https://ria.ru/20220927/gruziya-1819749102.html
Грузия ужесточила контроль на границах
Грузия ужесточила контроль на границах - РИА Новости, 27.09.2022
Грузия ужесточила контроль на границах
Грузия ужесточает контроль на пограничных пунктах, заявил во вторник министр обороны страны Джуаншер Бурчуладзе. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T13:09
2022-09-27T13:09
2022-09-27T13:09
туризм
грузия
россия
новости - туризм
туризм
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819711237_0:262:2745:1806_1920x0_80_0_0_88600a41a59dc13ba7a7d728a8bd7105.jpg
ТБИЛИСИ, 27 сен — РИА Новости. Грузия ужесточает контроль на пограничных пунктах, заявил во вторник министр обороны страны Джуаншер Бурчуладзе."У нас всегда был строгий контроль на погранпереходах: с какой целью приезжают туристы, на какие средства. Сегодня он еще более ресурсный, ужесточенный, и угроз на данном этапе мы не видим", — сказал министр журналистам.Он также назвал объявленную частичную мобилизацию внутренним делом РФ. "Мы не видим в этом угрозы военной агрессии", — добавил он.Ранее стало известно, что на КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией развернут пункт мобилизации. По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, это сделано, чтобы оповещать людей о том, что они не подлежат выезду.Грузинские телекомпании информируют, что со стороны РФ по направлению к границе выстроилась 20-километровая пробка из-за возросшего числа россиян, желающих попасть на территорию другой страны.
https://ria.ru/20220927/gruziya-1819740692.html
грузия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819711237_183:0:2591:1806_1920x0_80_0_0_a72f9b8ef597c811d952b89682c6d349.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грузия, россия, новости - туризм, туризм, туристы
Туризм, Грузия, Россия, Новости - Туризм, Туризм, туристы
Грузия ужесточила контроль на границах
Министр обороны Грузии Бурчуладзе: контроль на пограничных пунктах страны ужесточен
ТБИЛИСИ, 27 сен — РИА Новости. Грузия ужесточает контроль на пограничных пунктах, заявил во вторник министр обороны страны Джуаншер Бурчуладзе.
"У нас всегда был строгий контроль на погранпереходах: с какой целью приезжают туристы, на какие средства. Сегодня он еще более ресурсный, ужесточенный, и угроз на данном этапе мы не видим", — сказал министр журналистам.
Он также назвал объявленную частичную мобилизацию внутренним делом РФ. "Мы не видим в этом угрозы военной агрессии", — добавил он.
Ранее стало известно, что на КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией развернут
пункт мобилизации. По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, это сделано, чтобы оповещать людей о том, что они не подлежат выезду.
Грузинские телекомпании информируют, что со стороны РФ по направлению к границе выстроилась 20-километровая пробка из-за возросшего числа россиян, желающих попасть на территорию другой страны.