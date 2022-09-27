Тегеран готов сотрудничать с МАГАТЭ по вопросам иранских ядерных объектов
МИД Ирана заявил, что Тегеран готов сотрудничать с МАГАТЭ по вопросам ядерных объектов
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Иран готов сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии по вопросам гарантий по трем иранским ядерным объектам, заявил глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиан.
"У нас нет никаких проблем по сотрудничеству или взаимосвязям с агентством. И, как вы знаете, наше сотрудничество все еще продолжается, особенно когда это касается гарантий… Мы определенно продолжим наше сотрудничество с агентством. У агентства есть вопросы о якобы трех объектах, на которых, как они говорят, они нашли уран. Мы готовы предоставить ответы на эти вопросы", - заявил Абдоллахиан в интервью базирующемуся в США интернет-изданию Al-Monitor.
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Однако глава иранского МИД призвал МАГАТЭ действовать "технически", обвинив агентство в политическом поведении.
Ранее в понедельник гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал Иран найти совместное решение для существующих разногласий с агентством. В июне Гросси говорил, что Иран до сих пор не объяснил агентству происхождение урана на трех незаявленных объектах, и вопросы гарантий по ним остаются нерешенными.
Ранее "евротройка" (Германия, Франция, Британия) заявила, что позиция Тегерана по СВПД по иранской ядерной программе ставит перспективы восстановления сделки под угрозу. В совместном заявлении отмечалось, что Иран продолжает развивать свою ядерную программу, выходя "далеко за рамки" того, что можно оправдать "гражданскими соображениями". Кроме того, по мере приближения к соглашению Тегеран вновь поднял отдельные вопросы, связанные с его обязательствами по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и соглашению о гарантиях, заключенному с МАГАТЭ. МИД Ирана подчеркнул, что "евротройка" своим заявлением подталкивает переговоры к срыву.
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В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.
Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила ответ США. Рассмотрение комментариев американского правительства продолжается.