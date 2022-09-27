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Грузия ужесточила контроль на границах - РИА Новости, 27.09.2022
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Туризм
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Грузия ужесточила контроль на границах
Грузия ужесточила контроль на границах - РИА Новости, 27.09.2022
Грузия ужесточила контроль на границах
Грузия ужесточает контроль на пограничных пунктах, заявил во вторник министр обороны страны Джуаншер Бурчуладзе. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T13:09
2022-09-27T13:09
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ТБИЛИСИ, 27 сен — РИА Новости. Грузия ужесточает контроль на пограничных пунктах, заявил во вторник министр обороны страны Джуаншер Бурчуладзе."У нас всегда был строгий контроль на погранпереходах: с какой целью приезжают туристы, на какие средства. Сегодня он еще более ресурсный, ужесточенный, и угроз на данном этапе мы не видим", — сказал министр журналистам.Он также назвал объявленную частичную мобилизацию внутренним делом РФ. "Мы не видим в этом угрозы военной агрессии", — добавил он.Ранее стало известно, что на КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией развернут пункт мобилизации. По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, это сделано, чтобы оповещать людей о том, что они не подлежат выезду.Грузинские телекомпании информируют, что со стороны РФ по направлению к границе выстроилась 20-километровая пробка из-за возросшего числа россиян, желающих попасть на территорию другой страны.
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грузия, россия, новости - туризм, туризм, туристы
Туризм, Грузия, Россия, Новости - Туризм, Туризм, туристы
13:09 27.09.2022
 
Грузия ужесточила контроль на границах

Министр обороны Грузии Бурчуладзе: контроль на пограничных пунктах страны ужесточен

© РИА Новости / Владимир Иванов / Перейти в медиабанкАвтомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" на грузино-российской границе
Автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс на грузино-российской границе - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Владимир Иванов
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ТБИЛИСИ, 27 сен — РИА Новости. Грузия ужесточает контроль на пограничных пунктах, заявил во вторник министр обороны страны Джуаншер Бурчуладзе.
"У нас всегда был строгий контроль на погранпереходах: с какой целью приезжают туристы, на какие средства. Сегодня он еще более ресурсный, ужесточенный, и угроз на данном этапе мы не видим", — сказал министр журналистам.
Он также назвал объявленную частичную мобилизацию внутренним делом РФ. "Мы не видим в этом угрозы военной агрессии", — добавил он.
Ранее стало известно, что на КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией развернут пункт мобилизации. По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, это сделано, чтобы оповещать людей о том, что они не подлежат выезду.
Грузинские телекомпании информируют, что со стороны РФ по направлению к границе выстроилась 20-километровая пробка из-за возросшего числа россиян, желающих попасть на территорию другой страны.
Автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
12:14
В Грузию за сутки выехали более десяти тысяч человек
 
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