https://ria.ru/20220927/kazakhstan-1819705684.html
В Казахстан с 21 сентября въехали около 98 тысяч россиян
В Казахстан с 21 сентября въехали около 98 тысяч россиян - РИА Новости, 27.09.2022
В Казахстан с 21 сентября въехали около 98 тысяч россиян
Порядка 98 тысяч граждан России въехали в Казахстан с 21 сентября, выехали за пределы страны за этот же период более 64 тысяч россиян, сообщил и. о... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T10:05
2022-09-27T10:05
2022-09-27T15:50
казахстан
в мире
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 27 сен — РИА Новости. Порядка 98 тысяч граждан России въехали в Казахстан с 21 сентября, выехали за пределы страны за этот же период более 64 тысяч россиян, сообщил и. о. председателя Комитета миграционной службы МВД республики Аслан Аталыков."На сегодняшний день к нам поступила информация, мы ее сверили с данными пограничной службы: порядка 98 тысяч россиян заехали в Казахстан с 21 сентября, выехали 64 234 россиянина", — сказал он на пресс-конференции во вторник.Ранее в этот же день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью в Туркестанской области сообщил, что "в последние дни к нам приезжает много людей из России". Президент добавил, что Казахстан проведет переговоры с российской стороной и будет решать эту проблему в интересах республики.Министр национальной экономики республики Алибек Куантыров во вторник в кулуарах правительства в беседе с журналистами выразил мнение, что увеличение потока приезжающих россиян — временное явление, а большинство из них уедут из Казахстана в третьи страны.
https://ria.ru/20220926/kazakhstan-1819418608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, в мире, касым-жомарт токаев
Казахстан, В мире, Касым-Жомарт Токаев
10:05 27.09.2022 (обновлено: 15:50 27.09.2022)
В Казахстан с 21 сентября въехали около 98 тысяч россиян
В Казахстан с 21 сентября въехали около 98 тысяч россиян, выехали из страны 64 тысячи
АСТАНА, 27 сен — РИА Новости. Порядка 98 тысяч граждан России въехали в Казахстан с 21 сентября, выехали за пределы страны за этот же период более 64 тысяч россиян, сообщил и. о. председателя Комитета миграционной службы МВД республики Аслан Аталыков.
"На сегодняшний день к нам поступила информация, мы ее сверили с данными пограничной службы: порядка 98 тысяч россиян заехали в Казахстан с 21 сентября, выехали 64 234 россиянина", — сказал он на пресс-конференции во вторник.
Ранее в этот же день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
на встрече с общественностью в Туркестанской области сообщил, что "в последние дни к нам приезжает много людей из России". Президент добавил, что Казахстан проведет переговоры с российской стороной и будет решать эту проблему в интересах республики.
Министр национальной экономики республики Алибек Куантыров во вторник в кулуарах правительства в беседе с журналистами выразил мнение, что увеличение потока приезжающих россиян — временное явление, а большинство из них уедут из Казахстана в третьи страны.