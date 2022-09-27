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В Центре Гамалеи опровергли заявления о создании COVID-19 в лаборатории - РИА Новости, 27.09.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220927/koronavirus-1819691124.html
В Центре Гамалеи опровергли заявления о создании COVID-19 в лаборатории
В Центре Гамалеи опровергли заявления о создании COVID-19 в лаборатории - РИА Новости, 27.09.2022
В Центре Гамалеи опровергли заявления о создании COVID-19 в лаборатории
Особых причин, чтобы считать происхождение вируса COVID-19 искусственным, нет, а предположения о создании его в лаборатории из разных вирусов носят... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T08:58
2022-09-27T09:21
распространение коронавируса
сергей нетесов
россия
кольцово
российская академия наук
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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НОВОСИБИРСК, 27 сен – РИА Новости. Особых причин, чтобы считать происхождение вируса COVID-19 искусственным, нет, а предположения о создании его в лаборатории из разных вирусов носят тенденциозный характер, считает завлабораторией биотехнологии НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Сергей Альховский."Есть вариант того, что вирус мог быть выделен в лаборатории из природного источника и, что называется, "сбежать" из лаборатории, но это не отменяет того факта, что этот вирус предварительно должен был сформироваться непосредственно в природном резервуаре. В этом плане я, как и подавляющее большинство вирусологов, кого я знаю, являюсь сторонником естественного происхождения", - сказал он журналистам на биотехнологическом форуме OpenBio в новосибирском наукограде Кольцово.По словам Альховского, все предположения по поводу создания вируса в лаборатории из разных вариантов носят "абсолютно тенденциозный характер и во много политически мотивированы".Альховский отметил, что является абсолютным сторонником того, что процесс появления вируса, вызвавшего пандемию COVID-19, во многом естественный, а происхождение вируса является натуральным. "Как конкретно он преодолел барьер и перешел в человеческую популяцию, мы, вероятно, уже точно никогда не узнаем, так же, как точно не узнаем ни для одной схожей инфекции", - пояснил он.Отвечая на вопрос заведующего лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, академика РАН Сергея Нетесова, который ранее назвал приоритетной версию о лабораторном происхождении вируса в связи с тем, что ученые с начала пандемии COVID-19 так и не нашли природный источник его происхождения, Альховский сказал, что видит все предпосылки для формирования вируса в природе, которых не может быть ни в одной лаборатории."Надо понимать, что на сегодняшний день известно всего лишь порядка 80 полных геномов этих вирусов. Это капля в море… Может быть, просто какой-то вспомогательный природный резервуар в каких-то животных, который мы просто не знаем", - добавил он.
https://ria.ru/20220915/kovid-1817005464.html
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сергей нетесов, россия, кольцово, российская академия наук, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
Распространение коронавируса, Сергей Нетесов, Россия, Кольцово, Российская академия наук, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Общество, НИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)
08:58 27.09.2022 (обновлено: 09:21 27.09.2022)
 
В Центре Гамалеи опровергли заявления о создании COVID-19 в лаборатории

В Центре Гамалеи заявили, что нет причин считать искусственным происхождение COVID-19

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники в инфекционной больнице
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники в инфекционной больнице. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 27 сен – РИА Новости. Особых причин, чтобы считать происхождение вируса COVID-19 искусственным, нет, а предположения о создании его в лаборатории из разных вирусов носят тенденциозный характер, считает завлабораторией биотехнологии НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Сергей Альховский.
"Есть вариант того, что вирус мог быть выделен в лаборатории из природного источника и, что называется, "сбежать" из лаборатории, но это не отменяет того факта, что этот вирус предварительно должен был сформироваться непосредственно в природном резервуаре. В этом плане я, как и подавляющее большинство вирусологов, кого я знаю, являюсь сторонником естественного происхождения", - сказал он журналистам на биотехнологическом форуме OpenBio в новосибирском наукограде Кольцово.
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По словам Альховского, все предположения по поводу создания вируса в лаборатории из разных вариантов носят "абсолютно тенденциозный характер и во много политически мотивированы".
"Мы как вирусологи видим эту картину шире. Видим, какое есть огромное генетическое разнообразие, как все это происходит. Здесь нет каких-то особых причин для того, чтобы считать, что это вирус искусственного происхождения. Потом, мы же видим, что первый вирус SARS-CoV-1 появился, а значит надо тогда предполагать, что кто-то и его сделал. А они с SARS-CoV-2 сильно отличаются. Он не является потомком SARS-CoV-1. Его появление независимо, и мы видим появление схожих штаммов, разные генетические линии", - рассказал эксперт.
Альховский отметил, что является абсолютным сторонником того, что процесс появления вируса, вызвавшего пандемию COVID-19, во многом естественный, а происхождение вируса является натуральным. "Как конкретно он преодолел барьер и перешел в человеческую популяцию, мы, вероятно, уже точно никогда не узнаем, так же, как точно не узнаем ни для одной схожей инфекции", - пояснил он.
Отвечая на вопрос заведующего лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, академика РАН Сергея Нетесова, который ранее назвал приоритетной версию о лабораторном происхождении вируса в связи с тем, что ученые с начала пандемии COVID-19 так и не нашли природный источник его происхождения, Альховский сказал, что видит все предпосылки для формирования вируса в природе, которых не может быть ни в одной лаборатории.
"Надо понимать, что на сегодняшний день известно всего лишь порядка 80 полных геномов этих вирусов. Это капля в море… Может быть, просто какой-то вспомогательный природный резервуар в каких-то животных, который мы просто не знаем", - добавил он.
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Распространение коронавирусаСергей НетесовРоссияКольцовоРоссийская академия наукКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ОбществоНИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)
 
 
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