https://ria.ru/20220927/golosovanie-1819691916.html

Голосование на избирательных участках в Донецке проходит активно

Голосование на избирательных участках в Донецке проходит активно - РИА Новости, 27.09.2022

Голосование на избирательных участках в Донецке проходит активно

Голосование в последний день референдума по вхождению ДНР в состав России идет очень активно, избиратели голосуют за "мир и процветание", передает корреспондент РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T09:04

2022-09-27T09:04

2022-09-27T09:26

специальная военная операция на украине

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референдум в донбассе

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ДОНЕЦК, 27 сен - РИА Новости. Голосование в последний день референдума по вхождению ДНР в состав России идет очень активно, избиратели голосуют за "мир и процветание", передает корреспондент РИА Новости.Накануне председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий сообщил, что явка на референдуме о присоединении республики к России по итогам четырех дней выездного голосования составила 86,89%. За четыре дня в ДНР проголосовали почти 1,5 миллиона человек, голосование прошло без нарушений.Несмотря на столь внушительные цифры, утром во вторник, на который намечено голосование на участках, у школ и административных зданий, собрались группы по 40-50 горожан. Они ждали открытия участков, обменивались последними новостями. Избирателей не пугали даже залпы ПВО, которые хорошо слышны в центре города. Людей собралось так много, что после открытия некоторым пришлось ждать очереди голосовать около часа."Я пришёл проголосовать за мир, стабильность и Россию", - признался РИА Новости молодой человек по имени Дмитрий. Он надеется, что референдум поможет достижению этих целей. "Первый шаг мы сделали еще восемь с половиной лет назад, когда проголосовали за независимость ДНР. Настало сделать второй", - сказал дончанин.О желании и надеждах на мир говорят все избиратели. "Мой сын сейчас защищает рубежи нашей необъятной родины - России. Мы надеемся, что теперь будет мир, стороны сядут за стол переговоров", - рассказала РИА Новости Ирина, женщина средних лет.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября включительно. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220927/golosovanie-1819575029.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), референдум в донбассе