https://ria.ru/20220927/kazakhstan-1819852102.html
В Челябинской области сообщили об очередях на границе с Казахстаном
В Челябинской области сообщили об очередях на границе с Казахстаном - РИА Новости, 27.09.2022
В Челябинской области сообщили об очередях на границе с Казахстаном
Скопление желающих пересечь госграницу с Казахстаном наблюдается в Челябинской области, все проходят в порядке очереди, сообщили РИА Новости в пограничном... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T17:31
2022-09-27T17:31
2022-09-27T17:31
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челябинская область
казахстан
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 сен — РИА Новости. Скопление желающих пересечь госграницу с Казахстаном наблюдается в Челябинской области, все проходят в порядке очереди, сообщили РИА Новости в пограничном управлении ФСБ по региону."Скопление есть. Сейчас у нас все в обычном режиме, никаких ограничений по выезду нет, все проходят в порядке очереди и пересекают границу", — сказал собеседник агентства.В правительстве региона РИА Новости добавили, что у пограничников есть списки тех, кто подлежит призыву."В случае если человек из списка приезжает на границу, его задерживают до прибытия сотрудника близлежащего военкомата, который вручит повестку. Вне зависимости от того, из какого он города", — сказали в пресс-службе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинская область, казахстан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, новости - туризм, туризм, туристы
Туризм, Челябинская область, Казахстан, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Новости - Туризм, Туризм, туристы
В Челябинской области сообщили об очередях на границе с Казахстаном
ФСБ: скопление желающих пересечь границу с Казахстаном наблюдается в Челябинской области
ЧЕЛЯБИНСК, 27 сен — РИА Новости. Скопление желающих пересечь госграницу с Казахстаном наблюдается в Челябинской области, все проходят в порядке очереди, сообщили РИА Новости в пограничном управлении ФСБ по региону.
"Скопление есть. Сейчас у нас все в обычном режиме, никаких ограничений по выезду нет, все проходят в порядке очереди и пересекают границу", — сказал собеседник агентства.
В правительстве региона РИА Новости добавили, что у пограничников есть списки тех, кто подлежит призыву.
"В случае если человек из списка приезжает на границу, его задерживают до прибытия сотрудника близлежащего военкомата, который вручит повестку. Вне зависимости от того, из какого он города", — сказали в пресс-службе.