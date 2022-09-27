https://ria.ru/20220927/beeline-1819858391.html
Beeline в Казахстане прекратит трансляцию 15 российских телеканалов
Beeline в Казахстане прекратит трансляцию 15 российских телеканалов - РИА Новости, 27.09.2022
Beeline в Казахстане прекратит трансляцию 15 российских телеканалов
Телекоммуникационная компания Beeline Казахстан с 5 октября прекращает трансляцию в республике 15 российских телеканалов, говорится на сайте компании. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T17:05
2022-09-27T17:05
2022-09-27T17:05
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АЛМА-АТА, 27 сен - РИА Новости. Телекоммуникационная компания Beeline Казахстан с 5 октября прекращает трансляцию в республике 15 российских телеканалов, говорится на сайте компании."С 5 октября 2022 года на "TV Интернет Дома" и в сервисе BeeTV прекращается трансляция каналов: "Дом кино", "Победа", "О!", "Первый канал СНГ", "НТВ МИР", "Карусель International", "Россия 24", "Музыка Первого", "РТР Планета", "Время: далекое и близкое", "Телекафе", "Поехали", "Дом кино Premium HD", "Бобёр", "Россия К", - отмечается в сообщении.По данным компании, удаленные каналы меняются на "Еврокино", "Любимое Кино", "1HD music" и "Еда Премиум HD".В сообщении не поясняется причина изменения списка телеканалов в сервисах Beeline.
https://ria.ru/20220924/zaporozhe-1819118447.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Технологии, Казахстан, Beeline Казахстан, В мире, СНГ, Телевидение, Россия
Beeline в Казахстане прекратит трансляцию 15 российских телеканалов
Beeline в Казахстане прекратит с 5 октября трансляцию 15 российских телеканалов