https://ria.ru/20220927/evrosoyuz-1819809614.html

ЕС превращается в фашистскую организацию, заявил наблюдатель из Болгарии

ЕС превращается в фашистскую организацию, заявил наблюдатель из Болгарии - РИА Новости, 27.09.2022

ЕС превращается в фашистскую организацию, заявил наблюдатель из Болгарии

Если ЕС введёт санкции против своих граждан, принимавших участие в наблюдении за референдумами о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T15:13

2022-09-27T15:13

2022-09-27T15:13

специальная военная операция на украине

в мире

россия

болгария

луганская народная республика

евросоюз

референдум в донбассе

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ХЕРСОН, 27 сен – РИА Новости. Если ЕС введёт санкции против своих граждан, принимавших участие в наблюдении за референдумами о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, это будет проявлением фашизма, заявил РИА Новости международный наблюдатель из Болгарии Младен Иванов.Во вторник официальный представитель вненеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС считает нарушением наблюдение за референдумами по присоединению к РФ, допускает санкции против наблюдателей из стран Евросоюза."Это будет чистый фашизм, если это произойдет. Здесь соблюдаются все возможные правила, люди приходят на выборы, как на праздник, так что это воля народа. ЕС всегда говорит, что они демократическая организация и хочет быть примером всем, а если это будет (введены санкции – ред.), значит, это полностью заявлениям противоречит. Если это случится, значит, что ЕС превращается в фашистскую организацию", - сказал Иванов.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжается пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220926/referendum-1819625325.html

https://ria.ru/20220927/golosovanie-1819575029.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, болгария, луганская народная республика, евросоюз, референдум в донбассе