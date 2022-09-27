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Херсонские власти считают Сальдо главной целью для украинских диверсантов - РИА Новости, 27.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220927/kherson-1819731863.html
Херсонские власти считают Сальдо главной целью для украинских диверсантов
Херсонские власти считают Сальдо главной целью для украинских диверсантов - РИА Новости, 27.09.2022
Херсонские власти считают Сальдо главной целью для украинских диверсантов
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что руководитель администрации региона Владимир Сальдо остается "целью номер один" для... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T11:42
2022-09-27T11:42
специальная военная операция на украине
в мире
владимир сальдо
херсонская область
кирилл стремоусов
украина
референдумы на освобожденных территориях
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что руководитель администрации региона Владимир Сальдо остается "целью номер один" для украинских диверсионных групп.Ранее сотрудник силовых структур РФ рассказал РИА Новости, что российские силовики задержали в селе Чернобаевка Херсонской области двоих участников разведывательно-диверсионной группы, один из которых в августе получил задание убить Сальдо и Стремоусова, но испугался."Конечно же, Владимир Сальдо сегодня является целью номер один (для диверсантов - ред.), чтобы показать нацистам, что они могут вот так убить руководство, которое приняло решение о проведении референдума и освобождении от рабства населения, в котором они находились в последние 10 лет", - сказал Стремоусов в эфире телеканала "Россия 24". Он отметил, что в Херсоне постоянно задерживают диверсантов, каждой конкретной ситуацией занимается следствие.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сегодня последний день голосования.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220922/pokushenie-1818749188.html
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в мире, владимир сальдо, херсонская область , кирилл стремоусов, украина, референдумы на освобожденных территориях, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Сальдо, Херсонская область , Кирилл Стремоусов, Украина, Референдумы на освобожденных территориях, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:42 27.09.2022
 
Херсонские власти считают Сальдо главной целью для украинских диверсантов

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов назвал Сальдо главной целью для украинских диверсантов

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкМорской порт в Херсоне
Морской порт в Херсоне - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Морской порт в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что руководитель администрации региона Владимир Сальдо остается "целью номер один" для украинских диверсионных групп.
Ранее сотрудник силовых структур РФ рассказал РИА Новости, что российские силовики задержали в селе Чернобаевка Херсонской области двоих участников разведывательно-диверсионной группы, один из которых в августе получил задание убить Сальдо и Стремоусова, но испугался.
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"Конечно же, Владимир Сальдо сегодня является целью номер один (для диверсантов - ред.), чтобы показать нацистам, что они могут вот так убить руководство, которое приняло решение о проведении референдума и освобождении от рабства населения, в котором они находились в последние 10 лет", - сказал Стремоусов в эфире телеканала "Россия 24". Он отметил, что в Херсоне постоянно задерживают диверсантов, каждой конкретной ситуацией занимается следствие.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сегодня последний день голосования.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир СальдоХерсонская областьКирилл СтремоусовУкраинаРеферендумы на освобожденных территорияхСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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