важные товары, из-за высоких цен на энергоносители уже переносят мощности в США. "Американская экономика оказалась среди тех, кто извлек наибольшую выгоду из энергетического кризиса в Европе", — пишет газета The Wall Street Journal.Издание предупреждает о риске начала "новой эпохи деиндустриализации".Регион ожидает длительная и глубокая рецессия, прогнозируют специалисты Deutsche Bank. Падение ВВП составит три процента и сохранится до середины следующего года.

https://ria.ru/20220814/evrosoyuz-1808813791.html

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Ирина Бадмаева

Ирина Бадмаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Бадмаева

экономика, марк гойхман, европа, цены на нефть, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евростат