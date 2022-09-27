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Сальдо: большинство жителей Херсонской области проголосовали за Россию - РИА Новости, 27.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220927/kherson-1819767055.html
Сальдо: большинство жителей Херсонской области проголосовали за Россию
Сальдо: большинство жителей Херсонской области проголосовали за Россию - РИА Новости, 27.09.2022
Сальдо: большинство жителей Херсонской области проголосовали за Россию
Референдум по вопросу присоединения Херсонской области к Российской Федерации состоялся, большинство пришедших на избирательные участки поддержали выход области РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T13:33
2022-09-27T13:33
специальная военная операция на украине
общество
россия
украина
херсонская область
владимир сальдо
референдумы на освобожденных территориях
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ХЕРСОН, 27 сен - РИА Новости. Референдум по вопросу присоединения Херсонской области к Российской Федерации состоялся, большинство пришедших на избирательные участки поддержали выход области из состава Украины и ее присоединение к России, заявил во вторник глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование проходит на протяжении пяти дней, до 27 сентября включительно. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220927/golosovanie-1819575029.html
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общество, россия, украина, херсонская область , владимир сальдо, референдумы на освобожденных территориях
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Украина, Херсонская область , Владимир Сальдо, Референдумы на освобожденных территориях
13:33 27.09.2022
 
Сальдо: большинство жителей Херсонской области проголосовали за Россию

Сальдо заявил, что большинство жителей Херсонской области проголосовали за Россию

© Фото : @saldo_team / TelegramГлава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо
Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© Фото : @saldo_team / Telegram
Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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ХЕРСОН, 27 сен - РИА Новости. Референдум по вопросу присоединения Херсонской области к Российской Федерации состоялся, большинство пришедших на избирательные участки поддержали выход области из состава Украины и ее присоединение к России, заявил во вторник глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.
"Референдум организован, и наши граждане имеют возможность спокойно прийти на избирательные участки, поэтому оценка будет дана вот уже сегодня. Но уже ясно, что подавляющее большинство тех, кто пришли на избирательные участки, поддержали выход Херсонской области из Украины и присоединение к России", сказал Сальдо журналистам.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование проходит на протяжении пяти дней, до 27 сентября включительно. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Женщина на выездном голосовании в салоне общественного транспорта в Луганске на референдуме о вступлении Луганской народной республики в состав РФ - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияУкраинаХерсонская областьВладимир СальдоРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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