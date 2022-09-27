https://ria.ru/20220927/donbass-1819677571.html

Комбриг ВСУ Волына признал право Донбасса на самоопределение

Комбриг ВСУ Волына признал право Донбасса на самоопределение - РИА Новости, 27.09.2022

Комбриг ВСУ Волына признал право Донбасса на самоопределение

У Донбасса есть право на самоопределение, заявил последний командир 36-й бригады украинских войск майор Сергей Волынский с позывным Волына, сдавшийся в плен на... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T03:36

2022-09-27T03:36

2022-09-27T11:49

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

референдумы на освобожденных территориях

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819701825_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c9bf5a466e634099c63958aecca447c4.jpg

ДОНЕЦК, 27 сен — РИА Новости. У Донбасса есть право на самоопределение, заявил последний командир 36-й бригады украинских войск майор Сергей Волынский с позывным Волына, сдавшийся в плен на мариупольском заводе "Азовсталь" Соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости."Я думаю, что у жителей Донбасса есть своя история. И, безусловно, они хотят отстоять свое право на свою независимость, на целостность территории", — сказал Волынский на видео, записанном в августе 2022 года.Ранее несколько украинских СМИ сообщали, что Волына был в числе тех, кого передали Киеву при последнем обмене пленными.На вопрос, имеют ли жители Донбасса право на самоопределение, он ответил: "Конечно". Украина же, по его словам, лишала их этого права.Волынский 20 мая сдался в плен военным из России и ДНР, выйдя вместе со своими подчиненными с завода "Азовсталь", где они укрывались вместе с нацистами из батальона "Азов"*. После сдачи в плен в одном из интервью, запись которого есть у РИА Новости, Волына подтвердил, что на заводе в рядах украинских войск числились иностранцы.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, поставляющих оружие для убийства мирного населения.Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220925/donbass-1819191514.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"У них есть своя история" – комбриг ВСУ Волына о праве жителей Донбасса на самоопределение У Донбасса есть право на самоопределение, заявил последний командир 36-й бригады украинских войск майор Сергей Волынский с позывным "Волына", сдавшийся в плен на мариупольском заводе "Азовсталь". 2022-09-27T03:36 true PT1M05S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, референдумы на освобожденных территориях