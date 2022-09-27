Сальдо: большинство жителей Херсонской области проголосовали за Россию
Сальдо заявил, что большинство жителей Херсонской области проголосовали за Россию
Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
ХЕРСОН, 27 сен - РИА Новости. Референдум по вопросу присоединения Херсонской области к Российской Федерации состоялся, большинство пришедших на избирательные участки поддержали выход области из состава Украины и ее присоединение к России, заявил во вторник глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.
"Референдум организован, и наши граждане имеют возможность спокойно прийти на избирательные участки, поэтому оценка будет дана вот уже сегодня. Но уже ясно, что подавляющее большинство тех, кто пришли на избирательные участки, поддержали выход Херсонской области из Украины и присоединение к России", сказал Сальдо журналистам.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование проходит на протяжении пяти дней, до 27 сентября включительно. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.