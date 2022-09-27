https://ria.ru/20220927/kazn-1819763643.html

Сенатор заявил, что смертная казнь в России невозможна по конституции

Сенатор заявил, что смертная казнь в России невозможна по конституции - РИА Новости, 27.09.2022

Сенатор заявил, что смертная казнь в России невозможна по конституции

При действующей Конституции России смертная казнь невозможна, заявил РИА Новости глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T13:23

2022-09-27T13:23

2022-09-27T13:35

россия

андрей клишас

политика

совет федерации рф

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. При действующей Конституции России смертная казнь невозможна, заявил РИА Новости глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас.Депутат Константин Затулин ранее на пленарном заседании в Госдуме предложил провести консультации с президентом и правительством РФ по вопросу о восстановлении в стране смертной казни после трагедии в Ижевске. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что "в Кремле таких обсуждений не ведется"."Вопрос о смертной казни решён Конституционным судом. При действующей конституции смертная казнь невозможна", - сказал Клишас.

https://ria.ru/20220927/kazn-1819763017.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, андрей клишас, политика, совет федерации рф