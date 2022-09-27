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Сенатор заявил, что смертная казнь в России невозможна по конституции - РИА Новости, 27.09.2022
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Сенатор заявил, что смертная казнь в России невозможна по конституции
Сенатор заявил, что смертная казнь в России невозможна по конституции - РИА Новости, 27.09.2022
Сенатор заявил, что смертная казнь в России невозможна по конституции
При действующей Конституции России смертная казнь невозможна, заявил РИА Новости глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T13:23
2022-09-27T13:35
россия
андрей клишас
политика
совет федерации рф
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. При действующей Конституции России смертная казнь невозможна, заявил РИА Новости глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас.Депутат Константин Затулин ранее на пленарном заседании в Госдуме предложил провести консультации с президентом и правительством РФ по вопросу о восстановлении в стране смертной казни после трагедии в Ижевске. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что "в Кремле таких обсуждений не ведется"."Вопрос о смертной казни решён Конституционным судом. При действующей конституции смертная казнь невозможна", - сказал Клишас.
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россия, андрей клишас, политика, совет федерации рф
Россия, Андрей Клишас, Политика, Совет Федерации РФ
13:23 27.09.2022 (обновлено: 13:35 27.09.2022)
 
Сенатор заявил, что смертная казнь в России невозможна по конституции

Сенатор Клишас заявил, что при действующей конституции смертная казнь в России невозможна

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. При действующей Конституции России смертная казнь невозможна, заявил РИА Новости глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас.
Депутат Константин Затулин ранее на пленарном заседании в Госдуме предложил провести консультации с президентом и правительством РФ по вопросу о восстановлении в стране смертной казни после трагедии в Ижевске. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что "в Кремле таких обсуждений не ведется".
"Вопрос о смертной казни решён Конституционным судом. При действующей конституции смертная казнь невозможна", - сказал Клишас.
Пленарное заседание в Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
13:21
В Думе подготовят поручение по консультациям о возвращении смертной казни
 
РоссияАндрей КлишасПолитикаСовет Федерации РФ
 
 
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