https://ria.ru/20220927/dokument-1819941703.html

Глава ЛНР заявил, что в среду подготовит документ с обращением к Путину

Глава ЛНР заявил, что в среду подготовит документ с обращением к Путину - РИА Новости, 27.09.2022

Глава ЛНР заявил, что в среду подготовит документ с обращением к Путину

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что в среду подготовит документ в адрес президента России Владимира Путина с просьбой рассмотреть... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T23:41

2022-09-27T23:41

2022-09-27T23:42

леонид пасечник

луганская народная республика

владимир путин

россия

референдум в донбассе

в мире

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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что в среду подготовит документ в адрес президента России Владимира Путина с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении ЛНР в состав Российской Федерации."Завтра я обязательно подготовлю соответствующий документ в адрес президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с просьбой рассмотреть вопрос в установленном законодательном поле вопрос о вхождении Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации", - сказал Пасечник после объявления итогов референдума.

https://ria.ru/20220927/referendum-1818721567.html

луганская народная республика

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леонид пасечник, луганская народная республика, владимир путин, россия, референдум в донбассе, в мире