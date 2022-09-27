https://ria.ru/20220927/beeline-1819858391.html

Beeline в Казахстане прекратит трансляцию 15 российских телеканалов

Beeline в Казахстане прекратит трансляцию 15 российских телеканалов - РИА Новости, 27.09.2022

Beeline в Казахстане прекратит трансляцию 15 российских телеканалов

Телекоммуникационная компания Beeline Казахстан с 5 октября прекращает трансляцию в республике 15 российских телеканалов, говорится на сайте компании. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T17:05

2022-09-27T17:05

2022-09-27T17:05

технологии

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beeline казахстан

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АЛМА-АТА, 27 сен - РИА Новости. Телекоммуникационная компания Beeline Казахстан с 5 октября прекращает трансляцию в республике 15 российских телеканалов, говорится на сайте компании."С 5 октября 2022 года на "TV Интернет Дома" и в сервисе BeeTV прекращается трансляция каналов: "Дом кино", "Победа", "О!", "Первый канал СНГ", "НТВ МИР", "Карусель International", "Россия 24", "Музыка Первого", "РТР Планета", "Время: далекое и близкое", "Телекафе", "Поехали", "Дом кино Premium HD", "Бобёр", "Россия К", - отмечается в сообщении.По данным компании, удаленные каналы меняются на "Еврокино", "Любимое Кино", "1HD music" и "Еда Премиум HD".В сообщении не поясняется причина изменения списка телеканалов в сервисах Beeline.

https://ria.ru/20220924/zaporozhe-1819118447.html

казахстан

россия

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Владимир Лаврентьев

технологии, казахстан, beeline казахстан, в мире, снг, телевидение, россия