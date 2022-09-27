https://ria.ru/20220927/koronavirus-1819691124.html
В Центре Гамалеи опровергли заявления о создании COVID-19 в лаборатории
В Центре Гамалеи опровергли заявления о создании COVID-19 в лаборатории - РИА Новости, 27.09.2022
В Центре Гамалеи опровергли заявления о создании COVID-19 в лаборатории
Особых причин, чтобы считать происхождение вируса COVID-19 искусственным, нет, а предположения о создании его в лаборатории из разных вирусов носят... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T08:58
2022-09-27T08:58
2022-09-27T09:21
распространение коронавируса
сергей нетесов
россия
кольцово
российская академия наук
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796882182_0:0:3130:1762_1920x0_80_0_0_7801f4b5c31f66bc9b0c129ac7d9006d.jpg
НОВОСИБИРСК, 27 сен – РИА Новости. Особых причин, чтобы считать происхождение вируса COVID-19 искусственным, нет, а предположения о создании его в лаборатории из разных вирусов носят тенденциозный характер, считает завлабораторией биотехнологии НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Сергей Альховский."Есть вариант того, что вирус мог быть выделен в лаборатории из природного источника и, что называется, "сбежать" из лаборатории, но это не отменяет того факта, что этот вирус предварительно должен был сформироваться непосредственно в природном резервуаре. В этом плане я, как и подавляющее большинство вирусологов, кого я знаю, являюсь сторонником естественного происхождения", - сказал он журналистам на биотехнологическом форуме OpenBio в новосибирском наукограде Кольцово.По словам Альховского, все предположения по поводу создания вируса в лаборатории из разных вариантов носят "абсолютно тенденциозный характер и во много политически мотивированы".Альховский отметил, что является абсолютным сторонником того, что процесс появления вируса, вызвавшего пандемию COVID-19, во многом естественный, а происхождение вируса является натуральным. "Как конкретно он преодолел барьер и перешел в человеческую популяцию, мы, вероятно, уже точно никогда не узнаем, так же, как точно не узнаем ни для одной схожей инфекции", - пояснил он.Отвечая на вопрос заведующего лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, академика РАН Сергея Нетесова, который ранее назвал приоритетной версию о лабораторном происхождении вируса в связи с тем, что ученые с начала пандемии COVID-19 так и не нашли природный источник его происхождения, Альховский сказал, что видит все предпосылки для формирования вируса в природе, которых не может быть ни в одной лаборатории."Надо понимать, что на сегодняшний день известно всего лишь порядка 80 полных геномов этих вирусов. Это капля в море… Может быть, просто какой-то вспомогательный природный резервуар в каких-то животных, который мы просто не знаем", - добавил он.
https://ria.ru/20220915/kovid-1817005464.html
https://ria.ru/20220914/vaktsinatsiya-1816803601.html
россия
кольцово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796882182_399:0:3130:2048_1920x0_80_0_0_7fb8908560f90aebc006cd3ce2d2b6c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей нетесов, россия, кольцово, российская академия наук, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
Распространение коронавируса, Сергей Нетесов, Россия, Кольцово, Российская академия наук, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Общество, НИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)
08:58 27.09.2022 (обновлено: 09:21 27.09.2022)
В Центре Гамалеи опровергли заявления о создании COVID-19 в лаборатории
В Центре Гамалеи заявили, что нет причин считать искусственным происхождение COVID-19
НОВОСИБИРСК, 27 сен – РИА Новости. Особых причин, чтобы считать происхождение вируса COVID-19 искусственным, нет, а предположения о создании его в лаборатории из разных вирусов носят тенденциозный характер, считает завлабораторией биотехнологии НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Сергей Альховский.
"Есть вариант того, что вирус мог быть выделен в лаборатории из природного источника и, что называется, "сбежать" из лаборатории, но это не отменяет того факта, что этот вирус предварительно должен был сформироваться непосредственно в природном резервуаре. В этом плане я, как и подавляющее большинство вирусологов, кого я знаю, являюсь сторонником естественного происхождения", - сказал он журналистам на биотехнологическом форуме OpenBio в новосибирском наукограде Кольцово
.
По словам Альховского, все предположения по поводу создания вируса в лаборатории из разных вариантов носят "абсолютно тенденциозный характер и во много политически мотивированы".
"Мы как вирусологи видим эту картину шире. Видим, какое есть огромное генетическое разнообразие, как все это происходит. Здесь нет каких-то особых причин для того, чтобы считать, что это вирус искусственного происхождения. Потом, мы же видим, что первый вирус SARS-CoV-1 появился, а значит надо тогда предполагать, что кто-то и его сделал. А они с SARS-CoV-2 сильно отличаются. Он не является потомком SARS-CoV-1. Его появление независимо, и мы видим появление схожих штаммов, разные генетические линии", - рассказал эксперт.
Альховский отметил, что является абсолютным сторонником того, что процесс появления вируса, вызвавшего пандемию COVID-19, во многом естественный, а происхождение вируса является натуральным. "Как конкретно он преодолел барьер и перешел в человеческую популяцию, мы, вероятно, уже точно никогда не узнаем, так же, как точно не узнаем ни для одной схожей инфекции", - пояснил он.
Отвечая на вопрос заведующего лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, академика РАН Сергея Нетесова
, который ранее назвал приоритетной версию о лабораторном происхождении вируса в связи с тем, что ученые с начала пандемии COVID-19 так и не нашли природный источник его происхождения, Альховский сказал, что видит все предпосылки для формирования вируса в природе, которых не может быть ни в одной лаборатории.
"Надо понимать, что на сегодняшний день известно всего лишь порядка 80 полных геномов этих вирусов. Это капля в море… Может быть, просто какой-то вспомогательный природный резервуар в каких-то животных, который мы просто не знаем", - добавил он.