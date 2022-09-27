https://ria.ru/20220927/koronavirus-1819691124.html

В Центре Гамалеи опровергли заявления о создании COVID-19 в лаборатории

В Центре Гамалеи опровергли заявления о создании COVID-19 в лаборатории - РИА Новости, 27.09.2022

В Центре Гамалеи опровергли заявления о создании COVID-19 в лаборатории

Особых причин, чтобы считать происхождение вируса COVID-19 искусственным, нет, а предположения о создании его в лаборатории из разных вирусов носят... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T08:58

2022-09-27T08:58

2022-09-27T09:21

распространение коронавируса

сергей нетесов

россия

кольцово

российская академия наук

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

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НОВОСИБИРСК, 27 сен – РИА Новости. Особых причин, чтобы считать происхождение вируса COVID-19 искусственным, нет, а предположения о создании его в лаборатории из разных вирусов носят тенденциозный характер, считает завлабораторией биотехнологии НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Сергей Альховский."Есть вариант того, что вирус мог быть выделен в лаборатории из природного источника и, что называется, "сбежать" из лаборатории, но это не отменяет того факта, что этот вирус предварительно должен был сформироваться непосредственно в природном резервуаре. В этом плане я, как и подавляющее большинство вирусологов, кого я знаю, являюсь сторонником естественного происхождения", - сказал он журналистам на биотехнологическом форуме OpenBio в новосибирском наукограде Кольцово.По словам Альховского, все предположения по поводу создания вируса в лаборатории из разных вариантов носят "абсолютно тенденциозный характер и во много политически мотивированы".Альховский отметил, что является абсолютным сторонником того, что процесс появления вируса, вызвавшего пандемию COVID-19, во многом естественный, а происхождение вируса является натуральным. "Как конкретно он преодолел барьер и перешел в человеческую популяцию, мы, вероятно, уже точно никогда не узнаем, так же, как точно не узнаем ни для одной схожей инфекции", - пояснил он.Отвечая на вопрос заведующего лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, академика РАН Сергея Нетесова, который ранее назвал приоритетной версию о лабораторном происхождении вируса в связи с тем, что ученые с начала пандемии COVID-19 так и не нашли природный источник его происхождения, Альховский сказал, что видит все предпосылки для формирования вируса в природе, которых не может быть ни в одной лаборатории."Надо понимать, что на сегодняшний день известно всего лишь порядка 80 полных геномов этих вирусов. Это капля в море… Может быть, просто какой-то вспомогательный природный резервуар в каких-то животных, который мы просто не знаем", - добавил он.

https://ria.ru/20220915/kovid-1817005464.html

https://ria.ru/20220914/vaktsinatsiya-1816803601.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей нетесов, россия, кольцово, российская академия наук, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)