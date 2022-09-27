https://ria.ru/20220927/kazakhstan-1819852102.html

В Челябинской области сообщили об очередях на границе с Казахстаном

В Челябинской области сообщили об очередях на границе с Казахстаном - РИА Новости, 27.09.2022

В Челябинской области сообщили об очередях на границе с Казахстаном

Скопление желающих пересечь госграницу с Казахстаном наблюдается в Челябинской области, все проходят в порядке очереди, сообщили РИА Новости в пограничном... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T17:31

2022-09-27T17:31

2022-09-27T17:31

туризм

челябинская область

казахстан

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

новости - туризм

туризм

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788435407_0:124:2743:1667_1920x0_80_0_0_6fde9de7fbb9488631ceddcbf3307cdd.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 27 сен — РИА Новости. Скопление желающих пересечь госграницу с Казахстаном наблюдается в Челябинской области, все проходят в порядке очереди, сообщили РИА Новости в пограничном управлении ФСБ по региону."Скопление есть. Сейчас у нас все в обычном режиме, никаких ограничений по выезду нет, все проходят в порядке очереди и пересекают границу", — сказал собеседник агентства.В правительстве региона РИА Новости добавили, что у пограничников есть списки тех, кто подлежит призыву."В случае если человек из списка приезжает на границу, его задерживают до прибытия сотрудника близлежащего военкомата, который вручит повестку. Вне зависимости от того, из какого он города", — сказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20220927/gruziya-1819749102.html

челябинская область

казахстан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

челябинская область, казахстан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, новости - туризм, туризм, туристы