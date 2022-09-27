13:23 27.09.2022 (обновлено: 13:35 27.09.2022)
Сенатор заявил, что смертная казнь в России невозможна по конституции
Сенатор Клишас заявил, что при действующей конституции смертная казнь в России невозможна
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас . Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. При действующей Конституции России смертная казнь невозможна, заявил РИА Новости глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас.
Депутат Константин Затулин ранее на пленарном заседании в Госдуме предложил провести консультации с президентом и правительством РФ по вопросу о восстановлении в стране смертной казни после трагедии в Ижевске. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что "в Кремле таких обсуждений не ведется".
"Вопрос о смертной казни решён Конституционным судом. При действующей конституции смертная казнь невозможна", - сказал Клишас.