https://ria.ru/20220927/kazakhstan-1819700910.html

Астана обсудит с Москвой рост числа прибывающих в страну россиян

Астана обсудит с Москвой рост числа прибывающих в страну россиян - РИА Новости, 27.09.2022

Астана обсудит с Москвой рост числа прибывающих в страну россиян

Астана проведет переговоры с Москвой для решения проблемы роста прибывающих в Казахстан россиян, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T09:39

2022-09-27T09:39

2022-09-27T13:31

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АЛМА-АТА, 27 сен — РИА Новости. Астана проведет переговоры с Москвой для решения проблемы роста прибывающих в Казахстан россиян, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев."В последние дни к нам приезжает много людей из России. Большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил правительству принять необходимые меры", — сказал он во вторник в ходе встречи с общественностью в Туркестане.По его словам, "приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций, вся работа должна осуществляться в соответствии с законом и нашими обязательствами"."Мы проведем переговоры с российской стороной и будем решать эту проблему в интересах нашей страны", — заявил Токаев.Президент Казахстана призвал соотечественников к терпению и организованности."В этой непростой ситуации надо в первую очередь проявить гуманность, терпение и организованность. У нас нет ни кризиса, ни паники. Правительство должно выполнять свою работу. <…> Вновь повторю: в этот сложный период нам нужны прежде всего единство и благополучие. Только сохранив мир в стране, мы сможем стабильно развиваться. Мы должны серьезно обсуждать и продуманно решать все вопросы", — добавил он.Токаев напомнил казахскую поговорку, которая гласит: "Добрые отношения с соседями — залог спокойствия". "Самое главное, чтобы мы сохраняли согласие с соседними странами", — заключил он.

https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819701952.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

казахстан, россия, в мире