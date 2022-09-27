https://ria.ru/20220927/kazakhstan-1819705684.html

В Казахстан с 21 сентября въехали около 98 тысяч россиян

В Казахстан с 21 сентября въехали около 98 тысяч россиян - РИА Новости, 27.09.2022

В Казахстан с 21 сентября въехали около 98 тысяч россиян

Порядка 98 тысяч граждан России въехали в Казахстан с 21 сентября, выехали за пределы страны за этот же период более 64 тысяч россиян, сообщил и. о... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T10:05

2022-09-27T10:05

2022-09-27T15:50

казахстан

в мире

касым-жомарт токаев

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АСТАНА, 27 сен — РИА Новости. Порядка 98 тысяч граждан России въехали в Казахстан с 21 сентября, выехали за пределы страны за этот же период более 64 тысяч россиян, сообщил и. о. председателя Комитета миграционной службы МВД республики Аслан Аталыков."На сегодняшний день к нам поступила информация, мы ее сверили с данными пограничной службы: порядка 98 тысяч россиян заехали в Казахстан с 21 сентября, выехали 64 234 россиянина", — сказал он на пресс-конференции во вторник.Ранее в этот же день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью в Туркестанской области сообщил, что "в последние дни к нам приезжает много людей из России". Президент добавил, что Казахстан проведет переговоры с российской стороной и будет решать эту проблему в интересах республики.Министр национальной экономики республики Алибек Куантыров во вторник в кулуарах правительства в беседе с журналистами выразил мнение, что увеличение потока приезжающих россиян — временное явление, а большинство из них уедут из Казахстана в третьи страны.

https://ria.ru/20220926/kazakhstan-1819418608.html

казахстан

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

казахстан, в мире, касым-жомарт токаев