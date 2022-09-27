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В Челябинской области сообщили об очередях на границе с Казахстаном - РИА Новости, 27.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220927/kazakhstan-1819852102.html
В Челябинской области сообщили об очередях на границе с Казахстаном
В Челябинской области сообщили об очередях на границе с Казахстаном - РИА Новости, 27.09.2022
В Челябинской области сообщили об очередях на границе с Казахстаном
Скопление желающих пересечь госграницу с Казахстаном наблюдается в Челябинской области, все проходят в порядке очереди, сообщили РИА Новости в пограничном... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T17:31
2022-09-27T17:31
туризм
челябинская область
казахстан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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туризм
туристы
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 сен — РИА Новости. Скопление желающих пересечь госграницу с Казахстаном наблюдается в Челябинской области, все проходят в порядке очереди, сообщили РИА Новости в пограничном управлении ФСБ по региону."Скопление есть. Сейчас у нас все в обычном режиме, никаких ограничений по выезду нет, все проходят в порядке очереди и пересекают границу", — сказал собеседник агентства.В правительстве региона РИА Новости добавили, что у пограничников есть списки тех, кто подлежит призыву."В случае если человек из списка приезжает на границу, его задерживают до прибытия сотрудника близлежащего военкомата, который вручит повестку. Вне зависимости от того, из какого он города", — сказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20220927/gruziya-1819749102.html
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челябинская область, казахстан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, новости - туризм, туризм, туристы
Туризм, Челябинская область, Казахстан, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Новости - Туризм, Туризм, туристы
17:31 27.09.2022
 
В Челябинской области сообщили об очередях на границе с Казахстаном

ФСБ: скопление желающих пересечь границу с Казахстаном наблюдается в Челябинской области

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в медиабанкВоеннослужащий пограничной службы ФСБ РФ на пункте пропуска "Бугристое" на российско-казахстанской границе
Военнослужащий пограничной службы ФСБ РФ на пункте пропуска Бугристое на российско-казахстанской границе - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 сен — РИА Новости. Скопление желающих пересечь госграницу с Казахстаном наблюдается в Челябинской области, все проходят в порядке очереди, сообщили РИА Новости в пограничном управлении ФСБ по региону.
"Скопление есть. Сейчас у нас все в обычном режиме, никаких ограничений по выезду нет, все проходят в порядке очереди и пересекают границу", — сказал собеседник агентства.
В правительстве региона РИА Новости добавили, что у пограничников есть списки тех, кто подлежит призыву.
"В случае если человек из списка приезжает на границу, его задерживают до прибытия сотрудника близлежащего военкомата, который вручит повестку. Вне зависимости от того, из какого он города", — сказали в пресс-службе.
Автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс на грузино-российской границе - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
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