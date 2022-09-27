https://ria.ru/20220927/dokument-1819941703.html
Глава ЛНР заявил, что в среду подготовит документ с обращением к Путину
Глава ЛНР заявил, что в среду подготовит документ с обращением к Путину - РИА Новости, 27.09.2022
Глава ЛНР заявил, что в среду подготовит документ с обращением к Путину
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что в среду подготовит документ в адрес президента России Владимира Путина с просьбой рассмотреть... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T23:41
2022-09-27T23:41
2022-09-27T23:42
леонид пасечник
луганская народная республика
владимир путин
россия
референдум в донбассе
в мире
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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что в среду подготовит документ в адрес президента России Владимира Путина с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении ЛНР в состав Российской Федерации."Завтра я обязательно подготовлю соответствующий документ в адрес президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с просьбой рассмотреть вопрос в установленном законодательном поле вопрос о вхождении Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации", - сказал Пасечник после объявления итогов референдума.
https://ria.ru/20220927/referendum-1818721567.html
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леонид пасечник, луганская народная республика, владимир путин, россия, референдум в донбассе, в мире
Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Россия, Референдум в Донбассе, В мире
23:41 27.09.2022 (обновлено: 23:42 27.09.2022)
Глава ЛНР заявил, что в среду подготовит документ с обращением к Путину
Глава ЛНР Пасечник заявил, что в среду подготовит документ с обращением к Путину