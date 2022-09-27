https://ria.ru/20220927/kherson-1819767055.html

Сальдо: большинство жителей Херсонской области проголосовали за Россию

Сальдо: большинство жителей Херсонской области проголосовали за Россию - РИА Новости, 27.09.2022

Сальдо: большинство жителей Херсонской области проголосовали за Россию

Референдум по вопросу присоединения Херсонской области к Российской Федерации состоялся, большинство пришедших на избирательные участки поддержали выход области РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T13:33

2022-09-27T13:33

2022-09-27T13:33

специальная военная операция на украине

общество

россия

украина

херсонская область

владимир сальдо

референдумы на освобожденных территориях

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ХЕРСОН, 27 сен - РИА Новости. Референдум по вопросу присоединения Херсонской области к Российской Федерации состоялся, большинство пришедших на избирательные участки поддержали выход области из состава Украины и ее присоединение к России, заявил во вторник глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование проходит на протяжении пяти дней, до 27 сентября включительно. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220927/golosovanie-1819575029.html

россия

украина

херсонская область

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, украина, херсонская область , владимир сальдо, референдумы на освобожденных территориях