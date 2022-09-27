https://ria.ru/20220927/gruziya-1819749102.html

Грузия ужесточила контроль на границах

Грузия ужесточила контроль на границах - РИА Новости, 27.09.2022

Грузия ужесточила контроль на границах

Грузия ужесточает контроль на пограничных пунктах, заявил во вторник министр обороны страны Джуаншер Бурчуладзе. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T13:09

2022-09-27T13:09

2022-09-27T13:09

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ТБИЛИСИ, 27 сен — РИА Новости. Грузия ужесточает контроль на пограничных пунктах, заявил во вторник министр обороны страны Джуаншер Бурчуладзе."У нас всегда был строгий контроль на погранпереходах: с какой целью приезжают туристы, на какие средства. Сегодня он еще более ресурсный, ужесточенный, и угроз на данном этапе мы не видим", — сказал министр журналистам.Он также назвал объявленную частичную мобилизацию внутренним делом РФ. "Мы не видим в этом угрозы военной агрессии", — добавил он.Ранее стало известно, что на КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией развернут пункт мобилизации. По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, это сделано, чтобы оповещать людей о том, что они не подлежат выезду.Грузинские телекомпании информируют, что со стороны РФ по направлению к границе выстроилась 20-километровая пробка из-за возросшего числа россиян, желающих попасть на территорию другой страны.

https://ria.ru/20220927/gruziya-1819740692.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

грузия, россия, новости - туризм, туризм, туристы